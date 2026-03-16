【社名変更のお知らせ】株式会社ヴァージニア、「ビーラボ株式会社」に商号変更

ビーラボ株式会社

美容・医療・ウェルビーイング領域を中心にクリニックのプロデュース事業を行っている株式会社ヴァージニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：市川智久）は、2026年3月1日付けで社名を「ビーラボ株式会社」に変更いたしましたことをお知らせいたします。

社名変更の背景及び由来



このたび当社は、事業の更なる成長と企業ブランドの強化を見据え、2026年3月1日付けで商号を「ビーラボ株式会社」に変更いたしました。

新社名である「b-Labo」は、Beauty（美しさ）, Balance（調和）, Belief（信念）, Beyond（その先へ）,そして Be（在りたい自分） という多様な“B”の価値を起点とし、それらを知性と誠実さをもって探求し、形にする場所＝Laboratory（ラボ）でありたいという想いが込められております。

私たちは、事業活動の場だけではなく、「理想のBeを叶えるための知の探究」を核とした実践のプラットフォームとして、人・社会・環境のより良い未来を創造し続けます。

今後も新たな社名のもと、より多くのお客様に幅広い価値を提供できる組織を目指してまいります。

ビーラボ株式会社について

「レジーナクリニック」「フレイアクリニック」をはじめとする美容医療クリニックの経営内部に入り込み、ブランド立ち上げから事業グロースまでを一貫して支援する”当事者型”のコンサルティング企業です。2016年の創業以来、数多くのクリニックの発展を支え、その先にいる患者様の笑顔と未来を創出してきました。

これからも私たちは、医療の信頼性を大切にしながら、時代に愛されるブランド体験を生み出していきます。



企業HP：

https://www.b-labo.inc/