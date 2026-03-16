【全国トップ2の快挙】ONECARAT所属「Hime👒」、Pocochaの「2026年2月度マンスリーランキング」で全体第2位を獲得！

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「Hime👒」が、ライブ配信アプリ「Pococha（ポコチャ）」における2026年2月度マンスリーランキングにて、アプリ全体で第2位を獲得いたしましたことをお知らせします。

全国数万人の頂点へ！「全体2位」という大快挙

Pocochaのマンスリーランキングは、月間を通した配信活動の応援ポイントによって決定される、アプリ内でも最も名誉と注目度の高いランキングの一つです。全国から数多くの人気ライバーが配信を通して、日々熱いランキング争いが繰り広げられる中、「Hime👒」は1ヶ月を通して安定した配信を続け、圧倒的な応援を背に見事「全体2位」という快挙を成し遂げました。

「Hime👒」は、12,000人以上のライバーが所属するONECARAT内においても常に上位に名を連ねるなど、継続的に高いパフォーマンスを発揮しているトップライバーの一人です。日々の配信を通して丁寧に築き上げてきたリスナーとの深い信頼関係や、ブレない安定した配信スタイルが、今回の全国規模での厚い支持へと繋がりました。今回のマンスリー入賞は、そうした日頃の地道な活動の積み重ねが大きく結実した結果といえます。

Hime👒

Hime👒のライブ配信はこちら(https://www.pococha.com/ja-jp/app/users/1a3fe88d-72ac-452e-806e-45dca536737d)

ONECARATは、今後も所属ライバーの挑戦と成長を全力でサポートし、ライブ配信を通じて多くの方に楽しさと感動を届けてまいります。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



株式会社AEGIS GROUP運営

・会社HP

https://aegis-group.jp



・ONECARAT公式サイト

https://www.one-carat.com



・LIVER CAMPUS（ライバーキャンパス）

https://one-carat.com/campus



・TALENT NAVI（タレントナビ）

https://talent-navi.com



・IDOL NAVI（アイドルナビ）

https://navi-idol.com



・ラファエル公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCgQgMOBZOJ1ZDtCZ4hwP1uQ



・CAREER BASE（キャリアベース）

https://careerbase-agent.jp