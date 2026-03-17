OXMIQ LabsとAM Intelligence Labs、世界最大級の再生可能エネルギー駆動AIコンピューティング基盤の構築に向け提携



フォトン（光子）から成果までを最適化。100%再生可能エネルギーで稼働。

カリフォルニア州、キャンベル & インド、ハイデラバード--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ラジャ・コドゥリが設立したGPUアーキテクチャおよびAIテック企業のOXMIQ Labs（以下「OXMIQ」）は、AMグループの事業部門であるAM Intelligence Labsとの戦略的技術パートナーシップを発表しました。両社は、2030年までに2 GW（ギガワット）のAIコンピューティング能力を構築するAM Intelligence Labsの計画に向け、データセンターおよびシステムインフラに関するアドバイザリーを提供します。これには、インドのウッタル・プラデーシュ州における初期段階の1 GW規模AIコンピュートハブの整備が含まれます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260315587263/ja/

OXMIQ and AM Intelligence Labs are building one of the world's largest renewable-powered AI compute platforms - 2 Gigawatts by 2030, Phase 1 online in Noida, India by 2027.

AM Intelligence Labsは、グリーンコーの親会社であるAMグループの戦略的事業部門です。グリーンコーはインド最大のグリーンエネルギー生産企業であり、太陽光、風力、水力を合わせて50 GWの再生可能エネルギー容量を保有しています。また、100 GWhのインテリジェントエネルギー貯蔵を備え、インド全体の電力供給量の約2%を供給しています。これらのエネルギーは自社で保有・運用され、炭素排出のない電力として、従来のデータセンター電力コストより50～70%低い価格で提供されます。

インドは現在、世界のAI経済における需要の中心として急速に変化しています。巨大な開発者エコシステム、デジタル経済の拡大、企業によるAI導入の急速な進展を背景に、同国はAI利用量およびトークン消費量において世界第2位の市場として台頭しています。

AMグループは現在、同社の旗艦AIインフラプロジェクトの開発を開始しており、ノイダにおけるコンピュートハブの第1フェーズがすでに実行段階に入っています。2027年末までに初期コンピュート能力をオンライン化することは、世界最大級の再生可能エネルギー駆動AIコンピューティング基盤の構築に向けた重要なマイルストーンとなります。OXMIQはAMグループと緊密に連携し、システムアーキテクチャ、インフラ設計、モジュール型の導入実行を最適化することで、最高水準の効率性とスケールを維持しながら迅速な展開を実現します。

この提携により、OXMIQはコンピュート基盤のアーキテクチャおよびエンジニアリング・パートナーを務めます。AM Intelligence Labsと協力して、施設の基盤を構成する重要なシステムアーキテクチャ、ハードウエア・ロードマップ、サプライチェーン戦略を設計します。OXMIQは、トランジスタレベルのGPUアーキテクチャや先進パッケージングから、ラックスケールシステム、高性能インターコネクト、大規模AIワークロードを運用するためのオーケストレーション・ソフトウエアに至るまで、コンピューティングスタック全体にわたる深い専門知識を有しています。両社の連携により、フォトン（光子）から成果までをエンドツーエンドで最適化し、最終的にはゼタスケール経済を誰もが利用可能にすることを目指します。

AMグループは、ノイダにおいて1 GW規模のAI高性能コンピューティング（HPC）ハブを開発しています。このプラットフォームは、炭素排出のない自社発電、先進的データセンター・インフラ、高性能アクセラレーター、完全なソフトウエア・スタック、アプリケーション、さらにAI Pods-as-a-ServiceやTokens-as-a-Serviceなどの柔軟な利用モデルまでを含む、完全な垂直統合型プラットフォームとして構築されます。

OXMIQのコンピューティング・スタック全体にわたる深い専門知識により、このプラットフォームはフォトンからトークンまでのエンドツーエンド最適化を前提に設計されます。再生可能エネルギーの発電からデータセンター・アーキテクチャ、液体冷却、インターコネクト・トポロジー、アクセラレーターの選定、ワークロード・オーケストレーションに至るまで、すべてのレイヤーが統合システムとして設計されます。この統合アプローチにより、業界をリードする「電子からトークンまで」の経済効率が実現し、ギガワット規模で劇的に低コストのAIコンピューティングを提供します。

経営陣のコメント

「AM Intelligence LabsはOXMIQにとって理想的なパートナーです。同社は大規模AIインフラにおける最大の制約である、信頼性の高いカーボンフリー電力へのグローバル規模のアクセスという課題をすでに解決しています。私たちのチームは数十年にわたり、世界で最も先進的なコンピューティング基盤を支えるシリコン、システム、ソフトウエアの開発に携わってきました。その知見を、AM Intelligence Labsのインフラに最初のアーキテクチャ設計段階から組み込むことで、すべてのラック、インターコネクト、ストレージ、冷却システムが、AI時代に求められるワークロードと経済性を前提に設計されることになります」

ーーOXMIQ Labs創業者兼CEO、ラジャ・コドゥリ

「OXMIQとの提携により、AM Intelligence Labsは業界でも屈指のハードウエアおよびシステム分野の専門知識にアクセスできます。同社チームがシリコンバレーの主要企業で培ってきた経験は、世界で競争できるインフラを設計するうえでまさに必要なものです。私たちは共に、AM Intelligence Labsをフルスタック型AIコンピューティング・プラットフォームへと発展させるための基盤を築いています」

ーーAMグループ会長、アニール・チャラマラセッティ氏

OXMIQ Labsについて

OXMIQ Labsは、ラジャ・コドゥリが設立した米国カリフォルニア州キャンベルに本社を置くGPUアーキテクチャおよびAI技術企業です。ラジャ・コドゥリはこれまでApple、AMD、Intel、ATI Technologiesなどでリーダーシップを担ってきました。OXMIQは、推論時代に向けて設計されたチップレットベースのAIハードウエアおよびソフトウエア・ソリューションをライセンス可能な形で提供しています。OxCapsuleおよびOxPythonは異種ハードウエア環境全体にわたる即時最適化を実現し、OxCoreおよびOxQuiltはゼタスケール効率に向けたチップレットネイティブのロードマップを提供します。詳細は www.oxmiq.ai をご覧ください。

将来見通しに関する記述： 本プレスリリースには、リスクおよび不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は大きく異なる可能性があります。具体的なプロジェクトおよび導入は、最終契約の締結を条件とします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260315587263/ja/

Contacts

Media Contacts:

OXMIQ Labs: press@oxmiq.ai

Source: Oxmiq Labs Inc.





