長距離ドライブで「子どもが退屈…」を解決！YouTube・Prime Video・Netflixも楽しめるポータブルディスプレイオーディオが12,000円の特別価格に
概要
長距離ドライブ中、「後部座席の子どもが退屈してしまう」「車で動画を見たいが純正ナビでは対応していない」
このような悩みを感じたことはありませんか。
GetPairr Vista 1.0 は、車に簡単に設置できるポータブルディスプレイオーディオです。
Androidシステムを搭載しており、YouTube・Prime Video・Netflixなどのアプリを利用することで、車内でも動画コンテンツを楽しむことができます。 さらに、有線CarPlay / Android Auto対応車であればワイヤレスCarPlay / ワイヤレスAndroid Autoとしても使用可能。 ナビ・音楽・動画など、車内エンターテインメントを手軽にアップグレードできる製品です。
今回、在庫限りの特別セールとして通常26,800円 → 12,000円（税込）で販売されています。
【こんな方に選ばれています】
●純正ナビが古くなった車や、CarPlay・Android Autoに対応していない車でも、大画面でGoogleマップや動画を利用したい方に選ばれているポータブルディスプレイオーディオです。
●スマートフォンのナビより画面が大きく見やすく、地図や案内表示も一目で確認できるため、運転中の視線移動が少なくなるという点を評価する声も多く見られます。
●また、車両の分解や配線加工などの作業は不要で、USB接続だけで使用できるため、 「純正ナビを交換するほどではないけれど、今より少し便利にしたい」
という方にも導入しやすい製品となっています。
セール情報
GetPairr Vista 1.0
●通常価格：26,800円
●クーポンコード：IM54FNRO
●セール価格：12,000円（税込）
●販売期間：2026年3月12日～4月30日
●商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMV29JPM
●ヘッドレストマウント：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
※在庫限りのため、予定数に達し次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344309/images/bodyimage1】
主な特徴
■ Android搭載、動画アプリを自由に利用
本製品はAndroidシステムを搭載。 YouTube/Prime Video/Netflix/Spotifyなどのアプリを自由にインストールでき、車内でも動画や音楽コンテンツを楽しむことができます。
■ 有線CarPlay / Android Auto をワイヤレス化
有線CarPlay / Android Auto対応車であれば、本製品を接続することでワイヤレスCarPlay / ワイヤレスAndroid Autoとして使用可能。
スマートフォンをケーブルで接続する必要がなく、乗車時に自動接続されるため利便性が向上します。
■ 後部座席でも動画視聴が可能
別売りのヘッドレストマウントと組み合わせることで、後部座席でも動画視聴が可能になります。
長距離ドライブや旅行、帰省などの際に後部座席で動画を楽しめるため、小さなお子様がいる家庭でも活用されています。
ヘッドレストマウント：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
■ 車を買い替えなくても車内エンタメをアップグレード
純正ナビを交換する必要はなく、USB接続で簡単に使用可能。
古い車でも動画・ナビ・音楽を楽しめるディスプレイオーディオ環境を手軽に導入できます。
まとめ
車内エンターテインメント環境を手軽にアップグレードできるポータブルディスプレイオーディオ 「GetPairr Vista 1.0」。
Android搭載で動画アプリやナビを自由に利用でき、さらにCarPlay / Android Autoのワイヤレス化にも対応。
現在、在庫限りの特別セールとして12,000円（税込）で販売されています。
家族でのドライブや長距離移動をより快適にしたい方にとって、導入しやすい機会となっています。
配信元企業：GetPairr
長距離ドライブ中、「後部座席の子どもが退屈してしまう」「車で動画を見たいが純正ナビでは対応していない」
このような悩みを感じたことはありませんか。
GetPairr Vista 1.0 は、車に簡単に設置できるポータブルディスプレイオーディオです。
Androidシステムを搭載しており、YouTube・Prime Video・Netflixなどのアプリを利用することで、車内でも動画コンテンツを楽しむことができます。 さらに、有線CarPlay / Android Auto対応車であればワイヤレスCarPlay / ワイヤレスAndroid Autoとしても使用可能。 ナビ・音楽・動画など、車内エンターテインメントを手軽にアップグレードできる製品です。
今回、在庫限りの特別セールとして通常26,800円 → 12,000円（税込）で販売されています。
【こんな方に選ばれています】
●純正ナビが古くなった車や、CarPlay・Android Autoに対応していない車でも、大画面でGoogleマップや動画を利用したい方に選ばれているポータブルディスプレイオーディオです。
●スマートフォンのナビより画面が大きく見やすく、地図や案内表示も一目で確認できるため、運転中の視線移動が少なくなるという点を評価する声も多く見られます。
●また、車両の分解や配線加工などの作業は不要で、USB接続だけで使用できるため、 「純正ナビを交換するほどではないけれど、今より少し便利にしたい」
という方にも導入しやすい製品となっています。
セール情報
GetPairr Vista 1.0
●通常価格：26,800円
●クーポンコード：IM54FNRO
●セール価格：12,000円（税込）
●販売期間：2026年3月12日～4月30日
●商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMV29JPM
●ヘッドレストマウント：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
※在庫限りのため、予定数に達し次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344309/images/bodyimage1】
主な特徴
■ Android搭載、動画アプリを自由に利用
本製品はAndroidシステムを搭載。 YouTube/Prime Video/Netflix/Spotifyなどのアプリを自由にインストールでき、車内でも動画や音楽コンテンツを楽しむことができます。
■ 有線CarPlay / Android Auto をワイヤレス化
有線CarPlay / Android Auto対応車であれば、本製品を接続することでワイヤレスCarPlay / ワイヤレスAndroid Autoとして使用可能。
スマートフォンをケーブルで接続する必要がなく、乗車時に自動接続されるため利便性が向上します。
■ 後部座席でも動画視聴が可能
別売りのヘッドレストマウントと組み合わせることで、後部座席でも動画視聴が可能になります。
長距離ドライブや旅行、帰省などの際に後部座席で動画を楽しめるため、小さなお子様がいる家庭でも活用されています。
ヘッドレストマウント：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9NRHMG
■ 車を買い替えなくても車内エンタメをアップグレード
純正ナビを交換する必要はなく、USB接続で簡単に使用可能。
古い車でも動画・ナビ・音楽を楽しめるディスプレイオーディオ環境を手軽に導入できます。
まとめ
車内エンターテインメント環境を手軽にアップグレードできるポータブルディスプレイオーディオ 「GetPairr Vista 1.0」。
Android搭載で動画アプリやナビを自由に利用でき、さらにCarPlay / Android Autoのワイヤレス化にも対応。
現在、在庫限りの特別セールとして12,000円（税込）で販売されています。
家族でのドライブや長距離移動をより快適にしたい方にとって、導入しやすい機会となっています。
配信元企業：GetPairr
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