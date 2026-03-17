レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 宇宙ベースネットワーク市場は、宇宙通信エコシステムの進化により2035年までに741億米ドルへ拡大、CAGR21.50%で拡張する新時代ネットワーク産業

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