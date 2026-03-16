一人ひとりに最適化された「AIレコメンド機能」提供開始

株式会社ビズアップ総研

総合型研修サービスを提供する株式会社ビズアップ総研（本社：東京都港区、代表取締役：吉岡高広）は、WEB研修システム「e-JINZAI」シリーズに標準搭載している学習管理システム（LMS）において、ユーザーの行動履歴や嗜好データをAIが解析し、最適な学習コンテンツを自動で提示する「AIレコメンド機能」の提供を、2026年3月16日より開始いたしました。

本機能は、AI技術を活用してユーザーごとの興味・関心や学習状況をもとに、教育効果が高いと考えられるコンテンツをリアルタイムで提示する仕組みです。これにより、必要な学習コンテンツを効率的に選択でき、学習の質と継続性の向上が期待されます。今後は、AIの学習モデルを段階的に高度化し、ユーザーの属性や学習目的、利用フェーズに応じた、より精度の高いレコメンドの実現を目指して開発を進めてまいります。

株式会社ビズアップ総研は、「e-JINZAI」シリーズをはじめ、公開講座や講師派遣などの研修サービスを通して、すべての人々に学ぶ楽しさと働く喜びを提供してまいります。

■「AIレコメンド機能」の特長

●ユーザー行動・嗜好データをもとにした分析

●学習効果や関心度を考慮したコンテンツ予測

●おすすめ・ランキング形式での表示に対応

ユーザーの閲覧履歴・行動データ・コンテンツの利用傾向をもとに、AIが分析を行い、最適と考えられる学習プログラムを提示します。膨大な研修動画の中から、ユーザーごとに必要性の高いコンテンツを効率的に把握できる仕組みです。

■期待できる導入効果

●情報探索コストの削減と学習効率の向上

約2万本の動画の中から、AIがユーザーごとに適したコンテンツを提示することで、ユーザーが自ら探す手間を大幅に軽減します。

●学習意欲の向上

人気・おすすめのコンテンツを自動表示し、主体的な学習の取り組みを促進します。

■進化し続けるAI基盤

蓄積される行動データに基づき、レコメンド精度の最適化を継続するシステムを構築しています。大規模な利用環境においても安定稼働を維持しつつ 、運用を通じて常に精度を向上させ、進化し続ける学習体験を実現します。

＜「e-JINZAI」シリーズの概要＞

全国5,000件以上の組織で活用されている「e-JINZAI」は、現場で活躍できるプロフェッショナル人材の育成をサポートするオンライン研修サービスです。国内最大級となる20,000本超の圧倒的な動画コンテンツ数を誇り、一般企業・団体はもちろん、製造業、サービス業、金融機関、生命保険代理店、税理士・会計事務所、自治体、高等教育機関、医療・福祉・介護施設といった、高度な専門性が求められる業界特有の知識・スキルを習得できるプログラムを提供しています。

この専門性の高さが評価され、第22回日本e-Learning大賞において「専門人材育成特別部門賞」と「医療系eラーニング全国交流会会長賞」をダブル受賞。定額・学び放題のスタイルで、あらゆる組織の持続的な成長と人材育成を強力に支援します。

●e-JINZAIシリーズ URL：https://www.ejinzai.jp/

＜会社概要＞

・会社名： 株式会社ビズアップ総研（英文表記：Bizup Research Institute Inc.）

・本社 ： 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10F

・代表者： 代表取締役 吉岡 高広

・設立 ： 1998 年 10 月

・資本金： 3 億 7,600 万円

・URL ： https://www.bmc-net.jp/