エムズシステム、創立25周年を機に「音環境宣言」を発表 25周年記念モデル「MS1001-GOLD 消し金地」も公開 ― 過去・現在・未来をつなぐ特別発表会を4月11日、表参道で開催 ―
有限会社エムズシステム（本社：東京都、代表取締役：三浦光仁）は、創立25周年を迎え、2026年4月11日（土）14時 表参道 ラ コレッツィオーネ 3Fにて
「エムズシステム 25周年記念 音環境宣言 ― 過去・現在・未来をつなぐ一日」
を開催いたします。
当日は、25周年記念事業としての特別モデル「MS1001-GOLD 消し金地」を発表するとともに、これからの事業の中核に据える「音環境宣言」を正式に発表いたします。
さらに発表会終了後には、同会場にて「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」
を開催し、エムズシステムが提案する“音環境”を体感できる場をご用意いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage1】
創立25周年を機に、「音を聴くもの」から「空間を整えるもの」へ
エムズシステムは創業以来、独自の波動スピーカーを通じて、音が人と空間に与える作用を追求してまいりました。その歩みの中で見えてきたのは、音が単なる情報や娯楽として存在するだけではなく、空間の質そのものに影響を与える環境要素であるということです。
このたび発表する「音環境宣言」は、音を「聴かせるもの」ではなく、空間の質を整えるものとして捉え直し、住宅、睡眠、商業空間、ホテル、医療・福祉など、より広い領域に提案していくための企業姿勢を明確にするものです。
エムズシステムは今後、スピーカーという製品を提供するだけでなく、音環境を社会に提案する会社として、新たな一歩を踏み出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage2】
25周年記念モデル「MS1001-GOLD 消し金地」
今回発表する
「MS1001-GOLD 消し金地」（日本製）
は、創立25周年記念事業の一環として生まれた特別モデルです。
会津塗の伝統技法である消金地仕上げを施し、日本の伝統技能の美意識と、エムズシステムが長年培ってきた音づくりの思想を結びつけた象徴的な一台となります。
これは単なる記念モデルではなく、
過去25年の蓄積を形にした“結晶”であり、次の25年への起点
として位置づけています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage3】
発表の後に、「音環境」を体感する場を用意
発表会終了後には、恒例イベント
「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」
を開催いたします。
満開の桜に包まれた空間で、ワインを味わいながら、音が空間に自然に広がる体験を通じて、エムズシステムの提案する「音環境」を実際に感じていただけます。
“音を説明する”のではなく、音によって空間がどう変わるのかを体感することも、今回の一日の大きなテーマです。
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【開催概要】
名称 エムズシステム 25周年記念 音環境宣言 ― 過去・現在・未来をつなぐ一日
日時 2026年4月11日（土）14時
会場 表参道 ラ コレッツィオーネ 3F 港区南青山6丁目1-3 TEL： 050-5494-3662
https://www.lacollezione.net/acces
プログラム
13:45 プレス発表会 受付開始
14:00 プレス発表会 開会
・25周年記念事業 MS1001-GOLD 消し金地 発表
・業態転換 「音環境宣言」発表
14:45 プレス発表会 閉会
14:45 「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」受付・開場
15:00 開宴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage4】
【代表コメント】
有限会社エムズシステム 代表取締役 三浦光仁
「私たちは25年以上にわたり、音と空間の関係を追い続けてきました。その中で確信するようになったのは、音は単に聴く対象ではなく、人の呼吸や緊張、安心感にまで影響する“空間の質”そのものである、ということです。
このたびの音環境宣言は、エムズシステムがこれから何を社会に提案していく会社なのかを明確にするものです。
25周年記念モデルの発表とともに、次の25年へ向けた新しい出発点を、多くの方にご覧いただき、ご体感いただければ幸いです。」
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【会社概要】
会社名 有限会社エムズシステム
代表者 代表取締役 三浦光仁
事業内容 波動スピーカーの企画・開発・製造・販売 音環境に関する提案・空間演出・体験イベント開催 など
公式サイト https://mssystem.co.jp/
NOTE https://note.com/mssystem
