【3/26開催】楽天店舗の「販売資格」維持は万全か？改正製品安全4法への対応期限が迫る中、海外事業者向けに「国内管理人」登録実務の最終確認セミナーを実施
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【3/26開催】楽天店舗の「販売資格」維持は万全か？改正製品安全4法への対応期限が迫る中、海外事業者向けに「国内管理人」登録実務の最終確認セミナーを実施
～相次ぐ「審査落ち」や「登録不備」をどう防ぐ？～
楽天RMSでの最新の審査傾向に基づき、中国語・韓国語で具体的な実務対応を直接レクチャー
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、海外EC事業者様を対象に、「改正製品安全4法（PSE、PSC等）」への対応および「国内管理人」選任に関する実務解説セミナーを、2026年3月26日（木）に開催いたします。
2025年12?25?の法改正から3ヶ?が経過し、各ECプラットフォームにおける審査基準や、不備があった
際のアカウント対応が明確化されつつあります。本セミナーでは、直近の事例を踏まえ、販売停?リスクを
回避するための「最終チェックポイント」を解説します。
■「対応済み」の店舗でも油断できない。今、求められる精度の?い登録実務
改正法施?後、多くの海外事業者が「国内管理?」の選任を進めていますが、??で「楽天RMSでの登録情
報と提出書類の不?致」や「経済産業省への届出漏れ」により、審査が停滞するケースも散?されます。
本セミナーでは、単なる制度説明にとどまらず、現場で起きている「審査落ちの主な理由」や「再提出を求
められた際の対処法」に焦点を当てます。特に、?語の壁により情報の把握が困難な中国・韓国の事業者様
へ向けて、各?語で分かりやすく解説いたします。
各モールでもガイドラインが整備され、今回の法令改正についての新しい申請や対応が必要になっていま
す。特定輸?事業者申請が正しくされていなかったり、国内管理?が未専任の状態のリスクを徹底解説いた
します。
■本セミナーの注?ポイント
1．「審査不備」の解消に特化: 直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?。
2．プラットフォームの「現在」を解説: 施?直後とは異なる、現在の楽天市場内でのチェック体制や対応優
先度について?及。
3．多?語による解説: 複雑な法的解釈や疑問点の解消を?国語（中国語・韓国語）で確認できる貴重な機会
を提供。
【セミナー概要】
開催?? 2026年3?26?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の
事業者様、およびその運営代?会社様
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【申し込み?法】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレ
ード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
商号?株式会社コマースロボティクス
代表者?代表取締役 伊藤 彰弘
所在地?東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設??2013年7?
事業内容?SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL?http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【3/26開催】楽天店舗の「販売資格」維持は万全か？改正製品安全4法への対応期限が迫る中、海外事業者向けに「国内管理人」登録実務の最終確認セミナーを実施
～相次ぐ「審査落ち」や「登録不備」をどう防ぐ？～
楽天RMSでの最新の審査傾向に基づき、中国語・韓国語で具体的な実務対応を直接レクチャー
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、海外EC事業者様を対象に、「改正製品安全4法（PSE、PSC等）」への対応および「国内管理人」選任に関する実務解説セミナーを、2026年3月26日（木）に開催いたします。
2025年12?25?の法改正から3ヶ?が経過し、各ECプラットフォームにおける審査基準や、不備があった
際のアカウント対応が明確化されつつあります。本セミナーでは、直近の事例を踏まえ、販売停?リスクを
回避するための「最終チェックポイント」を解説します。
■「対応済み」の店舗でも油断できない。今、求められる精度の?い登録実務
改正法施?後、多くの海外事業者が「国内管理?」の選任を進めていますが、??で「楽天RMSでの登録情
報と提出書類の不?致」や「経済産業省への届出漏れ」により、審査が停滞するケースも散?されます。
本セミナーでは、単なる制度説明にとどまらず、現場で起きている「審査落ちの主な理由」や「再提出を求
められた際の対処法」に焦点を当てます。特に、?語の壁により情報の把握が困難な中国・韓国の事業者様
へ向けて、各?語で分かりやすく解説いたします。
各モールでもガイドラインが整備され、今回の法令改正についての新しい申請や対応が必要になっていま
す。特定輸?事業者申請が正しくされていなかったり、国内管理?が未専任の状態のリスクを徹底解説いた
します。
■本セミナーの注?ポイント
1．「審査不備」の解消に特化: 直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?。
2．プラットフォームの「現在」を解説: 施?直後とは異なる、現在の楽天市場内でのチェック体制や対応優
先度について?及。
3．多?語による解説: 複雑な法的解釈や疑問点の解消を?国語（中国語・韓国語）で確認できる貴重な機会
を提供。
【セミナー概要】
開催?? 2026年3?26?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の
事業者様、およびその運営代?会社様
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【申し込み?法】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレ
ード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
商号?株式会社コマースロボティクス
代表者?代表取締役 伊藤 彰弘
所在地?東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設??2013年7?
事業内容?SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL?http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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