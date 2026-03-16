日本最大級のライバー事務所「321」が年に一度の祭典「321 AWARD 2026」開催

株式会社321

株式会社321（本社：東京都）は、所属ライバーおよびパートナーの年間功績を称える表彰イベント 「321 AWARD 2026」 を2026年3月21日に開催いたします。

本イベントは、日本最大級のライバー事務所である321が主催する、年に一度のアワードイベントです。

ライブ配信業界で活躍するライバーや、ライバーを支えるパートナー企業、関係者が一堂に会し、年間を通して活躍したライバーを表彰します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TspCha0tGHs ]

【321AWARD2026特設サイト】

https://321award2026.studio.site/(https://321award2026.studio.site/)

■ゲスト

青木源太アナウンサー

1983年5月7日生まれ、愛知県岡崎市出身。

2006年に日本テレビへ入社。

「スッキリ」「PON!」「バゲット」「火曜サプライズ」など情報・バラエティ番組に出演するほか、箱根駅伝、プロ野球中継、MotoGPなどスポーツ実況も担当。

2020年9月末に日本テレビを退社し、フリーアナウンサーへ転身。

テレビ・メディアでの活動にとどまらず、「日本一のイベント司会者」を目標に掲げ、これまでに400本を超えるイベント司会を務める。

2023年10月より、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」にてメインMCを担当。

ゆうこす

1994年、福岡県生まれ。「モテクリエイター」として、SNSを中心にタレント、インフルエンサーとして活躍中。スキンケアブランド「YOAN」の立ち上げや、カラーコンタクト「Chu’sme」、プロテイン「La protein」のプロデュースなど、多岐に渡り事業を展開。その他、著書に『#ライブ配信の教科書』など。SNSの総フォロワー数は200万人以上。

■321 AWARDとは

「321 AWARD」は、ライブ配信業界の発展とライバー文化のさらなる可能性を広げることを目的として開催される表彰イベントです。

321に所属する数千名のライバーの中から、

・年間で最も活躍したライバー

・ライバーを支えたパートナー

などを複数部門に分けて表彰します。

Pococha、TikTok LIVE、REALITYをはじめ、さまざまなプラットフォームで活躍するライバー・Vライバーが所属。

今年はさらに、各プラットフォームとのコラボグッズやギフトカードも登場します。

ぜひご期待ください！

■イベント概要

イベント名：321 AWARD 2026

開催日：2026年3月21日（土）17:00～

配信：321YouTubeチャンネルにて生配信

https://www.youtube.com/@321inc

主催：株式会社321

ゲスト：青木源太さん

■会社概要

会社名：株式会社321

事業内容：ライバーマネジメント事業 / クリエイタープロデュース事業

・321公式サイト

https://321.inc

・321LINE公式アカウント（所属のお問い合わせはこちらから）

https://line.me/R/ti/p/@471gmgeb

・321X

https://twitter.com/321_liver

・321公式Instagram

https://www.instagram.com/321inc/

・321公式YouTube

https://www.youtube.com/@321inc