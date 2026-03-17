Queen Elizabeth′s School、Gurugram（GEDU Global Educationの一部）、入学希望の家族を迎えるためのAdmissions Suiteを開始

～ EY1からYear 9までの出願{を 2026-27年度向けに受付開始 ～

～ 通学生および寄宿生の第1期生を歓迎 ～

インド・グルグラム, 2026年3月16日 /PRNewswire/ -- 英国を拠点とする国際教育グループGEDU Global Educationの一部であるQueen Elizabeth's School, Gurugramは本日、2026-27年度に向けてEY1からYear 9までの出願受付を開始するとともに、Admissions Suiteの立ち上げを発表した。インドにおける同校の歩みにおける重要な節目として、グルグラム校は学術的な深さと個人の成長、そしてグローバルな視点をバランスよく融合させたカリキュラムを通じて、長年培われてきた教育の伝統をさらに発展させていく。同校は寄宿施設も導入し、2026年8月の開校時には通学生および寄宿生の第1期生を迎える予定である。

この発表は開校式典の場で行われ、英国教育省の事務次官Susan Acland-Hood氏、英国高等弁務官事務所およびBritish Councilの代表者、さらに同校のリーダーシップチームのメンバーなど、著名な来賓が出席した。

British Councilインド担当カントリーディレクターのAlison Barrett MBE氏は次のように述べた。 "「インドと英国は、学術的卓越性、イノベーション、そしてグローバルな視野への共通のコミットメントに基づき、教育分野において強固で長期的なパートナーシップを築いています。」インドで入学募集を開始したGurugramのQueen Elizabeth's Schoolに祝意を表します。これは、国際教育の機会への関心の高まりと、両国間の教育的結び付きの一層の深化を反映するものです。英国の教育的伝統とインドの活気ある学習環境を融合させ、相互に結びついた世界で必要とされる知識・技能・視野を学生が育むための豊かな機会を創出する取り組みを歓迎します."

Queen Elizabeth's Global Schoolsの最高経営責任者（CEO）であるCaroline Pendleton-Nash氏は次のように述べました。「インドは世界で最も活力があり、将来志向の教育環境の一つです。GurugramにおけるAdmissions Suiteの開始は、同国でQueen Elizabeth's Global Schoolsを確立していく私たちの歩みにおいて重要な一歩となります。初年度の入学出願を受け付けるにあたり、卓越した教育が持つ変革の力という私たちの信念を共有するご家族を迎えることを楽しみにしています。Queen Elizabeth's Global Schoolsを通じて、400年以上にわたり培われてきた伝統・価値観・学術水準をインドの学生および在留外国人に提供するとともに、英国とインドの間に意義ある学術的な架け橋を築くことを目指しています。」

Queen Elizabeth's School, Gurugramの創設校長であるCraig Cook博士は次のように述べました。「Gurugram Admissions Suiteの開始により、ご家族は450年以上にわたりQueen Elizabeth's Global Schoolsを特徴づけてきた独自の教育理念を体験する機会を得ることができます。私たちの教育フレームワークは、知的厳密さと充実した生活指導（パストラルケア）、そして豊かな課外活動環境を組み合わせるよう設計されており、学生が学業の卓越性と人格の強さの双方を育むことを確実にします。」創設期の第1期生となる学生たちを迎え、自信と能力、責任感を備え、相互につながる世界に積極的に貢献できる若者を育成していくことを楽しみにしています。」

新たに開設されたGurugram Admissions Suiteは、同校の教育理念、価値観、そして学習環境について知りたいご家族のための、初の専用エンゲージメントスペースとして機能します。この施設は、入学を検討している保護者に同校の理念と志を紹介するために設計されており、ご家族がElizabethanコミュニティの一員となる可能性を検討する中で、学校のリーダーシップおよび入学担当チームと密接に交流できる機会を提供します。

入学に関するお問い合わせおよび出願

Queen Elizabeth's School, Gurugram について

Queen Elizabeth's School, Gurugram は、GEDU Global Educationネットワークの傘下にある Queen Elizabeth's Global Schools の一員であり、世界水準の英国式教育をインドにもたらします。1573年に王室勅許のもと設立された Queen Elizabeth's School, Barnet の伝統に着想を得て、本校は450年以上にわたる学術的遺産と人格形成を重視した教育の伝統を基盤としています。

2026年8月に開校予定で、EY1からYear 9までの生徒を迎え入れ、将来的にはYear 13まで段階的に拡大する予定です。同校は Cambridge International Curriculum を提供する予定で、IGCSEおよびA Levelへとつながる進学ルートを備えるとともに、多様で国際的な学生コミュニティを支える寄宿施設も整備します。

Queen Elizabeth's School, Gurugram における教育は、次の3つの統合された柱によって導かれます。QE House（帰属意識とリーダーシップを育むプログラム）、QE Futures（学校卒業後の人生に備えるプログラム）、そして創造性・社会奉仕・ウェルビーイング・スポーツを網羅するダイナミックな課外プログラム QE Flourish です。これらが相互に連携することで、自信・能力・責任感を備えた若者を育む、バランスの取れた教育環境が形成されます。

詳細については、 www.qegurugram.comをご覧ください。

GEDU Global Educationについて

GEDU Global Education（GEDU）は英国に本部を置く教育グループで、15の教育機関から構成されており、教育を通じて人々の人生を変え、世界中で生活水準と学習機会へのアクセスを向上させることを使命としています。同グループは、インド、米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、マルタ、UAE、サウジアラビア、オーストラリア、アイルランド、カナダなど、16カ国で事業を展開しています。

GEDUは、K-12教育から学士号、修士号、Ph.D./DBAまでの高等教育に加え、職業訓練（アプレンティスシップ）や語学学校など、多様な教育機会を提供しています。 当グループの教育ポートフォリオには85,000人以上の学生が在籍し、幅広い分野をカバーしています。また、就業能力の向上と学生体験の充実の双方に重点を置き、学生にとっての教育投資価値（ROI）を最大化することを特徴としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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