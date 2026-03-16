ボトルに入れるだけで、お酒の味が変わる。自宅で熟成体験が楽しめる天然木スティック「熟成の木」Makuakeで先行販売開始。3月25日（水）12時登場！※お得なクーポン付き

SENM株式会社

ボトルに入れるだけで、自宅のウイスキーがまるで樽熟成したかのような深みと豊かな樽香をまとった味わいへ。特別な設備や技術は不要で、いつものウイスキーを手軽にワンランク上の味わいへと変化させ、ゆっくりと熟成の変化を楽しむことができます。

自宅で楽しむ、新しいお酒の楽しみ方

バーや蒸留所で行われる樽熟成。その魅力的な味わいを、自宅でも楽しめたら。

そんな発想から生まれたのが、天然木スティック「熟成の木」です。

グラスにお酒を注ぎ、熟成の木を入れるだけ。時間とともに変化する香りや味わいを楽しむことができます。お酒好きの方はもちろん、自宅でゆっくりお酒を楽しみたい方にもおすすめのアイテムです。

普段のウイスキーが、まるで高級ブランデーのような深みと芳醇な香りをまとった味わいへ。

ボトルに入れておくだけで少しずつ熟成が進み、時間とともに香りやコクが変化していきます。熟成していく過程そのものを楽しみながら、一本のボトルを自分だけの特別な味へと育てていく、贅沢なひとときを味わえます。

3日後

・かすかなウッディ感が立ちはじめる

・元のお酒の個性を損なわない自然な変化→「少し深みが出たかな？」と感じる頃

7日後

・ミズナラ特有の甘いバニラ香が馴染む

・味わいにまろやかさが加わる→ 香りの変化をしっかり感じたい人におすすめ

30日後（1カ月後）

・甘さ・ウッディ感・丸みが一体化

・色味がやや濃くなることも→ 自家熟成感を最も楽しめるタイミング

劇的に変わる”というより、じわじわと、自然に深くなる。それがミズナラ熟成の魅力です。

熟成していく様子を楽しみながら、時間とともに深まる香りと味わいの変化をじっくりと堪能できます。

本プロジェクトは、2026年3月25日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始予定です。

商品詳細をみる :https://www.makuake.com/project/jyukuseinoki/makuakeプロジェクトページ

MAKUAKE プロジェクトページのURL

https://www.makuake.com/project/jyukuseinoki/

公開前にプロジェクトページの「通知を受け取る」ボタンを登録しておくことで、公開前日にMakuakeからリマインドメールが届き、販売開始のタイミングをいち早く確認することができます。数量限定のリターンも予定しているため、ぜひ事前登録をおすすめいたします。

また、PR TIMESをご覧いただいた方限定で500円OFFクーポンをご用意しております。

Makuakeの購入画面にて、下記のクーポンコードをご入力いただくことで割引が適用されます。

クーポンコード

JYUKUSEINOKI_500

※応援購入時にコードをご入力ください

長期熟成酒に憧れはある。でも、価格を見て手が止まる…

長期熟成酒に憧れはある。でも、価格を見て思わず手が止まってしまう。何年、何十年と熟成されたウイスキーやブランデーは魅力的ですが、その分どうしても高価になりがち。気軽に楽しむには少しハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。

そんなあなたにーーーー

お酒のボトルに入れてそのまま置いておくだけで、ゆっくりと熟成が進みます。日本産ミズナラ樽特有の甘く華やかな香りと奥行きのあるコクが移り、いつものお酒が深みのある味わいへ。

時間とともに変化していく香りと味を楽しみながら、自分だけの“熟成酒”を育てる贅沢なひとときを体験できます。

何度も繰り返し使える設計だから、とても経済的。高価な長期熟成酒を購入しなくても、普段のお酒を手軽に熟成の味わいへと変化させることができます。一本で何度も楽しめるためコストパフォーマンスにも優れ、日常のお酒時間をぐっと贅沢にしてくれるアイテムです。

実際の北の職人「熟成の木」のチャーリングの様子

チャーリング（炙り）とは、樽づくりでも行われる“香りを引き出す伝統技法”。木を炙ることで甘い樽香やバニラ香が生まれ、お酒に深みを与えます。

ぜひプロジェクト公開当日は、多くの皆さまにご覧いただければ幸いです。

熟成の木の商品ページをみる :https://www.makuake.com/project/jyukuseinoki/

本商品にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひ当日のご支援・応援購入をお待ちしております。

皆さまにお楽しみいただける商品をお届けできるよう、準備を進めておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

SENM株式会社｜卯野浜良弥

人が夢中になる仕掛けを考える中で気づいたのは、「日常の中にもワクワクや驚きを生み出せる」ということでした。

長時間のデスクワークで感じた疲れや不便さ、ちょっとした「こうなったらいいのに」という思い。そうした小さな気づきをきっかけに、「暮らしを少し楽しく、少し便利にするアイテム」を企画しています。

私の役割は、単なる商品の販売ではなく、「面白さ × 実用性」を組み合わせて、クラウドファンディングを通じて多くの人にワクワクを届けること。

これからも、思わず「試してみたい！」と思ってもらえるような遊びゴコロのあるプロジェクトを発信していきます。

makuake（クラウドファンディング）プロジェクトページ

URL：https://www.makuake.com/project/jyukuseinoki/

期間：2026年3月25日（水）12:00～5月30日（土）23:59

■北の職人「熟成の木」

普段のウイスキーが、まるで高級ブランデーのような深みと芳醇な香りをまとった味わいへ。ボトルに入れておくだけで少しずつ熟成が進み、時間とともに香りやコクが変化していきます。熟成していく過程そのものを楽しみながら、一本のボトルを自分だけの特別な味へと育てていく、贅沢なひとときを味わえます。