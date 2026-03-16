【NHKカルチャー】俳優・松田悟志が直接指導！「大人の塗り絵教室」描き下ろし課題で塗り絵を楽しむ1日講座

株式会社エヌエイチケイ文化センター俳優 松田悟志さん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327748.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327813.html

俳優、アーティストとしても活躍する松田悟志さんが講師を務める特別講座「松田悟志の大人の塗り絵教室」が開催されます。

色鉛筆で表現する楽しさを、講師と一緒に体験できる1日講座です。

松田さんは、プレバト！！（TBS系列）で「色鉛筆名人5段」として知られ、個展を開催するなど、色鉛筆アートでも高い評価を受けています。

テレビで見ていたあのテクニックを、間近で学べる貴重な機会です。

松田さん描き下ろしの特別課題絵（例）

講座では、今回の講座のために松田さんが描き下ろした特別課題絵を教材として使用します。

色の重ね方や陰影のつけ方、立体感の出し方など、作品をより魅力的に仕上げるためのポイントを一つひとつ丁寧に解説。

塗り絵が初めての方でも気軽に楽しみながら取り組める内容です。

静かな教室で色鉛筆を手に、ゆったりと塗り絵に没頭する時間は、日常を少し離れた心地よいひととき。

講座の最後には松田さんによる作品講評もあり、それぞれの作品について直接アドバイスを受けることができます。

教室での受講に加え、オンラインでも受講可能です。

ご自宅からでも、松田さんと一緒に塗り絵の世界を楽むことができます。

松田 悟志の大人の塗り絵教室

講師：俳優 松田悟志

開催形式：教室＆オンライン

開催日時：2026年4月12日（日）14:00～16:00

受講料：教室 会員 4,466円（税別）・一般（入会不要） 5,038円（税込）

オンライン （入会不要） 3,630円（税込）

※教材費別途 教室・オンライン共に550円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL：教室 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327748.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327813.html