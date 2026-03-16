大屋根リングの藤本壮介氏ら、建築業界のトップランナーが結集、地域創生と日本経済活性の鍵を握るシンポジウム開催！！

株式会社AQ Group

AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）主催のシンポジウム「中大規模木造は、みんなの手に届くか。」が3月19日（木）、13時から開催されます。場所は木材会館（東京都江東区）で、オンライン視聴あり。参加無料。当日は昨年開催された大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーを務め、象徴的な木造建築物である大屋根リングも手掛けた建築家の藤本壮介氏ほか、日本建築士会連合会名誉会長の三井所清典氏、東京大学名誉教授で木質構造の権威である稲山正弘氏、木造建築防耐火研究の第一人者として知られる安井昇氏、日本住宅・木材技術センター理事長を務める宮澤俊輔氏が登壇。また、元日経アーキテクチュア編集長で画文家の宮沢洋氏がコーディネーターを務めるパネルディスカッションも実施します。

建築市場の最先端を知る。

木造が変える都市の風景と地域経済

木造建築は住まい手や利用者に与える心地よさだけでなく、近年は環境負荷の低減という観点から大いに注目されています。特に3階建て以上の中大規模木造建築はその利用を推進する取り組みが急速に進んでおり、国は地方の人口流出に歯止めをかけ、持続可能な地域社会を再構築するために大胆な規制緩和へと舵を切っています。地方都市の駅前や郊外の幹線道路沿いにも、より魅力的で高密度な「都市機能（カフェ、クリニック、シェアオフィスなどの複合施設）」が整備しやすくなりました 。

一方、これまでの当たり前であった鉄骨造や鉄筋コンクリート造は深刻な建設コストの高騰と工期の長期化に直面し、地方での事業化のハードルとなっています。この「鉄とコンクリートの壁」を前に、多くのプロジェクトが足踏みを余儀なくされているのが現状です。

この閉塞感を打ち破る最適解こそが、住宅生産技術を応用した「普及型木造」です。汎用的な一般流通材を使い、地域の事業者がすでに持っている住宅用プレカット技術を活かして組み上げるこの工法は、圧倒的な「コスト縮減」と「工期短縮」を実現します。地域に根差す工務店やゼネコンが、これまでに培ってきた木造の知見をそのまま「3階建て」や「700平方メートル 規模」などの新たな非住宅市場へ横展開することが可能となります。

木造建築の日本全域普及を目指すAQ Groupは、地域工務店、地場ゼネコンだけでなく不動産投資家や金融関係者、木造建築市場に注目するビジネスパーソン、行政関連者など多くのステークホルダーに情報を届けるため、今回のシンポジウムを企画しました。

＜開催概要＞

-有識者・学識者によるシンポジウムー 中大規模木造は、みんなの手に届くか。

日時：3月19日（木）13:00～15:40

会場：木材会館（東京都江東区新木場1-18-8）※参加無料※オンライン視聴は限定1,000名

登壇者：藤本 壮介 氏（建築家、藤本壮介建築設計事務所 代表取締役）

三井所 清典 氏（芝浦工業大学 名誉教授、日本建築士会連合会 名誉会長、東京建築士会 元会長）

稲山 正弘 氏（東京大学 名誉教授）

安井 昇 氏（team Timberize 理事長）

宮澤 俊輔 氏（日本住宅・木材技術センター 理事長）

宮沢 洋 氏（BUNGA NET編集長、画文家、元日経アーキテクチュア編集長／コーディネーター）

プログラム：13:00～ オープニング動画・開会挨拶13:12～ 登壇者による取組紹介14:30～ パネルディスカッション～15:40 終了

主催：株式会社AQ Group

後援：公益財団法人日本住宅・木材技術センター、公益社団法人日本建築士連合会、

一般社団法人中大規模木造プレカット技術協会、NPO法人team Timberize

■オンライン視聴申し込みはこちら■

https://www.aqura.co.jp/event/symposium/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro177(https://www.aqura.co.jp/event/symposium/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro177)

日本最大級の木造建築集団を目指す「フォレストビルダーズ」

中大規模木造建築、復活の狼煙が今上がる！

AQ Groupは2024年に日本最大級の木造建築集団を目指す「フォレストビルダーズ」を結成。現在、地域工務店や地場ゼネコンなど50社近くの企業が加盟しています。昨年1月、初開催となったフォレストビルダーズ総会では早期に100社の加盟を、2030年には年間20,000戸の施工を目指すと宣言しました。以後、AQ Groupが施工する純木造マンション「AQフォレストシリーズ」を立て続けに企画、竣工。また「中大規模木造建築共創ネットワーク（通称：ともつくネット）」も発足させ、日本全域普及に向けて歩みを進めています。

かつての日本の街並みには、 豊かな木造文化が息づいていました。しかし、1959年の建築学会における「大規模建築の木造禁止」によって、木造大国は徐々に鉄筋コンクリート造へ。それから67年。環境問題、建築技術の進歩、法整備などがあり、再び木造は脚光を浴びています。弊社は「中大規模木造建築の普及は今こそがチャンス」と捉えています。だからこそ、今回のシンポジウムは「中大規模木造は、みんなの手に届くか。」というタイトルを付けました。中大規模木造建築、復活の狼煙を上げる同イベントは、建築業界のみならず社会全体に向けた情報発信として、大きなターニングポイントとなります。