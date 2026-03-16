羽田空港に人力車！？羽田エアポートガーデン内を巡る人力車乗車体験が4月1日より開始、3月31日には現役俥夫ユニット「東京力車」によるお披露目イベントも開催

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森智之、以下「当社」）は、株式会社ライズアップ（本社：東京都台東区、代表取締役：西尾竜太）と共同で、羽田空港第3ターミナルに直結する複合施設「羽田エアポートガーデン」内にて、施設来場者やホテル宿泊客に対して空港内に居ながら人力車の乗車体験ができるサービスを2026年4月1日（水）に開始いたします。

サービス開始を記念して、両社代表による挨拶、現役俥夫ユニット「東京力車」による歌唱ステージ、人力車のデモンストレーション走行などが行われるお披露目会を2026年3月31日（火）に現地で開催いたします。

現役俥夫ユニット「東京力車」

本企画は、羽田エアポートガーデン内にあるホテル「ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港」で販売を開始した「日本文化体験オールインクルーシブ・プラン」の企画のひとつです。羽田空港を利用する訪日外国人客をはじめ、羽田エアポートガーデンの利用者に対し日本文化のひとつでもある乗り物「人力車」をフックに空港滞在の在り方を提案し、日本ならではのおもてなしを演出するもので、人力車の運行は、浅草を中心に人力車事業を手掛ける「東京力車」が担当します。SNS総フォロワー数は約30万人超を誇り、海外からのフォロワーも多数。和の魅力や日本文化を発信するグループとして、国内外で注目を集めています。

人力車の乗車体験サービスについて

羽田エアポートガーデン空港接続口とホテルエントランスまでの間を、お客様を乗せて遊覧します。

日本各地の名産品が並ぶ「ジャパンプロムナード」を人力車で巡り、スタッフによる案内とともに安全で楽しいひとときを提供します。

所要時間：10～15分

体験料金：5,000円／1組2名様まで／消費税込

提供時間：毎日13時～22時まで ※予定

受付場所：羽田エアポートガーデン2階 おもてなしセンター

予約：不可

下記期間は、通常5,000円の体験料金が3,000円へ割引となります。

キャンペーン対象期間：2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

※人力車は歩行のみとなります、走りません。

※空港混雑やその他都合により、営業を取りやめる場合がございます。

※積載可能重量は合計250kgまでとなります。

お披露目会の開催について

羽田エアポートガーデン 空港接続口ジャパンプロムナード

人力車の乗車体験サービスや日本文化体験オールインクルーシブ・プランの開始を記念したお披露目会を羽田エアポートガーデンで開催します！ぜひ足をお運びください。

開催日時：2026年3月31日（火）13時30分～

開催場所：羽田エアポートガーデン 空港接続口特設ステージ

予約：予約不要、どなたでも無料でご観覧いただけます。

スケジュール概要：（予定）

13時30分：ご挨拶

小森 智之（住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 代表取締役）

西尾 竜太（株式会社ライズアップ 代表取締役）

13時45分：東京力車ユニットステージショー

14時15分：フォトセッション

14時25分：人力車 デモンストレーション走行

日本文化体験オールインクルーシブ・プランについて

「オールインクルーシブ」とは、宿泊代金に食事やアルコールなどの飲料、体験アクティビティなどがすべて含まれている宿泊形態で、昨今旅行業界で需要が年々高まっているトレンドです。ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港が提案する「日本文化体験オールインクルーシブ・プラン」プランは、ご到着からご出発まで、フライト前後の限られた時間を、世界に誇る日本の魅力に囲まれた「忘れがたいひと時」に変え、時短で本物を求めたい方のためのラグジュアリーなプランです。

プラン特設サイトはこちら :https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/hndaic/

前川 かずお氏

イラストレーション協力

MANGA DOJO Tokyo 代表講師

前川 かずお氏

MANGA DOJO Tokyoは、東京・池袋にある漫画体験スタジオで、プロの漫画家から直接学べる本格的な漫画制作ワークショップを提供しています。前川 かずお氏はキャリア30年の現役プロ漫画家で主な代表作は『逆転裁判』。「MANGA DOJO Tokyo」の代表講師として、日本および海外の参加者に漫画技術を指導しています。日本文化体験オールインクルーシブ・プランのキービジュアルを担当いただきました。

