構造用鋼材加工市場は2030年までに2,427億ドルに達すると予測され、世界的な建設需要の拡大が市場成長を後押し
インフラプロジェクト、都市開発計画、そして産業建設の着実な拡大により、世界の建設およびエンジニアリング分野で加工鋼構造物への需要は長期的に維持されると見込まれている。
インフラ開発が市場拡大の基盤を形成
鋼材加工は現代の建設および産業エンジニアリングにおいて重要な役割を果たしている。構造用鋼材部品は、その強度、耐久性、設計の柔軟性により、建物、橋梁、発電所、製造施設、輸送インフラなどで広く利用されている。各国が都市拡張や産業開発への投資を継続する中で、加工鋼材部品への需要は引き続き強い状態にある。
構造用鋼材加工市場は2025年に約1,787億8,090万ドルに達し、2020年以降年平均7.1％で成長している。インフラおよび建設プロジェクトへの継続的な投資により、市場は2030年までに2,427億310万ドルに拡大すると予測されている。さらに長期的には2035年までに3,225億3,560万ドルに達すると見込まれている。
建設活動とインフラ投資が過去の成長を支えた
これまでの成長段階において、構造用鋼材加工市場は主に住宅建設およびインフラ建設からの需要増加によって拡大した。都市住宅プロジェクト、輸送ネットワーク、エネルギー施設では、大規模な開発を支えるために加工鋼構造物への依存が高まっていた。
過去の市場拡大を支えた主な要因には、住宅建設活動の増加、インフラ開発への投資拡大、政府主導のスマートシティ計画などが含まれる。また、エネルギーおよび電力分野のプロジェクト拡大も構造用鋼材への需要を大きく押し上げた。
しかし、この期間には課題も存在した。原材料価格の高騰や鋼材生産に関連する環境問題が、製造企業やプロジェクト開発者にとって負担となった。
デジタル製造と持続可能な取り組みが鋼材加工を変革
技術革新は鋼構造物の製造および供給方法を徐々に変化させている。製造企業は効率性、精度、生産の柔軟性を向上させるためにデジタル生産技術を採用しつつある。
この変化を支える主な動向には、製造施設における自律システム、ロボット技術、スマートモビリティ技術の導入が含まれる。また企業は、リアルタイムの生産管理を可能にするインターネット接続センサーやデジタル監視プラットフォームも統合している。
同時に、持続可能性も業界の重要な課題となっている。鋼材加工企業は気候配慮型の取り組みを導入し、材料のリサイクルを強化し、製造工程全体で循環型経済の原則を取り入れている。
さらに、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、サイバーセキュリティを備えた生産システムなどの第4次産業革命技術も、製造施設の近代化において重要な役割を果たしている。
溶接サービスが加工活動の中心を占める
構造用鋼材加工市場は、溶接、機械加工、成形、切断、せん断、折り曲げ、圧延、打ち抜き、プレス加工などのサービスに分類される。
これらの中で、金属溶接は2025年に最大のセグメントとなり、市場全体の30.8％を占め、約551億1,540万ドルに達した。溶接は建設や重工業で使用される構造用鋼材部品の組み立てに不可欠な工程である。
一方、複雑な構造設計を支える精密切断技術の採用が進むことで、金属切断サービスは今後より高い成長が見込まれている。
炭素鋼が構造用途における主要材料
材料別では、構造用鋼材加工市場は炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に分類される。炭素鋼は強度、汎用性、コスト効率の高さから最も広く使用されている材料である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344324/images/bodyimage1】
インフラ開発が市場拡大の基盤を形成
鋼材加工は現代の建設および産業エンジニアリングにおいて重要な役割を果たしている。構造用鋼材部品は、その強度、耐久性、設計の柔軟性により、建物、橋梁、発電所、製造施設、輸送インフラなどで広く利用されている。各国が都市拡張や産業開発への投資を継続する中で、加工鋼材部品への需要は引き続き強い状態にある。
構造用鋼材加工市場は2025年に約1,787億8,090万ドルに達し、2020年以降年平均7.1％で成長している。インフラおよび建設プロジェクトへの継続的な投資により、市場は2030年までに2,427億310万ドルに拡大すると予測されている。さらに長期的には2035年までに3,225億3,560万ドルに達すると見込まれている。
建設活動とインフラ投資が過去の成長を支えた
これまでの成長段階において、構造用鋼材加工市場は主に住宅建設およびインフラ建設からの需要増加によって拡大した。都市住宅プロジェクト、輸送ネットワーク、エネルギー施設では、大規模な開発を支えるために加工鋼構造物への依存が高まっていた。
過去の市場拡大を支えた主な要因には、住宅建設活動の増加、インフラ開発への投資拡大、政府主導のスマートシティ計画などが含まれる。また、エネルギーおよび電力分野のプロジェクト拡大も構造用鋼材への需要を大きく押し上げた。
しかし、この期間には課題も存在した。原材料価格の高騰や鋼材生産に関連する環境問題が、製造企業やプロジェクト開発者にとって負担となった。
デジタル製造と持続可能な取り組みが鋼材加工を変革
技術革新は鋼構造物の製造および供給方法を徐々に変化させている。製造企業は効率性、精度、生産の柔軟性を向上させるためにデジタル生産技術を採用しつつある。
この変化を支える主な動向には、製造施設における自律システム、ロボット技術、スマートモビリティ技術の導入が含まれる。また企業は、リアルタイムの生産管理を可能にするインターネット接続センサーやデジタル監視プラットフォームも統合している。
同時に、持続可能性も業界の重要な課題となっている。鋼材加工企業は気候配慮型の取り組みを導入し、材料のリサイクルを強化し、製造工程全体で循環型経済の原則を取り入れている。
さらに、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、サイバーセキュリティを備えた生産システムなどの第4次産業革命技術も、製造施設の近代化において重要な役割を果たしている。
溶接サービスが加工活動の中心を占める
構造用鋼材加工市場は、溶接、機械加工、成形、切断、せん断、折り曲げ、圧延、打ち抜き、プレス加工などのサービスに分類される。
これらの中で、金属溶接は2025年に最大のセグメントとなり、市場全体の30.8％を占め、約551億1,540万ドルに達した。溶接は建設や重工業で使用される構造用鋼材部品の組み立てに不可欠な工程である。
一方、複雑な構造設計を支える精密切断技術の採用が進むことで、金属切断サービスは今後より高い成長が見込まれている。
炭素鋼が構造用途における主要材料
材料別では、構造用鋼材加工市場は炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に分類される。炭素鋼は強度、汎用性、コスト効率の高さから最も広く使用されている材料である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344324/images/bodyimage1】