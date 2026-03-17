Field Medical、Mark A. Turco医学博士を最高経営責任者（CEO）に任命





カリフォルニア州カーディフバイザシー, 2026年3月16日 /PRNewswire/ -- 複雑な心室性／心房性不整脈に対する第2世代のパルスフィールドアブレーション（PFA）ソリューションを推進する臨床段階の医療技術企業であるField Medical, Inc.は、Mark A. Turco医学博士を最高経営責任者（CEO）に任命したと発表しました。



Dr. Mark A. Turco joins Field Medical as CEO.



Turco博士は、ベンチャー企業による心臓血管関連の新興企業や大手医療機器企業で30年以上にわたってリーダーシップを発揮してきました。複数の臨床開発段階の企業を開発および戦略的取引を通じて主導し、長期的な規模拡大を見据えた組織を構築してきました。

「Markは、心臓専門医、臨床試験担当者、そして経験豊富な医療機器メーカーのエグゼクティブというユニークな経歴を持っており、Field Medicalを次なる成長段階へと導くのに十分な人材です」と、Field Medicalの取締役であり、 BioStar Capitalと Cue Growthの投資チームのメンバーであるBen Cannonは述べています。「当社が臨床プログラムを加速させ、運営能力を強化するなかで、開発、規制、商業化の節目において複雑な医療技術を前進させた彼の経営手腕により、規律ある実行と持続可能な長期的価値創造が可能となるでしょう。

Turco博士はJC Medical, Inc.の社長兼CEOを務め、2024年7月にEdwards Lifesciencesが取得した大動脈弁閉鎖不全症専用の経カテーテル大動脈弁留置術（TAVR）システムの開発を指揮しました。それ以前は、MedtronicおよびCovidienでシニアリーダーシップの役割を担い、血管・神経血管フランチャイズ担当バイスプレジデント兼最高医療責任者（CMO）を務めたほか、最近ではRhode Island Life Science Hubの社長兼CEOを務めていました。産業界に転身する以前は心臓介入専門医として認定を受けていたTurco医師は、Field Medicalのリーダーシップに臨床的洞察力と実務経験の両方をもたらしています。

「Field Medicalが進化を遂げるこの極めて重要な時期に参加できることを光栄に思います」と、Turco博士は述べています。「当社は、心室性不整脈と心房細動の両方において、満たされていない重要な患者ニーズに対応する可能性を持つ、差別化されたPFAプラットフォームを構築しました。卓越したField Medicalのチームと緊密に協力し、臨床プログラムを厳格に進め、規制制度に対応しながら経営目標を達成することを楽しみにしています。」

Field Medical®, Inc.について

2022年に設立されたField Medicalは、複雑な不整脈に対するパルスフィールドアブレーション（PFA）ソリューションの開発に取り組む、臨床段階の医療技術企業です。同社のFieldForceアブレーションシステムは、焦点カテーテル設計を効率的で正確なアブレーションを安全に行うために設計された独自のFieldBending™エネルギーと統合したシステムであり、心室性／心房性不整脈の治療結果を向上させることを目的としています。 2024年、Field Medicalはブレイクスルーデバイス指定を獲得し、心室頻拍の適応症の成果によってFDA TAPパイロットプログラムへの参加が認められました。2025年10月、VCAS試験はCirculationに掲載されました。

詳細については、www.fieldmedicalinc.comをご覧いただき、LinkedIn 、X 、YouTube でフォローしてください。

FieldForce™アブレーションシステムは治験用医療機器であり、連邦法（米国法）によって使用は治験用に限定されています。

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写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2933749/Field_Medical_new_CEO_Dr_Mark_A_Turco.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2574173/Field_Medical_Logo_Block_WhiteOnBlack_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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