AI法務SaaS「AILEX」法律事務所向けスキャナレンタルサービスを開始。mints義務化まで約2か月、紙の事件記録をAILEXに取り込みmints提出パッケージを自動生成。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344308/images/bodyimage1】
「紙→AI→mints」ワンストップを実現。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」のオプションサービスとして、法律事務所向けドキュメントスキャナのレンタルサービスを本日より開始したことをお知らせいたします。
?? 背景：法律事務所の「紙の壁」がmints移行を阻んでいる
2026年5月21日の改正民事訴訟法全面施行に伴い、弁護士はmints（民事裁判書類電子提出システム）での電子提出が法的義務となります。しかし、弁護士ドットコム株式会社の調査（2024年、n=316）によれば、弁護士の57.6%が事件記録について「紙が多い」「やや紙が多い」と回答しており、65.5%がmintsを実際の裁判で一度も使用したことがないと報告されています。
また、AILEX合同会社が複数の法律事務所関係者に対して行ったヒアリングの中で、「事務所の近くに倉庫を借りて紙の事件記録を保管している」という声が寄せられました。弁護士は職務基本規程により事件記録の保管義務を負い、弁護過誤訴訟の除斥期間（20年）等を考慮して長期保管を行う傾向にあるため、事務所スペースだけでは保管しきれない量の紙書類が蓄積されています。
mints義務化により、これらの紙の事件記録をPDFに変換して電子提出する必要が生じますが、小規模法律事務所の多くはドキュメントスキャナを保有しておらず、購入には約65,000円の初期投資が必要です。
mints対応に特化した公的補助金も存在しないため、コスト面がデジタル移行の障壁となっています。
?? サービス概要：「紙→AI→mints」のワンストップ対応
本サービスは、AILEXのPROプランをご契約中の法律事務所に対し、ドキュメントスキャナを月額レンタルで提供するものです。スキャンしたPDFデータをAILEXに取り込むことで、以下の一連のワークフローがワンストップで実現します。
・紙の書類をスキャナでスキャン → PDFを生成
・AILEXにPDFをアップロード → AIが自動でテキスト抽出（OCR、縦書き・段組み対応）
・AIが文書を自動分類・分析 → 争点・弱点の特定、事件全体の構造化
・mints提出パッケージを自動生成 → 証拠番号の付番、証拠説明書の自動作成、裁判所書式準拠のPDF出力
・mints誤アップロード防止AIチェック → 事件名・当事者名・他事件混入・秘匿情報を6項目で自動検証
これにより、紙の事件記録からmints提出までの工程を、すべてAILEXの管理画面上で完結させることが可能になります。
?? 「法律事務所特化型スキャナレンタル」は市場初の取り組み
当社の調査によれば、汎用のスキャナレンタルサービス（Rentio、kikito等）は存在するものの、法律事務所の業務特性に対応したスキャナレンタルサービスは現時点で確認されていません。また、既存のリーガルテック製品（弁護革命等）は紙からのスキャンデータの活用機能を提供していますが、スキャナ本体の提供やレンタルは行っておらず、ハードウェアの調達は事務所側の負担となっています。
本サービスは、ソフトウェア（AILEX SaaS）とハードウェア（スキャナ）の両面からmints移行を支援する点において、法律事務所向けリーガルテックサービスとして新しい取り組みです。
?? 料金・申し込み方法
「紙→AI→mints」ワンストップを実現。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」のオプションサービスとして、法律事務所向けドキュメントスキャナのレンタルサービスを本日より開始したことをお知らせいたします。
?? 背景：法律事務所の「紙の壁」がmints移行を阻んでいる
2026年5月21日の改正民事訴訟法全面施行に伴い、弁護士はmints（民事裁判書類電子提出システム）での電子提出が法的義務となります。しかし、弁護士ドットコム株式会社の調査（2024年、n=316）によれば、弁護士の57.6%が事件記録について「紙が多い」「やや紙が多い」と回答しており、65.5%がmintsを実際の裁判で一度も使用したことがないと報告されています。
また、AILEX合同会社が複数の法律事務所関係者に対して行ったヒアリングの中で、「事務所の近くに倉庫を借りて紙の事件記録を保管している」という声が寄せられました。弁護士は職務基本規程により事件記録の保管義務を負い、弁護過誤訴訟の除斥期間（20年）等を考慮して長期保管を行う傾向にあるため、事務所スペースだけでは保管しきれない量の紙書類が蓄積されています。
mints義務化により、これらの紙の事件記録をPDFに変換して電子提出する必要が生じますが、小規模法律事務所の多くはドキュメントスキャナを保有しておらず、購入には約65,000円の初期投資が必要です。
mints対応に特化した公的補助金も存在しないため、コスト面がデジタル移行の障壁となっています。
?? サービス概要：「紙→AI→mints」のワンストップ対応
本サービスは、AILEXのPROプランをご契約中の法律事務所に対し、ドキュメントスキャナを月額レンタルで提供するものです。スキャンしたPDFデータをAILEXに取り込むことで、以下の一連のワークフローがワンストップで実現します。
・紙の書類をスキャナでスキャン → PDFを生成
・AILEXにPDFをアップロード → AIが自動でテキスト抽出（OCR、縦書き・段組み対応）
・AIが文書を自動分類・分析 → 争点・弱点の特定、事件全体の構造化
・mints提出パッケージを自動生成 → 証拠番号の付番、証拠説明書の自動作成、裁判所書式準拠のPDF出力
・mints誤アップロード防止AIチェック → 事件名・当事者名・他事件混入・秘匿情報を6項目で自動検証
これにより、紙の事件記録からmints提出までの工程を、すべてAILEXの管理画面上で完結させることが可能になります。
?? 「法律事務所特化型スキャナレンタル」は市場初の取り組み
当社の調査によれば、汎用のスキャナレンタルサービス（Rentio、kikito等）は存在するものの、法律事務所の業務特性に対応したスキャナレンタルサービスは現時点で確認されていません。また、既存のリーガルテック製品（弁護革命等）は紙からのスキャンデータの活用機能を提供していますが、スキャナ本体の提供やレンタルは行っておらず、ハードウェアの調達は事務所側の負担となっています。
本サービスは、ソフトウェア（AILEX SaaS）とハードウェア（スキャナ）の両面からmints移行を支援する点において、法律事務所向けリーガルテックサービスとして新しい取り組みです。
?? 料金・申し込み方法