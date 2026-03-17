ゆうき総業株式会社(本社：山形県上山市、代表：結城伸太郎、以下「当社」)は、クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッドが主催する「ANDPAD AWARD 2026」のDXカンパニー部門(専門工事×Mid-Enterpriseカテゴリ)において、入賞企業に選出されましたことをお知らせいたします。





ANDPAD社による取材にて





■ ANDPAD AWARD 2026 について

ANDPAD AWARDは、シェアNo.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を利用する23万社以上の企業やユーザーの中から、優れた取り組みを表彰する年に一度のイベントです。

今回当社が入賞した「DXカンパニー部門」は、ANDPADの導入・浸透を通じて業務効率化や生産性向上、組織変革など、特筆すべき成果を上げた企業に贈られる賞です。









■ 選出の背景と当社の取り組み

当社は、売上10億円以上～500億円未満の企業を対象とした「Mid-Enterpriseカテゴリ」にて選出されました。

塗装・防水・雨漏り修繕などの総合仕上げ工事を手がける中で、単なる業務効率化に留まらず、以下の点に注力してDXを推進してまいりました。「現場の努力を正しく評価できる仕組みづくり」への活用 現地調査から完工報告までをデジタルで一元管理し、工事内容を透明化 多能工育成や評価制度の可視化による、職人が安心して働ける環境の構築 これらの取り組みにより、売上成長だけでなく、職人の定着率向上といった人材面での大きな変化を実現した点が評価されました。









■ 今後の展望

今後は審査員による審査会を経て、入賞企業の中からカテゴリ大賞が選出されます 。2026年6月12日(金)に開催される授賞式では、決勝プレゼンテーションを経て最優秀賞の発表が行われる予定です。当社はさらなるDXの深化を目指し、業界の新しいスタンダードを追求してまいります。









【ゆうき総業株式会社について】

「人の役に立とう」を理念に、山形・宮城・福島を拠点として塗装、防水、雨漏り修繕などの工事を手がける総合仕上げ工事会社です 。職人の育成とデジタル技術の融合により、高品質な施工と顧客満足度の向上を追求しています。





本社所在地 ： 山形県上山市藤吾三辻464

支店・営業所 ： 山形営業所、仙台支店、福島営業所、酒田営業所

FIELD EDGE公式サイト ： https://fieldedge.jp/





現場での密なコミュニケーションとチームワークを最も大切にしています

山形県上山市に位置する、ゆうき総業株式会社の本社外観

当社ショールーム

当社代表：結城伸太郎