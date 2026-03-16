オーストラリアで人気急上昇中！新たな栄養のかたちを提案！認証オーガニックのプロテインバー「Happify Bar」日本上陸！２０２６年3月発売開始!

ONEgroup 株式会社

「美味しいだけ」のプロテインバーではありません。

1本でたんぱく質20g、マルチビタミン＆プロバイオティクス配合 地球にもやさしいプロテインバー「Happify Bar」新登場

オーガニック×機能性×サステナビリティをコンセプトにした食品ブランド happify earth（ハピファイ・アース） は、たんぱく質20gに加え、マルチビタミン・プロバイオティクスなどを配合した新しいプロテインバー「Happify Bar（ハピファイ・バー）」ダークチョコレート味を発売します。

■ 体にうれしい成分を、1本にぎゅっと

Happify Barは、忙しい現代人の毎日に寄り添う“完全栄養志向”のプロテインバーです。

たんぱく質20g（玄米・発芽米・カシューナッツ・アマランサス由来）

マルチビタミン配合

ビタミンA（人参・キノコ由来ベータカロテン）

ビタミンB群（クロレラ、レモンピール、発芽酵母など）

ビタミンC（アセロラ、アムラ、カムカム、ローズヒップ）

ビタミンE（ヒマワリ種子、発芽緑豆）

プレ＆プロバイオティクス配合

食物繊維・電解質・ミネラル・アダプトゲンもバランス良く配合

人工甘味料・合成添加物不使用で、グルテンフリー、ヴィーガン対応、オーガニック原料使用。

体にやさしいだけでなく、毎日続けたくなる“おいしさ”にもこだわりました。

■ おいしさとデザインにも、理由がある

濃厚で満足感のあるダークチョコレート味に、

オーストラリアの自然と多様性を感じさせるパッケージデザイン。

「健康的なライフスタイルは、楽しく、前向きであるべき」

そんな想いを、味とビジュアルの両方で表現しています。

ごつごつした食感ではなく、なめらかで食べやすいので、小さなお子様やご高齢の方にも、お召し上がりいただけます。

チョコレートコーティングも中身も滑らかで、食べやすいのが特徴です。

■ 地球にもやさしい選択を

Happify Barは、3本購入ごとに1本の木を植える環境支援プログラムに参加。

■ こんな方におすすめ

・忙しくても栄養は妥協したくない方

・プロテインバーの「味」に満足できなかった方

・サステナブルな選択を日常に取り入れたい方

・運動後・間食・置き換え食として

・忙しい日の朝食、昼食に

■ 商品概要

商品名：Happify Bar（ハピファイ・バー）ダークチョコレート

希望小売価格：７００円（税込み）

内容量：80g

賞味期限：製造日から７か月

特徴：

たんぱく質20g

マルチビタミン＋プロバイオティクス配合

グルテンフリー／ヴィーガン／認証オーガニック

人工甘味料・合成添加物不使用

原産国：オーストラリア

■ 購入方法

卸売の場合は、スーパーデリバリーをご利用ください。

Onegroup株式会社顧客専用リンク(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004861)



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■ Onegroupのほかのブランドもぜひご確認ください。

・オーガニックソープナッツ超濃縮洗剤ブランド Happi Earth

https://happi.co.jp (https://happi.co.jp/)（公式ECサイト）

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オーガニック植物性洗濯用洗剤おうちの中どこでもお掃除できる洗剤オーガニック植物背にお掃除用洗剤天然界面活性剤で地球を汚さないお洗濯

・オーガニック植物性プロテイン、サプリメントブランド Ultrafoods

https://ultrafoods.jp/ （公式ECサイト）

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