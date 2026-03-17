言葉より先に信頼を手にするーー600名以上のご登録「服装戦略」読書会。「服装は信頼の前借り」と語る元小学校教諭と、藭田昌典が紐解く大人のための服装戦略

パブロス株式会社

2026年2月18日、600名を超える登録をいただき、パブロス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 神田昌典、以降パブロス）は、第104回「エキスパート読書会」を開催しました 。今回は、「言葉より先に信頼を手にする 大人のための服装戦略」をテーマに、『センセイのための服装・マナー図鑑』の著者である田中美香子氏と、対談者に経営コンサルタント/教育アントレプレナーの神田昌典をゲストに迎え、リードフォーアクションのアンバサダーである久保田一美氏によるファシリテーションで、大人の服装戦略について様々な質問や対話が交換された読書会となりました。







パブロスのエキスパート読書会は、本でつながり、人とつながり、学びを「行動」に変える場です。本を事前に読まなくても参加でき、本の目次や気になる章から“問い”を立て、書籍や、ほかの参加者の方との討議や、著者への質問などから、新たな気づきや発見を得て、行動変容につながる一歩を言語化していきます。そして、パブロスの読書会の質の高い場を支えているのが、専門的なトレーニングを積んだ認定ファシリテーターと、経験豊富なアンバサダーの存在です。

■法人における読書会の豊富な経験を持つ読書会アンバサダー

パブロスには、読書会を円滑に進行するための専門資格を持つ「リーディングファシリテーター」が多数おり、参加者が本を読んでいなくても、読書会での対話から深い気づきを得られるよう、独自のステップを用いた進行スキルを習得しています。さらに、組織開発や人材育成の第一線で活躍する、豊富な読書会開催の実績を持つ「アンバサダー」が、法人向けの読書会を強力にバックアップしています。





企業の読書会では、設定した組織変革や課題のテーマに沿って書籍を複数選定するなど創意工夫し、対象とする組織内、場合によっては組織横断的な対話や議論を促進し、プロジェクト創出や組織課題の解決に導いていきます 。大手メーカー等での社内読書会を通じて、部署の垣根を越えた人脈作りや、自律型社員の育成を支援しています 。

2月は、この経験豊富なアンバサダーの中から、久保田一美氏が読書会のファシリテーションを行いました。

■「人は、言葉を交わす前に0.1秒で相手を判断している」

・・・そんな衝撃的な事実を裏付けるかのように、「エキスパート読書会」には、教育関係者からビジネスパーソンまで600名を超える方に登録いただきました。

今回のテーマは、『言葉より先に信頼を手にする 大人のための服装戦略』。読書会では、著者である、小学校教諭出身の服装戦略コンサルタント/教育文化プロデューサーの田中美香子先生と、経営コンサルタント/教育アントレプレナーの神田昌典氏による、熱い対談が繰り広げられました。

■ 服装は「信頼の前借り」。今日からできる服装の戦略

ゲストの田中美香子先生は、公立小学校で20年間教鞭を執ってきた「教育現場のプロ」です。そんな田中氏が提唱するのは、意外にも「先生×おしゃれ」という掛け算。「言葉より先に服装で信頼の第一印象をつくる」ことの大切さを発信されています。

「授業の技術を磨き、子どもたちとの信頼関係を築くことは大前提ですが、時間がかかります。でも、服を整えることは今日からできる行動です。素敵な服を着て教壇に立つと、子どもたちが真っ先に反応し、先生をまず受け入れてくれる。そこから信頼の好循環が始まります」。

田中先生は、服装を単なる身だしなみではなく、「信頼を前借りするための戦略」と定義します。特に高学年の女子児童は、先生の服装の変化に非常に敏感であり、おしゃれな先生の言うことには耳を傾ける傾向があるといいます。







■「現場の悩み」から生まれた、服装の基準

田中先生は、20年間にわたる公立小学校での教員生活の中で、学年主任や教務主任として多くの若手教員の相談に乗ってきました。「若手の先生たちは、事務作業の進め方や同僚・保護者との人間関係など、正解のない問題に日々頭を悩ませています。ある程度の『基準』があればもっと楽に、自信を持って子どもたちの前に立てるのではないか。そう考えたことが、この本を書くきっかけでした」。

教育現場は10年ごとに環境が激変し、保護者の働き方や家庭の在り方も多様化しています。そんな過酷な現場で、先生たちが自己肯定感を高め、自分らしく輝くための「具体的で実践しやすい手段」こそが「服装」だったのです。

■「先生×おしゃれ」が起こす学級経営の魔法

田中先生が提唱する服装戦略により、学級経営にも好影響が生まれました。

・ 信頼のスピード: 授業の腕を磨き信頼を築くには時間がかかるが、服装を変えることは即効性がある。・ 子どもたちの反応: 素敵な服を着ている先生に対し、特に高学年の女子児童は「話を聞いてみよう」「仲良くなりたい」とポジティブな反応を示す。・ 家庭への波及: 子どもが家で先生のことを肯定的に話すことで、保護者にもその明るいオーラが伝わり、学級経営がスムーズになる好循環が生まれる。■ 第1印象を決めるのは「脅威」か「安全」か

対談の中で、ファシリテーターの久保田氏が、「信頼構築において何に困っているか」を問いかけると、チャット欄には「オフィスカジュアルの正解がわからない」「いつも同じジャケットになってしまう」といった悩みが溢れました。これに対し、田中先生は「第1印象のロジック」をこう解説します。

