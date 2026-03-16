クリエイターエコノミー型音楽プラットフォームSURF Music、プレシリーズAラウンドで630万ドル調達

SURF Music

株式会社SURF Music（CEO：小堀ケネス）は、プレシリーズAラウンドにおいて総額630万ドルの資金調達を実施したことを発表いたします。

本ラウンドには、韓国のYG Plus Inc.をはじめ、日本から株式会社エニグモ、株式会社agehasprings、株式会社 レインボーエンタテインメント、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーションが参加。音楽業界を代表する企業との戦略的パートナーシップのもと、SURF Musicはプロダクト開発およびグローバル展開をさらに加速させていきます。

今回の資金調達を通じて、SURF Musicは世界中の音楽クリエイターとレーベル、企業をつなぐ新しい音楽制作エコシステムの拡大を目指します。

SURF Musicについて

SURF Musicは、「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターが未発表楽曲を共有し、レーベルやA&R、広告代理店、映像制作会社などが楽曲を発掘できるデジタルマーケットプレイスです。

ソングライター、プロデューサー、トラックメイカーなどのクリエイターがデモ音源を投稿し、企業やレーベルが求める楽曲を検索・発掘できる仕組みを提供。AIとオートメーション、アナリティクスを活用した検索機能「マジックサーチ」により、ジャンルタグの選択や外部URLの入力だけで、求める雰囲気やテイストに近い楽曲を見つけることができます。

また企業やレーベルが発信する楽曲リクエスト（コンペ情報）をクリエイターが閲覧し、制作・提案することで、新しいコラボレーションやビジネス機会を創出します。

さらに、クリエイター同士がコライトやデータ共有を行える機能「SURF Sessions」など、音楽制作に必要なワークフローをプラットフォーム上で完結できる環境を提供しています。

プラットフォームは月額または年額のサブスクリプションで利用可能で、マーケットプレイスを通じて発生する取引収益は100％クリエイターに還元されます。

世界189カ国・4万人以上のクリエイターが利用するプラットフォームへ成長

SURF Musicは2023年9月の正式ローンチ以降、急速な成長を続けており、2025年時点では

- 世界195の国と地域から41,571名のクリエイターが登録- 新規クリエイター登録は前年比19％増の6,600名- クリエイター1人あたりの投稿曲数は前年比127％増

など、プラットフォーム上のアクティビティは過去最大規模に拡大しました。



2025年8月には、m-flo「come again」のリミックス企画の影響もあり、月間投稿数が史上最多となる508曲を記録しました。

また2025年には、9つのリミックスコンテスト、178件の楽曲ブリーフが開催され、総額約198万円の賞金がクリエイターに還元されました。

さらに、SURF Musicを通じて制作された175曲のリミックス作品が公式リリースされるなど、クリエイターのキャリア形成にもつながるプラットフォームとして存在感を高めています。

株式会社エニグモ 代表取締役 須田将啓コメント

世界中のクリエイターとバイヤーを繋ぎ、境界のないマーケットプレイスを構築する。SURF Musicが掲げるビジョンは、我々がBUYMAで体現してきた世界観そのものです。音楽とエンターテインメントに精通した経営陣によって磨き上げられたプロダクトは、既にグローバルで圧倒的な支持を得ており、次なるユニコーンへと飛躍する確信を持っています。

今後は、エニグモが培ってきたプラットフォーム運営のノウハウを共有するとともにファッションと親和性の高い音楽領域での事業連携を視野に入れ、次世代の音楽業界を牽引する同社の挑戦を、戦略的パートナーとして伴走してまいります。

SURF Music CEO 小堀ケネス コメント

今回の資金調達と、YG Plus、株式会社エニグモ、株式会社agehasprings、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション、株式会社ヒップランドミュージックコーポレーションなど業界を代表するパートナーの皆様にご参画いただけたことを大変光栄に思うとともに、大きな期待を感じています。SURF Musicは、世界中のクリエイターが国境を越えて楽曲を届け、新しいコラボレーションやビジネスを生み出せるグローバルな音楽マーケットプレイスを目指しています。今回のパートナーシップを通じてプロダクト開発とグローバル展開をさらに加速させ、音楽クリエイターにこれまでにないチャンスを提供していきます。SURF Musicのこれからの成長にぜひご期待ください。

株式会社エニグモについて

世界185カ国に在住する24万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から世界中の魅力的な商品をお得に購入できるこれまでにない新しいソーシャル‧ショッピング‧サイト「BUYMA」を運営。登録会員数は1,201万人を突破。またBUYMA認定の現地在住ガイドが日本語で案内するプライベートツアー予約サイト「BUYMA TRAVEL」を運営し、流行スポットやローカルグルメなど、プライベートツアーならではの特別な旅行体験を提供しています。

設立：2004年2月10日

所在地：東京都港区赤坂8-1-22

代表者：代表取締役CEO 須田 将啓

HP：https://enigmo.co.jp/

SURF Musicについて

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

Linktree: https://linktr.ee/discover.surf

Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

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