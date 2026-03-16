chocoZAP×「サクセス」コラボレーション企画新習慣「チョコ活でご褒美体験！」が始動

花王サクセスPR事務局

花王株式会社のトータルメンズケアブランド「サクセス」は、RIZAPグループ株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区）の連結子会社であるRIZAP株式会社（以下、RIZAP）が運営するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」で運動を楽しく続けるための新しい取り組み「チョコ活でご褒美体験！」プロジェクトの第一弾パートナーとして選定いただきました。

■チョコ活でご褒美体験！ 第一弾について

■「チョコ活」とは：

chocoZAPが提供する生活のスキマに自然と溶け込む、カンタン、便利、たのしい“ちょこっとご褒美習慣”です。

■企画目的：

ジムでの運動が習慣化できない理由に、「行くのが面倒」「モチベーションが続かない」などが挙げられます。そこでchocoZAPでは気合や根性に頼るのではなく、運動すること自体が「嬉しい・楽しい」に変わる動機付け（ご褒美）の仕組みをつくりたいと考えました。

その仕組みの一環で、他業種の魅力的なブランドとコラボレーションし、皆様に新しい体験価値を提供します。具体的には「日常の動線の中で、自分の生活をより豊かにしてくれる新しい商品と偶然出会える」という体験です。 chocoZAPという空間が、ただ運動するにとどまらず、新しい発見やワクワク感を提供するプラットフォームとなることで、ジムに通う価値そのものを高めていきます。

今回は、今後継続的に展開していく「チョコ活でご褒美体験！」の第一弾となります。

■主催：RIZAP株式会社

■開始日： 2026年3月16日（月）～2026年4月30日（木） ※なくなり次第終了

■対象者： chocoZAP有料会員かつ、専用アプリから本キャンペーンにエントリーいただいた方

■ご褒美内容：

1.来店でもらえる： キャンペーン期間中のご来店でサンプル「サクセス薬用シャンプーミニボトル」※1【医薬部外品】をプレゼントいたします。

配布エリア：一都三県（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）のchocoZAP店舗限定

2.スタンプを集めて応募できる： さらに、来店ごとにたまるスタンプを3個集めていただくと、抽選で3,200名様に「花王アイテム詰め合わせ」が当たるダブルチャンスもご用意しております。

※1：一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の店舗限定。一部、配布していない店舗もございます。当該店舗が配布の対象かどうかは、アプリ内の店舗詳細ページ下部をご確認ください。プレゼントは数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。キャンペーンの詳細は特設ページをご確認ください。

■お問い合わせ先：

chocoZAPカスタマーサポート

https://support.chocozap.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=4848710765726

※「クーポンキャンペーンについて」を選択し、キャンペーン名をご入力のうえ送信してください。

■コラボレーション背景

「自分の可能性を信じて、成長し続けたいと願う人の、前を向くチカラになりたい」というサクセスブランドの想いと、chocoZAPの誰もが運動を楽しく続けられる日常をつくりたいという想いが深く共鳴したため、この度のコラボレーションに至りました。

運動後の「ベタつき」や「汗」は、ジム通いに伴う小さなストレスの一つです。今回コラボレーションする「サクセス」の薬用シャンプーは、頭皮に直接洗浄液が届く『ダイレクトタッチノズル』を採用しています 。運動でかいた汗や毛穴の皮脂汚れをミクロ分解バブルが一発洗浄し、洗い上がりの爽快感が魅力です。chocoZAPでひと汗流した直後に、サクセスによるスッキリ爽快感を“ご褒美”として体感し、ジム終わりのバスタイムが爽快リフレッシュの時間になります。

■RIZAP株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー36階

代表者：代表取締役社長 瀬戸 健

chocoZAP(チョコザップ)について

〇コンセプト：カンタン、便利、たのしい

〇店舗数：1,862店舗※2

〇利用料金：月額3,278円(税込)

〇特徴

2022年7月にスタートした「chocoZAP」は、「1日5分のちょいトレ・健康習慣プログラム」の開発や、運動のみにとどまらず「美容」「ライフスタイル」「エンターテインメント」などさまざまな分野のサービス展開を行っており、全国で1,862店舗※2会員数は111.3万人※3突破し、国内フィットネスジム会員数日本一※4達成しています。「日本中のあらゆる人の声に寄り添い、健康で活力に溢れた社会にコミットし続けることができるサービスをご提供する」ことを目標に、より幅広いお客さまにとって身近な存在として、毎日の生活の中で健康増進に貢献するインフラ的な存在になっていくことを目指しています。

URL：https://chocozap.jp/

※2：2026年2月12日時点

※3：2026年2月12日時点

※4： 株式会社東京商工リサーチ調査に依拠した自社調査。在籍会員数を公表しているスポーツジム各社の公表値及び非公表社は売上等から推計値の比較。(2023年11月調べ）詳細はこちら（ https://lp.chocozap.jp/note-03/ ）

■サクセスについて

サクセスは、男性の頭皮・髪・肌をケアするブランドとして1987年に誕生し、炭酸※５ジェットで噴射する育毛トニックや、頭皮に直接届く「直（ジカ）シャン」ノズルを採用したシャンプーなど、ユニークなアイテムを提案してきました。

頭皮・髪・肌をケアする充足感が前を向くチカラとなれるように、これからも新たな商品や価値を提案してまいります。

※5 炭酸ガス（噴射剤）

＜「サクセス」ブランドサイトURL＞https://www.kao.co.jp/success/