【動画販売×AI】で動画ビジネスを加速。動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」、AIによる販売分析・販促クーポン・Vimeo連携など、多数の新機能を同時リリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344287/images/bodyimage1】
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）が提供する、動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」は、2026年3月17日（火）に最新バージョン「4.23.0」をリリースいたしました。
本アップデートでは、動画販売の戦略立案・収益化促進、使い勝手を向上する新機能を多数リリースしました。
AIを活用したデータ分析機能「AIアシスト」や販促キャンペーンに使える「クーポン機能」、世界で2億人以上が利用する動画配信プラットフォーム「VimeoとのAPI連携」など、動画ビジネスを加速させる多数の新機能を追加しました。
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
▼アップデートの背景と狙い：AIが「眠っていたデータ」を動画ビジネスの「武器」に変える
生成AIの活用は、今や「便利な質問回答ツール」の枠を大きく超え、その真価は「膨大なデータから問題点を見つけ出し、解決策を導き出す分析能力」にまで広がっています。
ソーシャルキャストが得意とする動画販売や組織内での動画活用においても、日々、膨大なデータが蓄積されています。
顧客・視聴者データや属性、詳細な視聴履歴、そして購買データなど。
これらは、販売戦略や次なる施策の「次の一手」を決定づけるための、極めて重要な「資産」です。
しかし、これまでは、詳細なデータをビジネス活動に活かすためには、人間が管理画面でレポートを見たり、あるいはCSVを出力してエクセルで複雑な集計をしなければなりませんでした。
動画ビジネスに取り組む事業者様は、日々、他の業務にも追われる中で、「どうすれば動画が売れるのか」という、正解の見えない渦の中にいます。
「データが大事なのは分かっている。けれど日々の業務が忙しすぎて、今月も分析にまで手が回らなかった……」
そんな痛切な悩みをお持ちの事業者様は、決して少なくありません。
そこでソーシャルキャストは、AIを活用することで、動画ビジネスに携わるすべての人たちが最も頭を悩ます「戦略立案」や「施策の検討」を、より手軽に、そして圧倒的に効率化できるよう、AI対応機能「AIアシスト」をリリースいたしました。
あわせて、かねてより多くのご要望をいただいていた「新規獲得やリピート購入を促進するクーポン機能」や、弊社のソーシャルキャストと組み合わせて利用いただく事業者様が多い「動画配信プラットフォームVimeoとのAPI連携」についても、本リリースで同時に対応いたしました。
本アップデートにより、動画販売がより身近なものとなり、ソーシャルキャストがより良い未来を作るソリューションとなれば幸いです。
▼ 注目の新機能
1. まるで専属のデータアナリスト。「AIアシスト機能（β版）」
お手元のAIクライアント（Claude Desktop、Gemini CLI、Cursorなど）から、ソーシャルキャスト上に蓄積されたデータ（会員情報、視聴履歴、決済履歴など）に直接アクセスし、分析を行える機能をβ版としてリリースします。
チャットのような感覚で生成AIに質問を投げるだけで、直感的なデータ分析が可能です。
AIに対して自然な言葉で指示するだけで、戦略につながるヒントを得たり、月次レポート作成などの運用を効率化できます。
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）が提供する、動画販売・限定配信サイト構築システム「ソーシャルキャスト」は、2026年3月17日（火）に最新バージョン「4.23.0」をリリースいたしました。
本アップデートでは、動画販売の戦略立案・収益化促進、使い勝手を向上する新機能を多数リリースしました。
AIを活用したデータ分析機能「AIアシスト」や販促キャンペーンに使える「クーポン機能」、世界で2億人以上が利用する動画配信プラットフォーム「VimeoとのAPI連携」など、動画ビジネスを加速させる多数の新機能を追加しました。
ソーシャルキャスト公式サイトはこちら
https://socialcast.jp/
▼アップデートの背景と狙い：AIが「眠っていたデータ」を動画ビジネスの「武器」に変える
生成AIの活用は、今や「便利な質問回答ツール」の枠を大きく超え、その真価は「膨大なデータから問題点を見つけ出し、解決策を導き出す分析能力」にまで広がっています。
ソーシャルキャストが得意とする動画販売や組織内での動画活用においても、日々、膨大なデータが蓄積されています。
顧客・視聴者データや属性、詳細な視聴履歴、そして購買データなど。
これらは、販売戦略や次なる施策の「次の一手」を決定づけるための、極めて重要な「資産」です。
しかし、これまでは、詳細なデータをビジネス活動に活かすためには、人間が管理画面でレポートを見たり、あるいはCSVを出力してエクセルで複雑な集計をしなければなりませんでした。
動画ビジネスに取り組む事業者様は、日々、他の業務にも追われる中で、「どうすれば動画が売れるのか」という、正解の見えない渦の中にいます。
「データが大事なのは分かっている。けれど日々の業務が忙しすぎて、今月も分析にまで手が回らなかった……」
そんな痛切な悩みをお持ちの事業者様は、決して少なくありません。
そこでソーシャルキャストは、AIを活用することで、動画ビジネスに携わるすべての人たちが最も頭を悩ます「戦略立案」や「施策の検討」を、より手軽に、そして圧倒的に効率化できるよう、AI対応機能「AIアシスト」をリリースいたしました。
あわせて、かねてより多くのご要望をいただいていた「新規獲得やリピート購入を促進するクーポン機能」や、弊社のソーシャルキャストと組み合わせて利用いただく事業者様が多い「動画配信プラットフォームVimeoとのAPI連携」についても、本リリースで同時に対応いたしました。
本アップデートにより、動画販売がより身近なものとなり、ソーシャルキャストがより良い未来を作るソリューションとなれば幸いです。
▼ 注目の新機能
1. まるで専属のデータアナリスト。「AIアシスト機能（β版）」
お手元のAIクライアント（Claude Desktop、Gemini CLI、Cursorなど）から、ソーシャルキャスト上に蓄積されたデータ（会員情報、視聴履歴、決済履歴など）に直接アクセスし、分析を行える機能をβ版としてリリースします。
チャットのような感覚で生成AIに質問を投げるだけで、直感的なデータ分析が可能です。
AIに対して自然な言葉で指示するだけで、戦略につながるヒントを得たり、月次レポート作成などの運用を効率化できます。