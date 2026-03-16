【開催告知】株式会社AN『メンズスキンケア体験ワークショップ』「美容皮膚科・デパートはハードルが高い」と悩む男性へ。高田馬場にて3/21・22、スキンケア講習会を開催！“選ばれる肌”への第一歩を～

株式会社AN『メンズスキンケア講演会～「また会いたい」と思わせる、選ばれる男の肌習慣～』ワークショップイメージ

エシカルセレクトショップ「Nature（ナチュール）高田馬場」（運営：株式会社AN）は、2026年3月21日（土）・22日（日）の2日間、男性限定の『メンズスキンケア講演会～「また会いたい」と思わせる、選ばれる男の肌習慣～』を開催いたします。昨今、オンライン会議の普及などで男性の美容意識が高まる一方、「どこで相談すべきかわからない」という“スキンケア難民”が増加しています。本イベントでは、肌の基礎知識から実践的なケアまでを分かりやすく解説。参加者には、その日からすぐ使える人気ブランド『Be』のローション現品を差し上げます。

■肌に悩み・関心がある男性が増加……にもかかわらず、相談先が見つけにくい

SNSやビデオ会議などが増えた昨今、肌に関心を寄せる男性が増加しています。肌の悩みを解消するため、毎月定期的なコストをかけてケアする男性が増加する一方、「費用が高そう」「男性が美容皮膚科へ行ってもいいのかわからない」という声もあり、女性と比べるとまだまだメンズスキンケアはハードルが高い傾向にあります。

Nature高田馬場の男性のお客様からも、「デパートや専門店は心理的ハードルがある」「結局ドラッグストアで独断でスキンケアグッズを選んでいる」というご意見を多くいただいております。

今回の『メンズスキンケア講演会～「また会いたい」と思わせる、選ばれる男の肌習慣～』は、肌の構造をイチから学び、忙しい毎日でも取り入れやすいスキンケアを身につけられるイベントです。当イベントでは、Nature高田馬場の人気ブランド『Be』のスキンケアグッズを使用し、実際に肌の変化を体感いただけます。

美しい肌は、第一印象を左右します。「仕事ができそう」「信頼感がある」と好印象を持たれるために、日々のスキンケアは欠かせません。美肌から日常を変えたい、スキンケアの第一歩を踏み出したい男性をサポートするという背景から開催が決定しました。

■参加者には『Beローション C』をプレゼント！アイテム選びにお悩みの方にもおすすめ

参加者全員に『Beローション C』（税込5,830円）（右）をプレゼント

「どの化粧水を選べばいいかわからない」「自分の肌に合うものが知りたい」というアイテム選びにお悩みの方へ向けて、本イベントでは参加者全員に『Beローション C』（税込5,830円）を現品で1本プレゼントいたします。

参加費6,000円に対し、5,830円相当のローションが付帯するため、実質的な講習費の負担を抑えながら、その日からすぐに質の高いスキンケアを始めていただけます。「何を買えばいいか迷って、結局何もしていない」という方も、この機会にぜひプロが選ぶエシカルなスキンケアアイテムを体感してください。

■男性の肌の悩みは「毛穴の開き・黒ずみ」「テカリ・皮脂過多」がトップ

引用：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000056499.html

『医療法人社団鉄結会』の調査によると、男性の肌の悩みは、1位が「毛穴の開き・黒ずみ」で43.7%、2位が「テカリ・皮脂過多」で41.3%です。このようなお肌のトラブルは、「強い力での洗顔」や「熱いお湯での洗顔」など、間違ったお手入れが一因です。

引用：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000056499.html

また、「美容皮膚科への不安」として、「費用が高そう」「男性が行っても良いのかわからない」が上位となりました。本ワークショップは、こうした不安を解消し、安心して相談できる場を提供します。

（参考）

・PR TIMES：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000056499.html

・FANCL：https://www.fancl.co.jp/clip/beauty/tips/2506-4k/index.html?srsltid=AfmBOoql8UcUrmIG21tmVStWcwD3rAgBFLraSTVx0t5xOnwqpGwpySvb

■イベント概要

開催日時：

１.2026年3月21日(土)

一部：11:00～13:00 / 二部：14:00～16:00 / 三部：17:00～19:00

２.2026年3月22日(日)

一部：11:00～13:00 / 二部：14:00～16:00

場所： Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場

住所： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

マップ：https://maps.app.goo.gl/YJg2hrQ19CPwXhFCA

参加料金： 6,000円（『Be ローション』税込5,830円付き）

申込はこちら： https://skincarenature1.peatix.com/

■ Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場について

Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場店内イメージ

「アロマとていねいな暮らし」がコンセプトのセレクトショップで、お客様やお客様の大切な人だけでなく地球や生産者に至るまで、美しく健康的なライフスタイルを提案します。

お客様に最適な香りをご提案できるよう、全スタッフがアロマの専門資格「アロマオイル士」を取得しています。「香り選びに不安がある」「初めてで分からない」という方も、どうぞ安心してご来店ください。専門知識と温かい接客で、心地よい時間をご提供いたします。

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

TEL：03-6323-3991

URL：https://nature-ethical-store.com

■ 株式会社AN（アン）について

株式会社ANは2018年に設立後、「個人の可能性を広げ、価値観でつながるコミュニティと仕事・事業をつくること」を企業ミッションとし、新宿にてビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営を行っています。SDGsへの取り組みを始め、体に優しいナチュラルワインと医食同源の沖縄料理のビストロや、エシカルな日用品を取り扱うセレクトショップなどを通じて、みんなが自由にやりたい仕事を持ちその人なりのライフスタイルが叶う『AN-NORMAL（アンノーマル）』をつくっていく活動に日々取り組んでいます。

会社名：株式会社AN

所在地：東京都新宿区大久保1-10-22

設立：2018年2月15日

代表者：向山かおり

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）

コーポレートサイト：http://an-k.co.jp/home/

取扱い業種：飲食店・ビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営