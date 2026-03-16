知財部を持たない企業向けに「仮想知財部」AI機能を提供開始【リーガルテック社】

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井 智之、以下リーガルテック社）は、知財AIプラットフォーム「Tokkyo.Ai」において、知財部を持たない企業でも戦略的な特許判断を可能にするAIエージェント機能の提供を開始した。

本機能は、発明候補の抽出から出願判断、競合分析、将来価値評価までを一体化し、いわば“仮想知財部”として機能するものである。

背景：AX時代における発明増加と判断負荷の拡大

AX（AI Transformation）の進展により、

・製品・サービス改良の高速化

・業務プロセス自体の発明化

・特許出願候補の増加

といった変化が進んでいる。

一方で、中堅・中小企業や成長企業では、専任の知財部門を設置していないケースも多く、出願判断が後手に回る、あるいは外部専門家への依存度が高まる傾向がある。

発明創出が日常化する時代において、判断体制の整備は重要な経営課題となりつつある。

新機能の概要

Tokkyo.Aiの新機能では、以下を実現する。

・発明候補の自動検出

・出願要否のチェック補助

・競合特許との関係分析

・将来価値・マネタイズ可能性評価

・出願優先順位の可視化

これにより、知財部門を持たない企業でも、戦略的な出願判断を行える環境を整備する。

想定利用シーン

・成長企業における初期知財体制構築

・中堅企業の出願ポートフォリオ整理

・経営陣と技術者による共同判断

・弁理士との戦略的連携強化

従来は属人的・断片的になりがちだった知財判断を、組織的・継続的なプロセスへ転換することを目的とする。

■ MyTokkyo.Ai 製品サイト

https://www.tokkyo.ai/pvt/

今後の展開

リーガルテック社は、企業規模や業界特性に応じたテンプレート整備を進め、知財判断支援機能の高度化を図る。

大企業のみならず、中堅企業やスタートアップにおいても活用可能な知財判断基盤として、導入拡大を目指す。

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：

特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

知の資産化ナレッジベース「IPGenius」

秘密情報の共有データルーム「リーガルテックVDR」の提供・開発