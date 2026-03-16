世界自閉症啓発デーに合わせ、発達障害の子どもと家族の「やさしい旅行」を実証（三重県鳥羽市・旅館「扇芳閣」）

有限会社 扇芳閣

三重県・伊勢志摩国立公園を望む旅館「扇芳閣」は「世界中の子育て家族から最も愛される旅館」をビジョンに掲げ、年齢や特性、育児の状況にかかわらず、「家族で旅をすること」をあきらめなくていい宿づくりに取り組んでいます。

その一環として、自閉スペクトラム症などの発達障害のある子どもとその家族が、周囲に気を遣いすぎることなく、安心して過ごせる滞在環境を目指した取り組みを進めてきました。2024年には、延べ300名以上の子ども・家族を対象に「旅行の中でどんなことに困り、何があれば心が軽くなるのか」について、当事者の声に耳を傾ける包括的な調査を実施しています。

そしてこのたび、4月2日「世界自閉症啓発デー」にあわせ、専門家によるスタッフ研修と、当事者家族を招いたモニター宿泊を開催いたします。

■世界自閉症啓発デー・モニター宿泊概要

今年度リーフレット（世界自閉症啓発デー日本実行委員会）

4月2日の世界自閉症啓発デーにあわせ、発達障害のある子どもを含む家族を対象としたモニター宿泊を実施します。宿泊には、以下のような、発達障害のあるお子様やそのご家族にとって「うれしい」「助かる」配慮を盛り込んでいます。

■モニター宿泊参加者募集概要

- モニター宿泊の特徴（特典）一覧- - エントランスの喧騒を避けて行うルームチェックイン- - アーリーチェックインによる大浴場の貸切利用（家族で混浴可能）- - 家族一緒に入浴できる幅広な貸切風呂（60分）の利用- - 個室（騒音などが少ないプライベート空間）での夕食- - 朝食ビュッフェのテイクアウト対応（お部屋への持ち帰り可能）- - 追加のおしぼりやタオルの提供（ニーズに合わせて）特典：家族でゆったり入浴できる貸切の家族風呂（入浴補助リフト付き・バリアフリー対応）

以下のように、モニター宿泊への参加者を募集いたします。

■その他、予定している取り組み

■過去の「障害のある子どもとの旅行」の調査について

- 募集組数：4組- 参加条件：発達障害のあるお子様を含むご家族（最大：大人2名・子ども3名まで）お子様は、概ね小学生以下を想定しておりますが、中学生以上でも応募可能です。- 宿泊日程：2026年4月1日～4月3日の間のいずれか（希望制）- 宿泊内容：1泊2食付き（夕食＋朝食）- 募集期間：2026年3月16日（月）～2026年3月20日（金）- 申込方法：こちらのGoogleフォームより受付(https://forms.gle/x9HRUQdJBJYDDy3s6)- アクセス：鳥羽駅発のシャトルバスあり（現地までの交通費は自己負担）- 質問窓口：y.taniguchi@senpokaku.com（メールのみの問い合わせとなります） 担当者・谷口（旅館への電話でのお問い合わせはご遠慮ください）- 専門家によるスタッフ研修を実施（4月）- 自閉スペクトラム症や、発達障害に関わる書籍や映像の展示貸し出し- 障害のあるアーティストの方の作品の展示

扇芳閣では、発達障害を含む障害のある子どもと家族の旅行実態を把握するため、2025年に、NPO法人 いろ葉と、NPO法人南勢子どもの発達支援センターえがおの2社に協力いただき、全国の保護者を対象としたオンライン調査（回答298件）を実施しました。主な結果は以下の通りです。

日本では子どもを含む約118万人が療育手帳を保有しており、毎年増加傾向にある72％の保護者が「障害のある子どもとの旅行に不安がある」と回答し、旅行をためらう要因となっている宿泊施設を選ぶ際に最も重視されるのは「食事」で、偏食対応や子どもメニューへの関心が高い宿泊先では、部屋風呂や貸切風呂へのニーズがある。

上記は、一部抜粋で、全体の調査結果（約50ページ）は、こちらのリンク(https://drive.google.com/file/d/1aXA0OFzADdyOWzsML-AZsLCTQhJnSuHT/view?usp=sharing)より確認いただけます。

■代表コメント（旅館「扇芳閣」代表取締役 谷口優太）

子どもに発達特性があるご家族から、「旅行は好きだけれど、周りに迷惑をかけないか心配でなかなか行けない」という声を多く聞いてきました。旅館という場所は、本来、家族が心からくつろげる場所であるべきだと思っています。

今回の取り組みは、特別な誰かのためのサービスではなく、ほんの少しの配慮があれば「家族旅行をあきらめなくてよい社会」をつくれるのではないか、という思いから始まりました。

扇芳閣ではこれからも、子どもたちの個性や成長をあたたかく見守りながら、どんな家族にとってもやさしい宿づくりを続けていきたいと考えています。

■報道関係者の皆さまへ

扇芳閣では、4月1日から実施するモニター宿泊について、取材を受け付けております。

取り組みの背景、現場での工夫、家族の声など、ぜひご取材ください。

- 問い合わせ｜連絡先- - 有限会社 扇芳閣（三重県鳥羽市鳥羽2-12-24）- - 代表取締役 谷口優太（y.taniguchi@senpokaku.com）

■旅館「扇芳閣」について

1955年創業の旅館「扇芳閣（せんぽうかく）」は、三重県鳥羽市に位置し、伊勢志摩国立公園を望む樋ノ山に建つ温泉旅館です。全65室の客室からは鳥羽の島々の穏やかな景色を楽しめ、露天風呂付き客室やバリアフリー客室など、多様な滞在ニーズに対応しています。

2020年に「世界中の子育て家族から最も愛される旅館」というビジョンを掲げ、プレイスペースやライブラリなどを新設し、子どもからお年寄りまで幅広いお客様に愛される宿づくりに邁進しています。

代表は谷口優太（5代目・32歳）公式HP：https://www.senpokaku.com/