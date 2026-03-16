【NHKカルチャー】春からはじめる！担当者イチ押しの手工芸講座＆WEB申込でQUOカードが当たるキャンペーン！

株式会社エヌエイチケイ文化センター

「やってみたい」と思っていた手芸＆工芸。

この春はじめてみませんか？

NHK文化センターでは、刺繍や編みもの、クラフトなど、初心者でも気軽に楽しめる手工芸講座を開講します。

講師が基礎から丁寧に指導するので、はじめてでも安心。

手を動かす楽しさと、作品が完成する喜びを体験してみましょう。

１.はじめてのスモッキング刺繍 ～プリムラのクラッチポーチ～

講師：Ateliercocofil主宰 三浦かすみ

スモッキング刺繍を基礎から学ぶ初心者向けクラス。

ギンガムチェックの生地を使い、基本ステッチを練習しながら可憐なプリムラのクラッチポーチを制作します。

バリオンステッチの花のアクセントや、ポーチへの仕立て方まで丁寧に学び、手仕事の楽しさを実感できます。

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328677.html

２.かぎ針も棒針も！自由に楽しむ編みものレッスン

講師：ニットデザイナー 遠藤ひろみ

「編みたいものを自由に編む」スタイルのクラス。

編みかけ作品の完成を目指す方も、新しい作品に挑戦したい方も歓迎です。

かぎ針・棒針どちらでもOK。

糸選びや色合わせ、サイズ調整まで相談できるので、初心者から経験者まで安心して楽しめます。

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329339.html

３.透かし模様を楽しむ！手編みのプロジェクトバッグ

講師：ニットデザイナー yuna

毛糸や道具、本を入れて持ち運べるプロジェクトバッグを制作。

4種類の糸を使いながら、3種類の透かし模様を楽しみます。

A4サイズの本やファイルが入る内袋付きで、実用性も抜群。

最後にオーロラのスパンコールを添えて、華やかな仕上がりに。

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327606.html

４.木の実とスパイスでつくるクラフト トロッケンクランツ

講師：kleine Baum主宰、トロッケンクランツ認定講師 松田晶子

ドイツの伝統工芸をもとにした木の実のクラフト。

木の実ひとつひとつにワイヤーをかけ、編み込んだり挿したりしてリースや装飾作品を作ります。

丈夫で長く飾れるので、暮らしを彩るインテリアとしても人気です。

教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328519.html

「やってみたい」を「やってみた！」に変える、そんな手仕事の時間を始めてみませんか。

WEB支払いで！QUOカードプレゼントキャンペーン

3/31までにWEBで10,000円以上（税抜）の定時講座受講手続きを完了した方の中から、抽選でQUOカードをプレゼント！

気になる講座にチャレンジするなら、今がチャンスです。

ｙオン

１.はじめてのスモッキング刺繍 ～プリムラのクラッチポーチ～

講師：Ateliercocofil主宰 三浦かすみ

開催形式：教室

開催日時：4/22、5/27、6/24（水）10:30～12:30

受講料：会員 12,705円 一般(入会不要) 14,421円

教材費 4,400円

詳細URL https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328677.html

２.かぎ針も棒針も！自由に楽しむ編みものレッスン

講師：ニットデザイナー 遠藤ひろみ

開催形式：教室

開催日時：5/19、6/2、6/16、6/30（火）10:00～12:00

受講料：会員 16,016円 一般(入会不要)18,304円

教材費 なし

詳細URL https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329339.html

３.透かし模様を楽しむ！手編みのプロジェクトバッグ

講師：ニットデザイナー yuna

開催形式：教室

開催日時：5/16、5/30、6/20（土）10:00～12:30

受講料：会員 15,444円 一般(入会不要) 17,160円

教材費6,600円

詳細URL https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327606.html

４.木の実とスパイスでつくるクラフト トロッケンクランツ

講師：kleine Baum主宰、トロッケンクランツ認定講師 松田晶子

開催形式：教室

開催日時：4/14、5/12、6/9、7/14、9/8、9/29（火） 13:00～15:30

受講料：会員26,136円

教材費18,480円

詳細URL https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328519.html

主催：NHK文化センター柏教室