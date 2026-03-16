「学生ピッチ甲子園2026」中四国予選グランプリ決定！全国決勝の舞台は「SusHi Tech Tokyo2026」へ――3月中に残り4地域予選を開催

クレドホールディングス株式会社

全国の学生起業家が日本一を競う「学生ピッチ甲子園2026」。2026年3月7日（土）、広島のイノベーション拠点「イノベーション・ハブ・ひろしま Camps」にて中国・四国予選が開催され、ハイレベルな激戦の末、代表者が決定しました。

2026年の決勝大会は、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」（東京ビッグサイト）の会場内にて開催されます。地方予選を勝ち抜いた若き才能が、世界が注目する舞台へと羽ばたきます。

■ 中国・四国予選レポート

若き才能が提示する“実装型”ビジネスモデル

中国・四国予選には、現役の高専生・大学生・高校生など計5名が登壇しました。

単なるアイデア提案に留まらず、人材エコシステムの構築、地域資源の活用、データ活用による新たな価値創出など、実装を見据えた具体的なビジネスモデルが多数発表され、審査員からも高い評価が寄せられました。 若き挑戦者たちは、地域や社会が抱える課題を起点にしながら、テクノロジーや教育、自然資本など多様な分野を掛け合わせた新しい事業の可能性を提示しました。

審査の結果、中国・四国予選のグランプリには、岡山理科大学の毛利真吏央さんが選出されました。

毛利さんは、動物科学の知見を活かし、次世代の養鶏産業のあり方を提案する事業「Rickock」を発表。

畜産分野における新たな価値創出と持続可能な産業モデルへの可能性が評価され、見事グランプリに輝きました。毛利さんは、2026年4月に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo」内の全国決勝大会へ進出します。

■ プロフェッショナルな視点による審査

本大会では、起業支援、産学連携、コンサルティングなど各分野の第一線で活躍する専門家・起業家が審査員を務め、新規性・創造性/ビジネスモデル（収益性）/実現可能性/市場成長性・事業領域の魅力/経営者としての資質・プレゼンテーション力の観点から総合的な審査が行われました。

学生ならではの柔軟な発想と、社会実装を見据えたビジネスモデルについて、実務の視点から鋭いフィードバックが寄せられました。

早田 吉伸 氏（広島県立叡啓大学 教授 / 産学官連携・研究推進センター長）齋藤 拓也 氏（株式会社エル・ティー・エス コンサルタント）山口 泰典 氏（株式会社ファンファーレ 代表取締役）児玉 聡志 氏（株式会社CREASS 代表取締役）

【審査員】

早田 吉伸 氏（広島県立叡啓大学 教授 / 産学官連携・研究推進センター長）

児玉 聡志 氏（株式会社CREASS 代表取締役）

齋藤 拓也 氏（株式会社エル・ティー・エス コンサルタント）

山口 泰典 氏（株式会社ファンファーレ 代表取締役）

■ 登壇者・事業テーマ（敬称略）

中本 怜祐（香川高等専門学校）

「隣の高専生」

～高専生とスタートアップをつなぐ課題解決プラットフォーム～

全国の高専生の技術力と企業の課題をマッチングし、実践的なプロジェクトを生み出す人材プラットフォーム。

堀内 涼太郎（岡山大学大学院）

「Nature-Positive Well-being」

生物多様性を“体験×データ”で可視化し、企業価値の向上へとつなげる新たなウェルビーイング事業。

森田 智信（岡山県立岡山東商業高等学校）

「商業検定ラボ」

日本唯一の商業高校生専門の検定塾。商業教育の専門性を高め、実務人材の育成を目指す教育事業。

河瀬 蒼央（呉工業高等専門学校）

「Perfect Fit」

技術とデータ分析を活用し、一人ひとりに最適なファッション体験を提供する新しいアパレルサービス。

毛利 真吏央（岡山理科大学）

「Rickock」

動物科学の知見を活かし、次世代の養鶏産業のあり方を提案する新たなビジネスモデル。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」での決勝開催

2026年の決勝大会は、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の会場内にて開催されます。

SusHi Tech Tokyoは、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が集まるグローバルイベントであり、学生ピッチ甲子園のファイナリストたちにとって、国内外へ挑戦するための大きな舞台となります。

当日は、全国予選を勝ち抜いた学生起業家によるピッチのほか、投資家・起業家による審査、来場者との交流機会なども予定しています。

■ 募集要項・審査基準

全国の学生に広く門戸を開き、5つの多角的な評価軸に基づいて、「次世代の産業を担うイノベーティブな人材」を厳正に審査します。

対象： 全国の学生（高校・大学・大学院・専門学校等）

審査基準： 1 新規性・創造性

2 ビジネスモデル（マネタイズ）

3 実現可能性

4 市場成長性・魅力的な事業領域か

5 経営者の素質・プレゼン力

優勝賞金： 1,000万円（全国大会優勝時）

■ 応募方法（登壇エントリー・観覧申し込み）

以下のフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

登壇エントリーフォーム：https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59(https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59)

観覧申込フォーム：https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7(https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7)

💡応募前に、募集要項をご確認ください。各予選の締切は公式SNSをチェック！

最新情報は公式SNSにて発信中。

Instagram: 日本大会 @pitch_koshien 世界大会 @world_student_pitch

Facebook: @学生ピッチ甲子園

■ 主催団体概要

主催：学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会

運営事務局：クレドホールディングス株式会社

本プロジェクトは、YUME PROのメインイベントとして、「学生スタートアップ創出支援」「学生起業家のコミュニティづくり」への貢献を目的としています。2023年の開始から4回目を迎える本年度は、学生のビジネスアイデアをより大きなチャンスへと昇華させ、社会変革を促す一助となることを目指します。さらに、世界最大級の学生ピッチコンテストを目指し、今年度から海外大会（World Student Pitch）も開催し、アジア6か国、オーストラリア、ナイジェリアでの大会実施をしております。

取材・メディア関係者の方へ

当日の最終審査では、会場での取材や参加者インタビューも可能です。

メディア関係者の皆様からのご来場・取材申請を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

YUME PRO 2026 実行委員会

担当：山城

TEL：03-6280-6885

Email：yumepj.official@gmail.com