【オンラインガチャ施策が利用可能に】企業のキャンペーン施策を支援するサブスク「YONDE パートナーパック」
株式会社YONDE（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：田坂 洋一、以下「YONDE」）は、企業のマーケティング担当者や広告代理店向けに提供しているデジタルキャンペーン支援サブスクリプションサービス「YONDE パートナーパック」において、新たにオンラインガチャ施策が利用できるようになりました。
オンラインガチャ施策が利用可能に 広告代理店向けデジタルキャンペーン支援サブスク「YONDE パートナーパック」
「YONDE パートナーパック」は、企業のマーケティング担当者や広告代理店が、デジタルキャンペーンを継続的に企画・実施できるサブスクリプション型の年間プランです。
InstagramキャンペーンやAR、診断コンテンツなど、参加型デジタルコンテンツを活用したプロモーションを、コストパフォーマンスよく実施することができます。
これまで本サービスでは、Instagramストーリーズ投稿キャンペーン、診断コンテンツ、TikTok ARエフェクト、WebAR施策などに対応してきました。
今回、新たにオンラインガチャ施策が利用可能になったことで、抽選型キャンペーンにも対応し、実施できるデジタルキャンペーンのラインナップがさらに拡充しました。
▼YONDE パートナーパックの詳細はこちら
https://yonde.co.jp/service/partner
■オンラインガチャ施策について
近年、SNSキャンペーンやLINE施策において、ユーザーが楽しみながら参加できる「抽選型キャンペーン」の需要が高まっています。
オンラインガチャは、当たり内容や確率を設定できるデジタル抽選コンテンツで、スマートフォンから手軽に参加できるゲーム性のある施策として、店舗イベントやプロモーション施策、SNSキャンペーンなど幅広いシーンで活用されています。
活用例
- イベント来場者向け抽選企画
- EC購入者向けキャンペーン
- LINE友だち追加キャンペーン
- SNSフォロー＆抽選キャンペーン
▼オンラインガチャ制作サービスの詳細はこちら
https://yonde.co.jp/service/gacha
■「YONDE パートナーパック」で利用できる施策
「YONDE パートナーパック」で利用できる施策
企業のマーケティング担当者や広告代理店は、「YONDE パートナーパック」を活用することで、今回追加されたオンラインガチャ施策に加え、以下のようなコンテンツを活用したキャンペーンも実施できます。
・ストーリーズBank（Instagramキャンペーンツール）
Instagramストーリーズ投稿を条件にしたプレゼントキャンペーンを実施できるツールです。メンションされた投稿を自動で収集・一覧化し、応募管理を効率化します。UGC創出とSNS拡散を促進できます。
実施例： ストーリーズシェアキャンペーン／ストーリーズ投稿キャンペーン
ストーリーズBank専用サイト：https://stories-bank.com/
・診断コンテンツ制作
ユーザーが楽しみながら参加できる診断コンテンツを制作します。結果をSNSでシェアしたくなる設計により参加型プロモーションを実現。話題化や拡散を生み出すキャンペーン施策として活用できます。
実施例：最適な商品診断／診断結果シェアSNSキャンペーン
診断コンテンツ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/shindan
・TikTok ARエフェクト制作
TikTok上で自然に拡散される“遊べるARエフェクト”を制作します。顔認識ルーレットやリズム連動など、トレンドを捉えたAR体験で動画投稿を促し、ブランドの話題化と認知拡大を実現します。
実施例：新商品エフェクト投稿キャンペーン／歌詞エフェクト × アーティスト投稿施策
TikTokのARエフェクト制作専用サイト：https://effecthouse-yonde.com/
・WebAR制作
アプリのインストール不要で体験できるWebブラウザ対応のARを制作します。
商品・店舗・イベントに合わせたフォトフレームやキャラクターARなど、リアルとデジタルをつなぐ体験型プロモーションを実現します。
実施例：イベント来場者向けAR記念撮影施策／購入者特典ARフォトフレーム
WebAR制作専用サイト：https://webar-yonde.com/
■料金プラン
料金プラン
本サービスは年間契約でご利用いただけます。初期費用は不要で、プランに応じて利用できる施策回数に上限が設定されています。
単発発注では割高になりやすいツール利用やデジタルコンテンツ制作も、年間プランとしてまとめてご利用いただくことで、よりお得に活用いただけます。
無料相談を申し込む :
https://yonde.co.jp/service/partner
■会社概要
会社名：株式会社YONDE
住所：〒810-0041福岡県福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名ビル2F
代表取締役：田坂 洋一
URL：https://yonde.co.jp/
設立：2020年1月14日
事業内容：プロモーション用デジタルコンテンツ制作、キャンペーンツールの開発
YONDEは、キャンペーンツールの開発、オンラインガチャ制作、診断コンテンツ制作、AR制作など、デジタルプロモーション領域に特化したサービスを提供しています。広告代理店や企業の広報・販促部門と連携し、キャンペーンの企画設計から制作、運用まで一貫して支援しています。
- YONDE パートナーパック：https://yonde.co.jp/service/partner
- オンラインガチャ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/gacha
- 診断コンテンツ制作専用サイト：https://yonde.co.jp/service/shindan
- ストーリーズBank専用サイト：https://stories-bank.com/
- TikTokのARエフェクト制作専用サイト：https://effecthouse-yonde.com/
- WebAR制作専用サイト：https://webar-yonde.com/
- ソシャナビ Blog：https://yonde.co.jp/blog