音と睡眠研究所 https://soundsleep.in/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
「エムズシステム 25周年記念 音環境宣言 ― 過去・現在・未来をつなぐ一日」
を開催いたします。
当日は、25周年記念事業としての特別モデル「MS1001-GOLD 消し金地」を発表するとともに、これからの事業の中核に据える「音環境宣言」を正式に発表いたします。
さらに発表会終了後には、同会場にて「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」
を開催し、エムズシステムが提案する“音環境”を体感できる場をご用意いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage1】
創立25周年を機に、「音を聴くもの」から「空間を整えるもの」へ
エムズシステムは創業以来、独自の波動スピーカーを通じて、音が人と空間に与える作用を追求してまいりました。その歩みの中で見えてきたのは、音が単なる情報や娯楽として存在するだけではなく、空間の質そのものに影響を与える環境要素であるということです。
このたび発表する「音環境宣言」は、音を「聴かせるもの」ではなく、空間の質を整えるものとして捉え直し、住宅、睡眠、商業空間、ホテル、医療・福祉など、より広い領域に提案していくための企業姿勢を明確にするものです。
エムズシステムは今後、スピーカーという製品を提供するだけでなく、音環境を社会に提案する会社として、新たな一歩を踏み出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage2】
25周年記念モデル「MS1001-GOLD 消し金地」
今回発表する
「MS1001-GOLD 消し金地」（日本製）
は、創立25周年記念事業の一環として生まれた特別モデルです。
会津塗の伝統技法である消金地仕上げを施し、日本の伝統技能の美意識と、エムズシステムが長年培ってきた音づくりの思想を結びつけた象徴的な一台となります。
これは単なる記念モデルではなく、
過去25年の蓄積を形にした“結晶”であり、次の25年への起点
として位置づけています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage3】
発表の後に、「音環境」を体感する場を用意
発表会終了後には、恒例イベント
「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」
を開催いたします。
満開の桜に包まれた空間で、ワインを味わいながら、音が空間に自然に広がる体験を通じて、エムズシステムの提案する「音環境」を実際に感じていただけます。
“音を説明する”のではなく、音によって空間がどう変わるのかを体感することも、今回の一日の大きなテーマです。
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【開催概要】
名称 エムズシステム 25周年記念 音環境宣言 ― 過去・現在・未来をつなぐ一日
日時 2026年4月11日（土）14時
会場 表参道 ラ コレッツィオーネ 3F 港区南青山6丁目1-3 TEL： 050-5494-3662
https://www.lacollezione.net/acces
プログラム
13:45 プレス発表会 受付開始
14:00 プレス発表会 開会
・25周年記念事業 MS1001-GOLD 消し金地 発表
・業態転換 「音環境宣言」発表
14:45 プレス発表会 閉会
14:45 「演奏家のいない演奏会 ～お花見ラウンジ～」受付・開場
15:00 開宴
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage4】
【代表コメント】
有限会社エムズシステム 代表取締役 三浦光仁
「私たちは25年以上にわたり、音と空間の関係を追い続けてきました。その中で確信するようになったのは、音は単に聴く対象ではなく、人の呼吸や緊張、安心感にまで影響する“空間の質”そのものである、ということです。
このたびの音環境宣言は、エムズシステムがこれから何を社会に提案していく会社なのかを明確にするものです。
25周年記念モデルの発表とともに、次の25年へ向けた新しい出発点を、多くの方にご覧いただき、ご体感いただければ幸いです。」
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【会社概要】
会社名 有限会社エムズシステム
代表者 代表取締役 三浦光仁
事業内容 波動スピーカーの企画・開発・製造・販売 音環境に関する提案・空間演出・体験イベント開催 など
公式サイト https://mssystem.co.jp/
NOTE https://note.com/mssystem
音と睡眠研究所 https://soundsleep.in/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344272/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
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