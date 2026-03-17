一般社団法人 医療オンライン秘書協会は、『医療オンライン秘書協会設立プロジェクト』をCAMPFIREにて2026年3月1日より開始しました。





医療オンライン秘書協会設立プロジェクト





■背景

医療現場では慢性的な人手不足や業務過多が続いており、医療従事者の負担は年々増加しています。

一方で、資格を持ちながら現場で働いていない「潜在看護師」は全国で約70万人にのぼると推計されており、潜在人材と医療現場の間には大きなミスマッチが生まれています。

しかし近年は、電子カルテなど医療DXの普及により、医療機関のバックオフィス業務や診療支援業務の一部は遠隔から支援することが可能になっています。





こうした動きの中で、前身となる「医療オンライン秘書アカデミー」では、これまでに190名以上の受講生が学び、現在は全国20以上の医療機関で医療オンライン秘書が導入されています。

医療機関からのオンライン業務支援へのニーズも年々高まっています。





潜在看護師の数

潜在化の要因





■医療オンライン秘書の特徴

・医療現場を理解した人材によるオンライン支援

医療オンライン秘書は、看護師や医療事務など医療現場経験者を中心に育成された人材です。診療の流れや医療機関の業務を理解した上で、オンラインから医療機関の運営をサポートします。





・単なる事務代行ではなく「業務を整える」役割

患者受付や会計サポートなどの実務だけでなく、業務フローの整理やスタッフ間の連携調整など、医療機関全体の業務がスムーズに回るよう整える役割を担います。





・潜在医療職の新しい働き方

出産・育児・介護などで医療現場を離れた医療職が、在宅にいながら医療に関わり続けられる新しいキャリアの選択肢となります。





医療オンライン秘書業務内容





■プロジェクトで実現したいこと

・医療をオンラインで支える専門職を社会インフラとして確立

臨床を離れても医療に貢献し続けられる働き方を、個人の挑戦で終わらせず、社会に根づく仕組みとして確立することを目指します。





・医療機関が安心して任せられる共通指標の整備

医療オンライン秘書という職域に、検定制度および認定制度を設けることで、医療機関が安心して業務を任せられる共通指標を構築します。





・働く側が専門性を正しく示せる仕組みの構築

その中核となるのが「医療オンライン秘書検定」です。

検定制度を通じて、医療を支える専門人材を社会に広げていきます。





医療オンライン秘書協会で実現したいこと





■主なリターン(支援プラン)

クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」のプロジェクトページよりご希望のプランを選択いただけます。

・法人向け【医療オンライン秘書 お試しプラン】

50,000円 / 100,000円

通常かかる初期費用ゼロで、10時間または20時間のオンラインサポートをお試しいただけます。

業務ヒアリングおよびサポート提案付きです。





・個人向け【医療オンライン秘書検定プラン】

10,000円

新設される「医療オンライン秘書検定3級」のテキストPDFと受験料がセットになった、新しい働き方に挑戦したい方向けのプランです。





・設立サポータープラン

5,000円 / 10,000円

協会ホームページへのお名前・法人名掲載などを通じて、活動を応援していただくプランです。









■ご支援の流れ

(1) プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/930812

(2) 「プロジェクトを支援する」をクリック

(3) 希望するリターンを選択

(4) 支払い情報を入力し支援完了









■プロジェクト概要

サービス名： 医療オンライン秘書協会設立プロジェクト

提供開始日： 2026年3月1日

提供内容 ： 医療オンライン秘書検定および認定制度の構築・運営

対象 ： 医療機関、医療職、在宅で医療に関わりたい方

料金 ： クラウドファンディング支援プランによる

申込方法 ： CAMPFIREプロジェクトページより支援

URL ： https://camp-fire.jp/projects/930812/view









■団体概要

団体名 ： 一般社団法人 医療オンライン秘書協会(設立準備中)

代表者 ： 藤元玲奈

所在地 ： 千葉県千葉市緑区おゆみ野南4-24-2

設立予定： 2026年4月1日

URL ： https://utage-system.com/p/2c37zOhgGHxD





事業内容

・医療オンライン秘書の人材育成

・医療オンライン秘書検定および認定制度の運営

・医療機関へのオンライン業務支援体制の整備

・医療オンライン秘書の普及活動





当協会は、医療特化の在宅ワーク人材育成を行う

「医療オンライン秘書アカデミー」および

医療オンライン秘書サービス「ALOHA CONNECT」の取り組みを基盤として設立されます。

https://aloha7-skillplus.net/