株式会社プロスパー クリエイティブ(本社：東京都中央区)は、グループ会社の株式会社イーメディア(本社：東京都港区)と、個人向けのライフデザイン別デジタルノート事業『MyLifeNote』の共同事業を進めます。

そこで、『MyLifeNote』の新規性と、書く楽しさと可能性を広く伝えるためのキャッチフレーズを募集します。





MyLifeNote表紙デザイン





『MyLifeNote』は、個人向けやグループ向けのデジタルノートとして従来の出版事業の概念を超えて、すべての人に生きる目的と生きがいづくりのパートナーを開発指針に、デジタルノート事業を進め、個人ユーザー参加型の書きやすく毎日使って楽しい便利な生活記録の感性豊かなコンテンツを目指します。

このため画像処理やコンテンツシステム開発の株式会社プロスパー クリエイティブは、機能付きのノート作成ソフトウエアを開発し、電子出版事業の株式会社イーメディアは、グラフィック編集や広告事業を担当して、ユーザーである個人やグループの参加を得て、役立つ生活ノートとして編集や機能を充実していきます。





この度、『MyLifeNote』のテストバージョンを開発し、広く啓蒙活動を進めるにあたり、一言で伝わるキャッチフレーズを募集します。以下の機能等を参考に多くの方のご応募をお待ちしています。









【『MyLifeNote』とは】

『MyLifeNote』は、日常の記録が大きな人生の財産となる生活ノートを実現し、ユーザーとともに、継続・成長型の人生ノートと言う新たなジャンルを創ります。

『MyLifeNote』は、専用ソフトと基本ノートと、ユーザーが選択するテーマ別ノートで構成されます。

スマホで作動する基本ノートを使って、日常書きためた基本ノートから、PC版の選択したテーマ別ノートともデータを共有できます。





データ共有・基本ノート・テーマ別ノート





『MyLifeNote』は、テキスト、写真、動画やアニメーション、音楽、音声なども記録し、再生できます。

またユーザーが自分用にカスタマイズできるように、自由ノートも用意します。自由ノートは、レイアウトや写真・動画枠、音声や効果音などのボタンが自由に付けられます。さらに、ユーザーからの声をもとに、編集部から配信される情報ノートも逐次提供されます。









◇人生において少しでもより良い一生を過ごすために必要なものは何ですか

毎日の暮らしは平凡のように見えても、実は楽しさも厳しさも後悔の時間も含まれています。

日々の暮らしが、あなたの生きる希望と応援になるように、自分の毎日の記録を無理なく綴りませんか。

日々の暮らしに想いに任せて、楽しく綴ったデジタルノートが月日を重ねることで、やがてあなたの大きな人生資産になることを願ってあなたと始めるのが、『MyLifeNote』です。





私は、もともと自分史やエンディングノートを書くつもりでした。進めていくうちに、備忘録や、家族・仲間・ペットなど写真アルバムにも関心が広がってきました。

そこで、多くの皆様の参加と共感を得て、一人一人にとってかけがえのない人生の資産情報のパーソナル・メディアに育てていこうということになりました。

人生プランの基本5領域を、生活、安心、生きがい、健康、経済(お金)として、個別のテーマ別ノートを、書き込みやすいガイド付きのテンプレート形式で提供します。また子供用や高齢者用は年代別のテーマを軸に提供します。

ぜひ、多くのみなさまと『MyLifeNote』を育てていきたいと思っていますので、キャッチフレーズのご応募をお待ちしています。 前田詠子(MyLifeNote代表編集者)





ノートデザイン例1





ノートデザイン例2





【『MyLifeNote』の主な構成と機能】

●「基本ノート」は3種類

基本ノートは、日常生活の感性豊かで便利な「スケジュールノート」と、必要な時に簡単記録のマルチメディア「メモノート」、日々の生活や非常時にも対応の「チェックリスト」で構成されます。

●「テーマ別ノート」は、必要なものを選択

テーマ別ノートは、日記や、アルバム、ファッション、健康や趣味、お金、備忘録から自分史、ファミリーノート、財産目録、エンディングノートなどがあり、いつでも必要なものを自由に選べます。今後、このテーマ別ノートはユーザーの参加も得て充実させていきます。





◆使いやすくて便利な機能

◇秘密にしたい文章や写真などには、パスワードでマスキング秘匿が出来ます。

◇『MyLifeNote』は、ネット接続機能があり、設定したサイトとの通信やAIとの通信が簡単に出来ます。

例えば、Myコレクション機能を選択すると、毎日のファッションや食事や、買い物などのメモ情報が自動編集機能によりコレクションノートとして一覧できます。

◇資産やお金のノートには、集計機能やグラフ作成機能もあり、現状や推移が一覧できます。

◇エンディングノートでは、専門家とのネット相談機能も予定しています。

◇この他さらに、適宜、編集部からの情報や、企業からの情報提供、広告情報などもあります。





ノートデザイン例3





【『MyLifeNote』のキャッチフレーズ募集について】

4月よりキャッチフレーズを募集します。





＜応募概要＞

新しい生活記録ノートが人生資産となる、『MyLifeNote』のキャッチフレーズにご応募ください。

個人や個人グループ、学生ならどなたでも応募できます。あなたのキャッチフレーズが、『MyLifeNote』の人生の価値をつくるプラットフォームになります。





応募期間は5月末までの2か月間です。応募は一人3案までとさせていただきます。

ホームページから応募規定に従って、1案40字以内でお書きください。詳しくは、4月からホームページで受付します。

応募結果は、6月中旬頃ホームページで発表します。今後、応募者の中から、オンライン編集委員をお願いすることもあります。

https://www.prosper-c.co.jp/mylifenote.html





＜参加特典＞

ご応募いただいた方には選考の上100名様に、『MyLifeNote』の基本ノートを提供します。

製品発売後1年間の無料使用が出来ます。2年目引き続きご使用希望者には、ご購入時に特別料金を用意します。

あなたのキャッチフレーズは、編集会議やソフト開発会議で検討され、編集方針や広報活動に活かされます。

ぜひご応募ください。









【会社概要】

商号 ： 株式会社プロスパー クリエイティブ

事業内容： 印刷やコンテンツの画像処理システムを軸とした開発・販売から、

セキュリティ対策としてコンテンツデータの

データマスキング秘匿システム開発を行っています。

これらは、日米欧州で特許が成立しています。

またこれまで、テンプレート型自動組版システムの開発、

ラジオテレビ番組表の自動作成や、時刻表作成など、

新聞社や印刷会社、鉄道会社での活用を行ってきました。

今回、新たにMyLifeNote事業に取り組んでいきます。

URL ： https://www.prosper-c.co.jp