▼MANGA DOJO Tokyo

https://experiencetokyo-mirai.com/jp/

株式会社ライズアップ 東京力車について

『観光業の顔になる』を掲げる日本で一番オモシロイ人力車の会社です。東京力車は、おもてなしのプロフェッショナルとして、最高の1日を演出いたします。歴史、グルメ、映え、たくさんの魅力がある浅草。浅草では「等身大の浅草」を知っている俥夫が、お一人お一人に合わせた観光プランをご提案させていただいています。

現役俥夫ユニット「東京力車」

日本のみならず海外からも多くの観光客が集まる街、東京・浅草。その浅草で一際、笑顔で活気のある声を張りながら、人力車にて観光案内をする若者達がいる。人力車を引っ張る彼らを“俥夫”と呼び、花のお江戸・東京の下町情緒、江戸風情があふれる浅草を人力車で日々ご案内をし、日本のおもてなし精神で多くの観光客を楽しませている。その人力車をひっぱる現役俥夫が結成したユニット“東京力車”。 2022年7月にリリースしたシングル「Sole!～おまんた囃子～」は自己最高オリコン総合ランキング5位、3作連続オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング1位を獲得。

▼現役俥夫ユニット「東京力車」公式ウェブサイト

https://unit.tokyo-rickshaw.tokyo/

ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h73zSuAUl2I ]

動画内での「日本最大全1,691室エアポートホテル」とは、空港直結又は近接であるホテルとして同一建物内にある「ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港（1,531室）」と「ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港（160室）」を総称する表現です。

日本最大のエアポートホテル「住友不動産ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア／グランド 羽田空港」の一角を担う「プレミア」ブランドは、住友不動産の最上級ホテルブランドで、羽田を訪れる世界各国のラグジュアリー層に上質なおもてなしときめ細やかなサービスを提供します。

全室リバービューの景観を臨む全160室の客室では24時間のルームサービスやコンシェルジュサービスをお楽しみいただけます。館内には、レストラン、フィットネスルームはもとより最上階の天然温泉施設の利用もでき、品格漂う空間にフルサービスホテルならではの快適性でおもてなしいたします。

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

羽田エアポートガーデンについて

「羽田エアポートガーデン」は、住友不動産商業マネジメント株式会社が運営する世界のハブ空港にふさわしいホスピタリティと機能性を兼ね備えた、羽田空港第3ターミナル直結の複合施設です。

全1,691室のエアポートホテルをはじめ、MICE対応のイベントホール・会議室、天然温泉、ショッピングモール、バスターミナルを備えています。

▼住友不動産 ショッピングシティ 羽田エアポートガーデン

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-premier/

▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港

https://www.hvf.jp/hanedaairport-grand/

▼天然温泉 泉天空の湯 羽田空港

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/

▼ベルサール羽田空港

https://www.hvf.jp/conference/hanedaairport/

▼羽田エアポートガーデン バスターミナル

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/busterminal/

▼羽田エアポートガーデン駐車場

https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/parkingsite/

補足

・本リリースに使用している写真・画像はイメージです。

・「日本最大のエアポートホテル」とは、日本国内のエアポートホテルとして、同一建物内にある客室数は日本最大であることを表現しています。（2024年11月 株式会社JTB総合研究所調べ）

・「天然温泉」とは、泉天空の湯 羽田空港で提供する自家源泉・加温・循環ろ過の含よう素-ナトリウム塩化物強温泉（高張性・弱アルカリ性）を指します。

・掲載されている内容は発表日時点のものであり、内容は予告なく変更となる場合がございます。

本件に関する問い合わせ先

お客様からの問い合わせ

ヴィラフォンテーヌ 総合予約センター

03-6302-0508

（9：00～20：00）

媒体・報道関係者からの問い合わせ

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 広報担当

050-3112-3984

（平日9：00～18：00）