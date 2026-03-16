眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（IPCL）」：国内承認までの軌跡と臨床結果を公開

株式会社アットワーキング

株式会社アットワーキングは、2026年4月9日（木）～ 4月12日（日）に福岡市で開催される「第130回日本眼科学会総会」において、新しい眼内コンタクトレンズ「アイピーシーエル(R)（以下、IPCL）」に関する共催セミナー、企業ブース出展を実施いたします。

セミナー開催の背景

2025年4月に国内での薬事承認を取得した「IPCL」は、視力矯正の新たな選択肢として注目を集めています。本セミナーでは、国内での承認に向けて臨床試験に深く携わった専門医が登壇し、これまでの歴史から臨床試験の具体的な結果、そしてこれから導入を検討される先生方に向けた実践的な知見を網羅的に解説します 。

セミナープログラム概要：動画で紐解く有水晶体後房レンズ手術の基本

本セッションでは、座長に増田寛次郎先生、木下茂先生を迎え、IPCLのスペックや臨床現場での心得について、動画を交えながら分かりやすく紹介いたします。

日時：2026年4月11日（土） 7:45 ～ 8:45（モーニングセミナー10）

会場：福岡国際会議場 5F「Room 6 (501)」

座長：

増田 寛次郎 先生（東京大学 名誉教授）

木下 茂 先生（京都府立医科大学 特任教授）

演題1：

あたらしい眼内コンタクトレンズIPCLの歴史、レンズスペック、臨床試験結果

演者：北澤 世志博 先生（アイクリニック東京）

演題2：

IPCLを始めるにあたっての心得

演者：新見 浩司 先生（新見眼科）

第130回日本眼科学会総会

開催会期：2026年4月9日（木）～4月12日（日）

会場：福岡国際会議場（福岡県福岡市博多区石城町2-1）

共催：第130回日本眼科学会総会 ／ 株式会社アットワーキング

動画で紐解く有水晶体後房レンズ手術の基本

アイピーシーエル(R)（IPCL）とは

IPCLは一般的に白内障用眼内レンズやコンタクトレンズにも広く用いられているHEMAを主成分としたアクリルポリマー素材を採用した眼内コンタクトレンズです。

IPCLは2013年に販売され海外で使用されてきましたが、日本国内では、増田寛次郎教授（東京大学）および木下茂教授（京都府立医科大学）のご協力のもと、2021年12月から2023年9月にかけて多施設共同治験が実施されました。

本治験では、中等度から強度の近視、または近視性乱視と診断された109名の患者を対象に、有効性および安全性が検証されました。これらの結果を踏まえ、IPCLは2025年4月に厚生労働省より薬事承認を取得し、同年9月に日本国内で発売された新しい眼内コンタクトレンズです。

株式会社アットワーキング

アイピーシーエル(R)（IPCL）

2002年7月に設立され、本社を東京都千代田区に置き、2025年9月よりIPCLの販売を開始しました。また、眼科分野をはじめとする国内外の医療機器の導入支援、サポート事業を展開しており、メンテナンスやテクニカルサポート部門を通じて医療関係者が安心して機器を活用できる体制を整えています。

本件に関するお問い合わせ先

会社名：株式会社アットワーキング

本社：東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 5F

連絡先：03-6273-7441（代表）

WEBサイト：https://atworking.com/

お問い合わせ：info-atw@atworking.com