高岡商工会議所創立130周年記念事業 「たかおかパワーチェック！」を公開しました

― いつでもどこでもクイズで学ぶ高岡の歴史・文化・観光・産業 ―

高岡商工会議所（所在地：富山県高岡市丸の内1-40、会頭：能作 克治）は、創立130周年記念事業の一環として、高岡の歴史・文化・観光・産業などの魅力をクイズ形式で学べるWEBコンテンツ「たかおかパワーチェック！」を制作し、3月１７日（火）より公開しました。

本企画は、スマートフォンやタブレットなどから気軽に参加できる３択クイズ形式で、高岡に関する問題と解説を読み進めることで、楽しみながら地域の魅力を学べる内容となっています。市民の皆様をはじめ、多くの方に高岡の価値を再認識していただくとともに、訪れる方々を自信をもって迎えるためのきっかけづくりを目的としています。

高岡は、日本遺産第一号に認定された町人文化のまちであり、国宝の寺院や重伝建地区、高岡城跡、高岡大仏、ユネスコ無形文化遺産の御車山祭など、多彩な歴史文化資源を有しています。さらに雨晴海岸の自然、万葉文化、昆布料理をはじめとする食文化など、豊かな地域資源が集積しています。本企画を通じて、こうした高岡の魅力を広く発信してまいります。

【概要】

「たかおかパワーチェック！」

・高岡の歴史・文化・観光・産業に関する３択クイズ（WEB形式）

・スマートフォンやタブレットで参加可能

・問題と解説を読み進めることで楽しく学習

【たかおかパワーチェックの進め方】

STEP1 Webサイトにアクセス

スマートフォンやタブレット、パソコンから「たかおかパワーチェック」にアクセスします。

STEP2 クイズに挑戦

高岡の歴史・文化・観光・産業に関する問題がランダムに出題されます。

各問題は3つの選択肢から1つを選んで解答します。

STEP3 解説を読みながら学習

回答後には解説が表示されるため、楽しみながら高岡の魅力や知識を学ぶことができます。

STEP4 合格判定

４カテゴリー全50問のうち45問以上正解で合格となります。

STEP5 認定書を取得

合格者には特典付きの認定書が発行されます。

※問題は途中保存が可能で、ページを閉じても保存した問題から再開できます。

※何度でも挑戦することができます。

【公開日】

令和８年３月１７日（火）～

【たかおかパワーチェック！はこちらから挑戦できます】

https://takaoka.ccis-toyama.or.jp/power-check/

★高岡商工会議所創立130周年記念プレゼントキャンペーン★

合格者の方の中から抽選で130名様に全国の加盟店でお好きな本や雑誌がご購入いただける図書カードNEXTネットギフト1,000円分をプレゼントいたします。たくさんのご応募をお待ちしております。



キャンペーン期間：３月１７日（火）～８月31日（月）



※当選された方には高岡商工会議所よりメールでご案内させていただきます。

※この他、合格特典として認定証を提示すると、「高岡商工会議所会員優待サービス」を期間限定で受けることができます。

■団体概要

商 号： 高岡商工会議所 代表者： 会頭 能作克治

所在地： 〒933-8567 富山県高岡市丸の内1-40

設 立： 1896年2月

事 業： 中小企業振興、地域振興、政策提言活動等

URL ： http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/