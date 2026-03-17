富山市は、１０代～２０代を中心とした世代に、本市の魅力や親しみやすさを感じていただくため、生成ＡＩを活用して新たなＰＲキャラクターを創作しました。今後、このキャラクターを活用した様々なプロモーションを進めていきます。





※新ＰＲキャラクター「やまやま」「くすくす」







■キャラクターの作成プロセスについて

富山市の魅力を表す「キーワード」や「画像」を生成ＡＩに読み込ませ、約２５００点のキャラクター案を作成。その後、クリエイター（後述）と協議の上でキーワードを１８点に絞りこみ、何度も生成を繰り返した原案をクリエイターが最終調整して完成に至りました。



※AIが生成したキャラクター原案(最終)



■生成ＡＩ活用の安全性について

著作権の問題をクリアするため、生成ＡＩの利用に関しては、①商用利用の可能な画像生成ＡＩソフトウェア（Adobe社「Firefly」）を使用し、さらに②生成された画像をクリエイターが調整するという手順で作成を行いました。また、完成前にはチェックツールを用いて類似性の確認も行いました。

■完成したキャラクター「やまやま」「くすくす」

「やまやま」・・・富山市民の全てを肯定する世話焼き。相棒の雲（もくもく）をまとい、 トラム型スケボー（ローメン）で駆けつける。※「立山連峰」と「路面電車」をもとにしたイメージ。

「くすくす」・・・真面目でいいやつなのに素直になれない。感情が高ぶるとコルクの蓋がとれてしまう。※「薬」と「富山ガラス」をもとにしたイメージ。

■ショートアニメの公開について

やまやま・くすくすが活躍するショート動画を公開しています。コミカルな会話やオリジナルソングなど、多くの人に楽しんでいただける内容になっています。

ショートアニメ第１話リンク

https://youtu.be/38w3_K8Nfzg

■SNSキャンペーンを実施中！

3月16日（月）から3月29日（日）まで、3,000円分のデジタルQUOカードが10名に当たる、 Ｘ（エックス） フォロワー拡大キャンペーンを実施しています。

■クリエイターについて

中道一将（なかみち・かずまさ）さん

FUNNYMOVIE代表/声優/コンテンツクリエイター

（代表作）「よしもとエンタニメ」「GO GO TOKYO MER」「新人ナースボルみ」「めちゃるギア」「ナミちゃんとミーコさん」「えんむす」 など

■富山市公式ウェブサイト

https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/seisaku/1010755/1018427.html