インド電子製造サービス市場の成長動向、輸出拡大と民生電子機器需要の強さを示す
製造規模の拡大、自動車用電子機器生産の増加、そして世界的な供給網再編が、この分野に大きな勢いを生み出している。
インドの電子機器生産エコシステムは急速な拡大段階へ
世界の企業がサプライチェーンの多様化を進め、従来の製造拠点に代わる生産拠点を模索する中で、インドは電子機器の組立および受託製造の主要拠点としての地位を着実に強化している。政府による支援政策、インフラ整備の進展、そして国内需要の拡大が、多国籍ブランドや部品メーカーによる国内での生産拠点の拡大を後押ししている。その結果、インド電子機器製造サービス市場は、同国のより広範な製造業および技術分野の発展において重要な役割を担うようになっている。
インド電子製造サービス市場は2025年に約376億3,810万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率25.2％という非常に強い拡大を示している。市場は今後大幅に成長し、2030年までに1,175億7,920万ドルへ拡大し、年平均25.6％の高い成長を維持すると予測されている。さらに長期的には、2035年までに2,235億6,190万ドルに達し、業界は強い成長の勢いを維持すると見込まれている。
プリント回路基板組立が電子製造の中心的役割を維持
インド電子製造サービス市場では、サービス提供は電子機器生産の複数の段階にわたり、プリント回路基板組立、システム統合、試験サービス、調達管理、製品ライフサイクル支援などが含まれる。
これらのサービスカテゴリーの中で、プリント回路基板組立が最大の運用セグメントを形成している。この工程は電子製造の中核であり、部品が回路基板上に実装され統合されることで、現代の電子機器を動作させる基盤が構築される。
2025年には、プリント回路基板組立セグメントが市場の42.2％を占め、約159億110万ドルの規模となった。プリント回路基板組立の優位性は、スマートフォン、コンピューター機器、産業用電子機器など、インドで製造される電子機器の数量増加を反映している。
プリント回路基板組立が依然として製造活動の中心である一方、アフターサービスおよび修理サービスは今後数年間で最も急速に拡大すると予測されている。このセグメントは2025年から2030年の間に年平均成長率29.5％で成長すると見込まれており、機器使用の増加と製品保守、アップグレード、ライフサイクル管理サービスへの需要増加によって支えられている。
輸出志向型製造が収益成長を牽引
インド電子製造サービス市場は、国内向け生産と輸出志向型製造の双方から収益を生み出している。しかし現在は、国際企業が世界市場向け製造拠点としてインドを活用するケースが増えているため、輸出が業界収益のより大きな割合を占めている。
2025年には、輸出による電子製造サービス収益が市場全体の56.3％を占め、約211億8,270万ドルに相当した。輸出セグメントは最も速い成長も示すと予測されており、2030年まで年平均27.9％で拡大すると見込まれている。
輸出成長を支える要因には、電子機器生産を促進する政府の施策、製造インフラの拡大、そして供給網の多様化を求める国際技術ブランドからの需要増加が含まれる。
民生電子機器が需要を主導し、自動車電子機器が成長を加速
インド電子製造サービス市場の需要は、民生電子機器、通信、自動車、産業自動化、医療機器、航空宇宙システム、エネルギー技術など幅広い産業から生まれている。
これらの産業の中で、民生電子機器は2025年に最大のシェアを占め、市場総収益の27.6％、約104億70万ドルを生み出した。民生電子機器の優位性は、スマートフォン、テレビ、個人用コンピューター機器、ウェアラブル技術に対する強い需要を反映している。
インドの電子機器生産エコシステムは急速な拡大段階へ
世界の企業がサプライチェーンの多様化を進め、従来の製造拠点に代わる生産拠点を模索する中で、インドは電子機器の組立および受託製造の主要拠点としての地位を着実に強化している。政府による支援政策、インフラ整備の進展、そして国内需要の拡大が、多国籍ブランドや部品メーカーによる国内での生産拠点の拡大を後押ししている。その結果、インド電子機器製造サービス市場は、同国のより広範な製造業および技術分野の発展において重要な役割を担うようになっている。
インド電子製造サービス市場は2025年に約376億3,810万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率25.2％という非常に強い拡大を示している。市場は今後大幅に成長し、2030年までに1,175億7,920万ドルへ拡大し、年平均25.6％の高い成長を維持すると予測されている。さらに長期的には、2035年までに2,235億6,190万ドルに達し、業界は強い成長の勢いを維持すると見込まれている。
プリント回路基板組立が電子製造の中心的役割を維持
インド電子製造サービス市場では、サービス提供は電子機器生産の複数の段階にわたり、プリント回路基板組立、システム統合、試験サービス、調達管理、製品ライフサイクル支援などが含まれる。
これらのサービスカテゴリーの中で、プリント回路基板組立が最大の運用セグメントを形成している。この工程は電子製造の中核であり、部品が回路基板上に実装され統合されることで、現代の電子機器を動作させる基盤が構築される。
2025年には、プリント回路基板組立セグメントが市場の42.2％を占め、約159億110万ドルの規模となった。プリント回路基板組立の優位性は、スマートフォン、コンピューター機器、産業用電子機器など、インドで製造される電子機器の数量増加を反映している。
プリント回路基板組立が依然として製造活動の中心である一方、アフターサービスおよび修理サービスは今後数年間で最も急速に拡大すると予測されている。このセグメントは2025年から2030年の間に年平均成長率29.5％で成長すると見込まれており、機器使用の増加と製品保守、アップグレード、ライフサイクル管理サービスへの需要増加によって支えられている。
輸出志向型製造が収益成長を牽引
インド電子製造サービス市場は、国内向け生産と輸出志向型製造の双方から収益を生み出している。しかし現在は、国際企業が世界市場向け製造拠点としてインドを活用するケースが増えているため、輸出が業界収益のより大きな割合を占めている。
2025年には、輸出による電子製造サービス収益が市場全体の56.3％を占め、約211億8,270万ドルに相当した。輸出セグメントは最も速い成長も示すと予測されており、2030年まで年平均27.9％で拡大すると見込まれている。
輸出成長を支える要因には、電子機器生産を促進する政府の施策、製造インフラの拡大、そして供給網の多様化を求める国際技術ブランドからの需要増加が含まれる。
民生電子機器が需要を主導し、自動車電子機器が成長を加速
インド電子製造サービス市場の需要は、民生電子機器、通信、自動車、産業自動化、医療機器、航空宇宙システム、エネルギー技術など幅広い産業から生まれている。
これらの産業の中で、民生電子機器は2025年に最大のシェアを占め、市場総収益の27.6％、約104億70万ドルを生み出した。民生電子機器の優位性は、スマートフォン、テレビ、個人用コンピューター機器、ウェアラブル技術に対する強い需要を反映している。