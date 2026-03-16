【総額10万円分】最大5万円のAmazonギフト券が当たる！ハピタス新生活キャンペーン

株式会社オズビジョン

株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 良）が運営するポイントモール「ハピタス」は、新生活における「おトク」を提供するため、2026年3月1日～31日までの1カ月限定で「新生活特集」および「新生活応援キャンペーン」を開始しました。

本企画は、進学や転勤などで新たに一人暮らしを始める方や引越しをされる方に向けて、以下の2つの「おトク」を提供するものです。

- 抽選で当たる！最大5万円分のAmazonギフト券プレゼント- 当落に関わらず、ハピタス経由の新生活準備で18,500円分*¹の獲得チャンス

家具・家電の購入やインターネット回線の開通など、新生活の準備を「ハピタス」経由で行うだけで、どなたでもポイントを貯めていただけます。

■ 欲しかったアイテムをプラスできるチャンス！ 最大5万円分のAmazonギフト券が当たるキャンペーン

新生活の準備をスムーズに進めていただけるよう、本特集では「ガス・電気」「スマホ・SIM」「引越し・断捨離」「インテリア・日用品」「ウォーターサーバー」という、欠かせない5つのカテゴリを厳選しました。

期間中、これら5カテゴリ内に掲載されている「対象広告」をご利用いただくと、本キャンペーンへの応募対象となり、 対象者の中から抽選で、最大5万円分のAmazonギフト券をプレゼントします。

新生活のスタートに、欲しかったアイテムをもう1つプラスできる「思いがけないボーナス」としてぜひご活用ください。

■ キャンペーンに当たらなくても、ハピタスを経由するだけで18,500円分のポイント獲得チャンス

本特集は、これから一人暮らしを始める方や、引越しを控えている方に特におすすめです。

新生活のタイミングでは、インターネット回線の開通や家具・家電の購入、ガス・電気の契約など、まとまった出費が発生します。これらのサービスは購入・契約単価が高い分、還元されるポイントも高額になりやすいのが特徴です。

必要なサービスのお申し込みや商品購入の際、いつもの手順に「ハピタスを経由する」というワンステップを加えるだけで、ポイント獲得のチャンスが大きく広がります。

さらに、「今だけ特別ポイントアップ」といった、通常時よりも還元率がアップする特別案件も多数ご用意しています。

（※一度設定するだけで、ハピタスを都度経由しなくても自動でポイントの取りこぼしを防げる機能「ハピタススマート」もご活用いただけます。ハピタススマートのプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000117614.html）

■ 物価高による負担増。でも、楽しく新生活を迎えていただきたい

2026年に発表された消費者物価指数（総合指数）*²においても前年同月と比べ1.5%上昇しているなど、物価高による生活への負担増は続いています。新しい生活を迎えるにあたり、不安ばかりでなく、少しでも明るい気持ちになっていただきたい。そんな想いから本企画の実施を決定しました。

キャンペーンの概要

総額10万円分の特典をご用意し、キャンペーン期間中に対象の広告を利用された方の中から抽選で、最大5万円分のAmazonギフト券をプレゼントします。

名称 ：新生活応援キャンペーン

実施期間：2026年3月1日(日) 00:00 ～ 3月31日(火) 23:59

※特集ページ自体は5月31日(日) 23:59まで掲載

＜キャンペーン参加方法＞

1. キャンペーン期間中に、ハピタスにログインしてエントリーする

2. 対象の広告を利用する

3. 期日までに通帳に「判定中」または「有効」と記載されると、抽選対象となります

※広告のご利用とエントリーの順序は問いません。

※キャンペーン詳細はこちら（https://hapitas.jp/special/newlifecampaign?apn=top_big）

新生活をはじめとした出費が重なるライフイベントにおいて、ハピタスは今後も、幅広いシーンで「おトク」の提供を目指してまいります。

ポイントモール「ハピタス」の概要

「ハピタス」はいつものネットショッピングや旅行予約をはじめ、あらゆるEC利用でポイントがダブルで貯まるポイントモールです。

ユーザー数は580万人*³を突破し、掲載サービス数も3,900件*³を超える国内最大級のサービスに拡大中です。

PC：https://hapitas.jp/

SP：https://sp.hapitas.jp/

社名 ：株式会社オズビジョン

URL ：https://www.oz-vision.co.jp/

代表者名 ：代表取締役 鈴木 良

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前三丁目21番17号

設立 ：2006年5月26日

＜本件に関するお問い合わせ先＞

Tel ：03-6630-7077

E-mail ：pr@oz-vision.co.jp

担当 ：前田（マエダ）

*¹ 18,500円分のポイントは、新生活特集を含めた複数案件を組み合わせてご利用いただいた場合を想定した、獲得ポイントの合算シミュレーションです。実際の獲得ポイント数は、ご利用される案件や時期によって変動します。（※還元ポイント数は1ポイント＝1円換算）

*² 総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国2026年（令和8年）1月分（2026年2月20日公表）」 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html

*³ 2025年9月末時点