国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「バックオフィス向けAI活用特集号」を公開しました。「バックオフィス向けAI活用特集号」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。

https://aismiley.co.jp/backoffice_ai_webmagazine26form/

■バックオフィス向けAI活用とは

バックオフィス向けAIとは、画像認識や自然言語処理を通じて、管理部門の生産性を根本から革新する技術の総称です。AI-OCRによる「入力業務のゼロ化」や生成AIによる「ナレッジの資産化」を実現し、情報のサイロ化や属人的な業務プロセスを解消します。人手不足が深刻化する中で、自律的なワークフロー調整やシステム連携を可能にし、正確性とスピードを両立。バックオフィスを「守りの部門」から経営を牽引する「攻めの基盤」へと進化させる、戦略的な経営プラットフォームです。本書では、バックオフィス向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■バックオフィス向けAI提供企業

【資料概要】・オリックス株式会社└「諦めていたFAX注文書もしっかりデータ化」・株式会社シナモン└「複雑な明細もAI-OCRで簡単処理」・ジンベイ株式会社└「物流AI活用は「データ整備」から始まる」・株式会社zooba└「AIが情シス業務を先回りで解決」・ネオス株式会社└「社内問い合わせを自律解決するAI社員」

■「バックオフィス向けAI活用特集号」の入手方法

「バックオフィス向けAI活用特集号」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。１、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「バックオフィス向けAI活用特集号」と記載の上、送信下さい。３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。４、AIsmileyの担当より「バックオフィス向けAI活用特集号」をメールにて送付させていただきます。

https://aismiley.co.jp/logistics_magazineform/

※本資料はバックオフィス向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、バックオフィス向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・営業・バックオフィス向けAI活用カオスマップhttps://aismiley.co.jp/ai_news/eigyou-backoffice-ai-chaosmap/・「人事・総務向け」のサービス比較と 企業一覧https://aismiley.co.jp/category_page/jinji-soumu/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley今井TEL：03-6452-4750Email：pr@aismiley.co.jp