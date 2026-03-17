【eラーニング×AI】で教育の質向上・教育ビジネスを加速。eラーニングシステム「オウルキャスト」、AI分析で進捗確認・講座販売戦略立案を効率化。販促クーポン・Vimeo連携など、新機能を同時リリース。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344285/images/bodyimage1】
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）が提供する、eラーニングシステム「オウルキャスト」は、2026年3月17日（火）に最新バージョン「4.23.0」をリリースいたしました。
本アップデートでは、eラーニングにおける教育の質向上や、オンライン講座などの教育ビジネスにおける販売戦略立案を劇的に効率化する「AI連携機能（AIアシスト機能）」を搭載。さらに、講座販売の販促に不可欠な「クーポン機能」や、世界で2億人以上が利用する動画配信プラットフォーム「VimeoとのAPI連携」も同時に提供開始をいたしました。
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
▼アップデートの背景と狙い：教育・学習のあり方をAIが劇的に変える
本来、eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）は、アナログ教育における「個々の進捗把握の難しさ」や「場所と時間の制約」という課題を解決するために誕生しました。
デジタル化によって、講師は受講者の状況を可視化できるようになり、受講者は「いつでも、どこでも、何度でも」学べる環境を手にしました。
しかし、デジタル化によって膨大なデータが蓄積されるようになった一方で、そのデータを読み解き、個々のフォローやカリキュラム改善に活かす工程は、依然として「人間の手」による重い作業として残されていました。
今、AIの登場により、eラーニングシステムの価値は決定的な転換点を迎えています。
AIは、システムに日々蓄積される受講履歴、進捗、視聴傾向、テスト結果といった膨大なデータをいとも簡単に読み解き、教育の質を高めるための「次の一手」を提示するのが得意だからです。
オウルキャストは、社内教育・学校教育だけでなく、オンライン講座などのeラーニングの外販にも強いシステムです。
そのため、学習データだけでなく、顧客属性や販売履歴といったビジネスデータも詳細に蓄積されます。
「教育とAI」の親和性は極めて高く、その結果をデータで蓄積できる「eラーニングとAI」の相性は、さらにその上を行きます。
AIに対応させることで、より効率的に、より質の高い教育と学習を実現し、さらに講座ビジネスの戦略立案までも劇的に進化させる。
このような確信のもと、オウルキャストはAI対応機能「AIアシスト」をリリースいたしました。
あわせて、かねてよりご要望の多かった「販促クーポン機能」や、オウルキャストと組み合わせて導入される事業者が非常に多い「VimeoとのAPI連携」も同時実装。
本アップデートにより、教育に携わるすべての人たちがテクノロジーの恩恵を最大限に享受し、より良い学びの未来を共創できるソリューションとなれば幸いです。
▼ 注目の新機能
1. まるで専属のデータアナリスト。「AIアシスト機能（β版）」
お手元のAIクライアント（Claude Desktop、Gemini CLI、Cursorなど）から、オウルキャスト上に蓄積されたデータ（会員情報、学習履歴、決済履歴など）に直接アクセスし、分析を行える機能をβ版としてリリースします。
チャットのような感覚で生成AIに質問を投げるだけで、直感的なデータ分析が可能です。
◎AIアシストの活用例
活用例(1)：受講・受講者管理を効率化する
・今月、受講完了率が50%未満の受講者をリストアップして
株式会社ストランダー（本社：東京都新宿区、代表取締役：青木大輔）が提供する、eラーニングシステム「オウルキャスト」は、2026年3月17日（火）に最新バージョン「4.23.0」をリリースいたしました。
本アップデートでは、eラーニングにおける教育の質向上や、オンライン講座などの教育ビジネスにおける販売戦略立案を劇的に効率化する「AI連携機能（AIアシスト機能）」を搭載。さらに、講座販売の販促に不可欠な「クーポン機能」や、世界で2億人以上が利用する動画配信プラットフォーム「VimeoとのAPI連携」も同時に提供開始をいたしました。
オウルキャスト公式サイトはこちら
https://owlcast.jp/
▼アップデートの背景と狙い：教育・学習のあり方をAIが劇的に変える
本来、eラーニングシステムや学習管理システム（LMS）は、アナログ教育における「個々の進捗把握の難しさ」や「場所と時間の制約」という課題を解決するために誕生しました。
デジタル化によって、講師は受講者の状況を可視化できるようになり、受講者は「いつでも、どこでも、何度でも」学べる環境を手にしました。
しかし、デジタル化によって膨大なデータが蓄積されるようになった一方で、そのデータを読み解き、個々のフォローやカリキュラム改善に活かす工程は、依然として「人間の手」による重い作業として残されていました。
今、AIの登場により、eラーニングシステムの価値は決定的な転換点を迎えています。
AIは、システムに日々蓄積される受講履歴、進捗、視聴傾向、テスト結果といった膨大なデータをいとも簡単に読み解き、教育の質を高めるための「次の一手」を提示するのが得意だからです。
オウルキャストは、社内教育・学校教育だけでなく、オンライン講座などのeラーニングの外販にも強いシステムです。
そのため、学習データだけでなく、顧客属性や販売履歴といったビジネスデータも詳細に蓄積されます。
「教育とAI」の親和性は極めて高く、その結果をデータで蓄積できる「eラーニングとAI」の相性は、さらにその上を行きます。
AIに対応させることで、より効率的に、より質の高い教育と学習を実現し、さらに講座ビジネスの戦略立案までも劇的に進化させる。
このような確信のもと、オウルキャストはAI対応機能「AIアシスト」をリリースいたしました。
あわせて、かねてよりご要望の多かった「販促クーポン機能」や、オウルキャストと組み合わせて導入される事業者が非常に多い「VimeoとのAPI連携」も同時実装。
本アップデートにより、教育に携わるすべての人たちがテクノロジーの恩恵を最大限に享受し、より良い学びの未来を共創できるソリューションとなれば幸いです。
▼ 注目の新機能
1. まるで専属のデータアナリスト。「AIアシスト機能（β版）」
お手元のAIクライアント（Claude Desktop、Gemini CLI、Cursorなど）から、オウルキャスト上に蓄積されたデータ（会員情報、学習履歴、決済履歴など）に直接アクセスし、分析を行える機能をβ版としてリリースします。
チャットのような感覚で生成AIに質問を投げるだけで、直感的なデータ分析が可能です。
◎AIアシストの活用例
活用例(1)：受講・受講者管理を効率化する
・今月、受講完了率が50%未満の受講者をリストアップして