「俺のハートに燃える火は、悪人共には地獄の業火！燃やし尽くすぜ、平和の為に！！」ドギー・クルーガーの香水が“緊急“発売！！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)東映

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、警察をモチーフにして制作された「特捜戦隊デカレンジャー」より、ドギー・クルーガーの香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」で本日より予約販売開始です。

「地獄の番犬」、「ボス」の香水

『特捜戦隊デカレンジャー』は2004年2月15日から、2005年2月6日まで全50話が放送された特撮テレビドラマです。

宇宙人が地球に移住し、様々な宇宙人が星を超えて共存するようになった近未来。アリエナイザーと呼ばれる宇宙人犯罪者が地球で様々な犯罪を起こしていました。

アリエナイザーを取り締まるために作られたS.P.D（スペシャル・ポリス・デカレンジャー）です。

S.P.D地球署に所属するデカレンジャーと呼ばれる5人の若き刑事達とアリエナイザーとの戦いの物語です。

ドギー・クルーガー オードパルファム

ドギー・クルーガーをイメージした香水は、劇中でスワンがカモミールのハーブティーを勧めるシーンを彷彿とさせる落ち着いたホワイトティーがベースの香りです。

カモミール、ホワイトティーが静かに香り立つトップノートは、デカレンジャーの面々からは「ボス」と呼ばれ、宇宙警察最高司令官からも信頼されているドギー・クルーガーの威厳と冷静さを感じます。

温かみのある花々の香りが合わさるミドルノートは、厳しくも温かい目で若き刑事達を見守るドギー・クルーガーの父親のような姿が思い浮かびます。

ムスキーノートが静かな余韻を残すラストノートは長年の戦いで積み上げた経験と覚悟、表面は穏やかでも、芯は誰より強靭なドギー・クルーガーの揺るがぬ正義を感じるようです。

香調：フローラルウッディムスク

＜香りイメージ＞

トップノート：カモミール、ホワイトティー、ベルガモット、ペッパー

ミドルノート：ユリ、ジャスミン、ローズ

ラストノート：アンバー、シダーウッド、ホワイトムスク

【商品概要】

商品名 ：ドギー・クルーガー オードパルファム

容量 ：75ml

価格 ：5,500円（税込）

成分 ：エタノール・香料・水

東映ビデオオフィシャルサイト：https://www.toei-video.co.jp/special/dekaren/

フェアリーテイル株式会社 商品ページ：https://fairytail.jp/products/dekaranger/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C)東映

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/