■ 神田昌典氏が明かす「勝負日のAI活用服装術」

・ 生存本能としての判断: 人は出会った瞬間、相手が自分にとって「脅威」か「安全」かを無意識に判断します。・ 色の戦略:・ 白: 誠実さ、オープン、話しかけやすさ・ ネイビー: 知性、誠実、信頼感・ グレー: 中立。調整役を担いたい日におすすめ・ ベージュ: 親和性、優しさ・ 「丸み」の効果: 特別に支援が必要な生徒さんや、不安を感じやすい相手には、スーツのような「直角」よりも、柔らかな素材や形に「丸み」がある服装が安心感を与えます。

特別ゲストとして登壇した神田昌典は、自身の驚きの服装戦略を披露しました。

「僕は、自分にとってアウェイな場での勝負服は、AIに相談しています」。

中国・上海で飲食店の経営者向けに講演を行った際、自身の写真をAIに送り、「この目的、このお客様層に対し、どのような服装がふさわしいか」を徹底的に壁打ちしたそうです。“わかりやすい高級ブランドだと成金っぽく見られるリスクがある”といったシビアなAIのアドバイスを参考にし、最終的には自分の殻を破る選択を自分で行う。「AIで客観的な標準を知り、人間がブレイクスルーを生む」。そんなAIを活用したファッション活用術に、参加者からは「自分もやってみよう」といった声が上がりました。

■ 服装は「自分を幸せにする」ためのもの

最後に田中氏は、服装を変えることの真の価値について「服を変えて周りに褒められると、自分自身の自己肯定感が上がります。先生がニコニコしていれば、子どもたちも安心して過ごせる。服装は、自分と周りを幸せにするための最短ルートなのです」と語りました。

今回の読書会は、単なるマナー講座に留まらず、服装を通じて「どう生きるか、どう他者とつながるか」を問い直す貴重な時間となりました。

■ 未来を選ぶ一歩を、クローゼットから

読書会の締めくくりに、参加者からは「服装は信頼の前借りという言葉が響いた」「明日は『馴染みたい日』か『目立ちたい日』かを意識して服を選びたい」といったコメントが寄せられました。毎朝開けるクローゼットは、単なる服置き場ではなく、自分の未来を選択する場所へと変わったようです 。

■ “問い”を立て、本からの気づきを「行動」に変える、パブロスの読書会

パブロスのリードフォーアクションの読書会は、本でつながり、人とつながり、学びを「行動」に変える場です。本を事前に読まなくても参加でき、本の目次や気になる章から“問い”を立て、書籍や、ほかの参加者の方との討議や、著者への質問などから、新たな気づきや発見を得て、行動変容につながる一歩を言語化していきます。 最新のパブロスの読書会情報は、公式LINE（https://lstep.app/apGDmAj( https://lstep.app/apGDmAj )

）から得ていただくことが可能です。■ゲストプロフィール

◆ゲスト：田中 美香子氏

服装戦略コンサルタント/教育文化プロデューサー。元公立小学校教諭として20年のキャリアを持つ教育のスペシャリスト。教員退職後、「センセイカプセル」を主宰し、SNSの総フォロワー数は2.8万人を超えるインフルエンサーとしても活躍。メディア取材も多数受け、「言葉より先に服装で信頼の第一印象をつくる」ことの大切さを発信し続けている。

◆特別ゲスト：神田昌典

パブロス株式会社 代表取締役。国内外2万社を支援してきた経営コンサルタント/教育アントレプレナーであり、100冊を超える著作を持つベストセラー作家。教育・企業・行政・国際機関を結び、「探究が社会を動かす」時代のリーダー育成を推進しています。

■ファシリテーター：久保田 一美

人材育成コンサルタント、企業研修講師として活躍するリードフォーアクション・アンバサダー。「一冊の本が人と組織を変える」という強い信念を持ち、企業研修にリードフォーアクションや、本を取り入れる独自の手法を展開。穏やかで確実なファシリテーションにより、安心安全な対話の場を作り、組織活性化に繋げる専門家。

■パブロス株式会社 会社概要 https://pablos.co.jp/

パブロス（PABLOS）は、探究で事業を生み出す、教育テック企業です。

PABLOSとは、 Project and Ability Based Online School and Library の略称。

分野No.1の実践者が集い、知識と経験を共有し、プロジェクトと能力に基づき未来を導く、オンラインの学校兼デジタル図書館であり、大人の探究スクールです。





大人も子どもも。学校も企業も。

探究の中で生まれた “挑戦” や “問い” を、デジタル資産として社会に広げていきます。

Web3.0時代は、 組織に頼るのではなく、 “個の探究” が価値を生む時代 へと移行しました。PABLOSは、その個が社会に踏み出すための４つの「力」を統合しています。

・ 未来を描く力：フューチャーマッピング®・ 行動から学ぶ力：リードフォーアクション®・ 伝わる言葉にする力：コピーライティング／マーケティング・ 内側から意欲を生む力：アクセラメンツ®

未来を描く力 × 行動する力 × 伝える力 × 動機づける力。

この４つの力が揃うと、探究はアイデアで終わらず、事業として立ち上がり、社会に届き、次の挑戦を生む循環 が生まれます。





PABLOSは、

学びを事業へ。

事業を社会変革へ。

その流れを生み出すための、

“個の才能を社会につなぐ教育プラットフォーム” です。





大人の探究スクール PABLOS（リスキリング）、デジタル図書館 PABLOS、そして才能の誕生の場 Book & Pen。 この3つの柱に共通するのは、「人の内側に眠る才能を、社会に接続する」ことです。

・ 探究が事業になる瞬間・ 人生が“生きた本”として立ち上がる瞬間・ 1％の才能がふっと姿を見せる瞬間

その瞬間を支え、育て、未来へと手渡していくために、PABLOSとBook&Penは存在しています。