【NHKカルチャー】春からはじめる！担当者イチ押しの手工芸講座＆WEB申込でQUOカードが当たるキャンペーン！

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株式会社エヌエイチケイ文化センター

「やってみたい」と思っていた手芸＆工芸。


この春はじめてみませんか？



NHK文化センターでは、刺繍や編みもの、クラフトなど、初心者でも気軽に楽しめる手工芸講座を開講します。


講師が基礎から丁寧に指導するので、はじめてでも安心。


手を動かす楽しさと、作品が完成する喜びを体験してみましょう。



１.はじめてのスモッキング刺繍 ～プリムラのクラッチポーチ～


講師：Ateliercocofil主宰 三浦かすみ


スモッキング刺繍を基礎から学ぶ初心者向けクラス。


ギンガムチェックの生地を使い、基本ステッチを練習しながら可憐なプリムラのクラッチポーチを制作します。


バリオンステッチの花のアクセントや、ポーチへの仕立て方まで丁寧に学び、手仕事の楽しさを実感できます。




教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328677.html


２.かぎ針も棒針も！自由に楽しむ編みものレッスン


講師：ニットデザイナー 遠藤ひろみ


「編みたいものを自由に編む」スタイルのクラス。


編みかけ作品の完成を目指す方も、新しい作品に挑戦したい方も歓迎です。


かぎ針・棒針どちらでもOK。


糸選びや色合わせ、サイズ調整まで相談できるので、初心者から経験者まで安心して楽しめます。




教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329339.html


３.透かし模様を楽しむ！手編みのプロジェクトバッグ


講師：ニットデザイナー yuna


毛糸や道具、本を入れて持ち運べるプロジェクトバッグを制作。


4種類の糸を使いながら、3種類の透かし模様を楽しみます。


A4サイズの本やファイルが入る内袋付きで、実用性も抜群。


最後にオーロラのスパンコールを添えて、華やかな仕上がりに。




教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327606.html


４.木の実とスパイスでつくるクラフト　トロッケンクランツ


講師：kleine Baum主宰、トロッケンクランツ認定講師 松田晶子


ドイツの伝統工芸をもとにした木の実のクラフト。


木の実ひとつひとつにワイヤーをかけ、編み込んだり挿したりしてリースや装飾作品を作ります。


丈夫で長く飾れるので、暮らしを彩るインテリアとしても人気です。




教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328519.html


「やってみたい」を「やってみた！」に変える、そんな手仕事の時間を始めてみませんか。



WEB支払いで！QUOカードプレゼントキャンペーン


3/31までにWEBで10,000円以上（税抜）の定時講座受講手続きを完了した方の中から、抽選でQUOカードをプレゼント！



気になる講座にチャレンジするなら、今がチャンスです。



ｙオン

１.はじめてのスモッキング刺繍 ～プリムラのクラッチポーチ～


講師：Ateliercocofil主宰 三浦かすみ


開催形式：教室


開催日時：4/22、5/27、6/24（水）10:30～12:30


受講料：会員 12,705円　一般(入会不要) 14,421円


　　　　教材費 4,400円


詳細URL　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328677.html



２.かぎ針も棒針も！自由に楽しむ編みものレッスン


講師：ニットデザイナー 遠藤ひろみ


開催形式：教室


開催日時：5/19、6/2、6/16、6/30（火）10:00～12:00


受講料：会員 16,016円　一般(入会不要)18,304円


　　　　教材費 なし


詳細URL　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329339.html



３.透かし模様を楽しむ！手編みのプロジェクトバッグ


講師：ニットデザイナー　yuna


開催形式：教室


開催日時：5/16、5/30、6/20（土）10:00～12:30


受講料：会員 15,444円　一般(入会不要) 17,160円


　　　　教材費6,600円


詳細URL　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1327606.html



４.木の実とスパイスでつくるクラフト　トロッケンクランツ


講師：kleine Baum主宰、トロッケンクランツ認定講師 松田晶子


開催形式：教室


開催日時：4/14、5/12、6/9、7/14、9/8、9/29（火） 13:00～15:30


受講料：会員26,136円


　　　　教材費18,480円


詳細URL　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328519.html



主催：NHK文化センター柏教室