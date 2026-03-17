株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、インテリア商社の株式会社山上（https://www.yamagami-int.co.jp/）の協力を得て自社開発した業務管理アプリ「Yamagami Growth App」において、個人成績評価機能を追加いたしました。

本機能は、従業員評価の可視化および評価履歴の一元管理を目的としたものです。

開発背景

人事評価業務では、Excel等を用いた管理が広く行われています。一方で、承認フローの進捗把握や評価履歴の管理が煩雑になりやすく、評価基準の共有や透明性の確保が課題となるケースもあります。

これらの課題に対応するため、評価プロセスをアプリ上で完結できる仕組みを構築しました。

主な機能

・行動目標および数値目標の設定機能・ウエイト制による総合評価算出・段階的な承認フロー管理・評価期間単位での履歴管理・ロール別アクセス権限管理

これにより、評価業務を体系的に管理し、プロセス全体の可視化を実現します。

期待される効果

・評価プロセスの透明化・評価履歴データの蓄積と活用・評価業務の効率化および標準化

評価制度の運用基盤を整備することで、継続的な組織成長を支えるデータ環境の構築を目指します。

代表コメント

株式会社クインクエ 代表取締役 矢部 拓

人事評価は企業文化を形成する重要な仕組みの一つです。しかし、評価基準の属人化や履歴管理の煩雑さにより、透明性を担保することが難しい場面もあります。

私たちは、評価プロセスを可視化し、誰もが納得感を持てる環境を整えることが、組織の持続的成長につながると考えています。本機能はその基盤づくりの一環です。データを活用した公平な評価制度の実現を支援してまいります。

お問い合わせ

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会社概要

Mission：DXで世の中を「べんり!」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営URL：https://quin-que.net/

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