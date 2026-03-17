構造用鋼材加工市場は2030年までに2,427億ドルに達すると予測され、世界的な建設需要の拡大が市場成長を後押し

構造用鋼材加工市場は2030年までに2,427億ドルに達すると予測され、世界的な建設需要の拡大が市場成長を後押し