エムズシステム、創立25周年を機に「音環境宣言」を発表 25周年記念モデル「MS1001-GOLD 消し金地」も公開 ― 過去・現在・未来をつなぐ特別発表会を4月11日、表参道で開催 ―

エムズシステム、創立25周年を機に「音環境宣言」を発表 25周年記念モデル「MS1001-GOLD 消し金地」も公開 ― 過去・現在・未来をつなぐ特別発表会を4月11日、表参道で開催 ―