事業共創カンパニーのRelic、「Agile PBL祭り 2026」にプラチナスポンサーとして協賛。2025 Japan AWS Jr. Champions選出エンジニアの保がセッション登壇

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗/ 代表取締役CTO：大庭亮）は、2026年3月21日（土）に開催される、学生と教育関係者、産業界がアジャイルな学びを共有するイベント「Agile PBL祭り 2026」にプラチナスポンサーとして協賛し、出展することをお知らせします。

また、当日はRelicのエンジニアであり、2025 Japan AWS Jr. ChampionsとAWS Community Buildersに選出された保龍児が登壇し、自身のルーツであるenPiTでの学びから現在の新規事業開発における実践までを語るセッションを実施します。



■「Agile PBL祭り 2026」開催概要

名称： Agile PBL祭り 2026

開催日： 2026年3月21日(土)

時間：10:00~17:00（9:30開場）

開催場所： 大崎ブライトコアホール

（東京都品川区北品川5丁目5-15 大崎ブライトコア3F）

主催： Agile PBL祭り 2026 実行委員会

公式サイト： https://agilepbl.org/

■Relic展示ブース：アンケート回答で代表北嶋の著書をプレゼント

当日、会場に設置されるRelicの展示ブースでは、簡単なアンケートにご回答いただいた方を対象に、Relic代表取締役CEO 北嶋貴朗の著書『イノベーションの再現性を高める 新規事業開発マネジメント』（日本経済新聞出版）を先着プレゼントします。

日本における新規事業開発の第一線で培った知見や、イノベーション創出のための思考法が凝縮された一冊です。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■登壇概要

＜セッション概要＞

タイトル：enPiTとアジャイルと新規事業開発 － enPiT出身のエンジニアが株式会社Relicで成していること、この先成そうとしていること

時間：12:40～13:00

内容：学生時代にenPiT（情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク）でアジャイル開発の基礎とチーム開発のいろはを学んだ保が、卒業後、事業共創カンパニーであるRelicにおいて、どのようにその経験を新規事業開発の最前線で活かしているかを紐解きます。実際のプロジェクトを通じた実践知や、2025 Japan AWS Jr. Championとしての活動、そしてアジャイルな文化を通じて今後どのような社会価値を創出していこうとしているのか、次世代の挑戦者たちへメッセージを届けます。

詳細リンク：https://confengine.com/conferences/agile-pbl-2026/proposal/49874/enpit-enpitrelic

＜登壇者プロフィール＞

保 龍児（エイミ/amixedcolor）

プロダクトディベロップメント事業部 エンジニア

東京都立国際高等学校卒業後、筑波大学情報学群情報科学類に入学し2023年3月に卒業。同年4月、Relicに新卒入社。

バックエンドセクションリーダー、技術統括部でのエンジニアイネーブルメント業務を経て、2025年7月より自社新規事業SaaSの「IDEATION Cloud」にて開発責任者を務める。

学生時代はenPiTプログラムでアジャイル開発を学び、チーム開発で受賞。同時期、認定スクラムマスターを取得。当時から積極的にコミュニティで活動し、以来20件以上登壇、運営にも多数携わる。主にアジャイルコミュニティ・AWSコミュニティで活動。2025年には「2025 Japan AWS Jr. Champions」に、2026年には「AWS Community Builders」にも選出されている。





■Relicの開発組織について

Relicは、新規事業開発業界において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績を持つ「事業共創カンパニー」です。組織の約半数を占める開発組織は、戦略立案からプロダクト開発、UI/UX設計、グロース支援に至るまで、事業フェーズ全体をシームレスに支援します。開発目線だけではなく事業家目線を持ち、特定領域に閉じない柔軟性と技術力を武器に、多様な企業との共創をリードし、挑戦の伴走者として新たな価値創出に貢献しています。

従業員・拠点数・グループ社数ともに拡大中のRelicグループでは、新卒および中途において現在ビジネス職・開発職ともに積極的に採用募集しています。詳しくはRelic採用サイトをご覧ください。

Relic採用サイト :https://relic.co.jp/recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=referrals&utm_campaign=dev_sol&utm_content=recruit&utm_term=20260316

＜エンジニア向け会社紹介資料＞

https://www.docswell.com/s/relic_engineer/KJQ22V-2026-03-02-130430#p1





※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp



Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。26社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/