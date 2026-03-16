adidas Originals for JOURNAL STANDARD “FIRE BIRD”エクスクルーシブカラーが登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード（以下JS））」よりadidas Originals “FIRE BIRD” エクスクルーシブカラーがリリース致します。

クラシックなスポーツスタイルを象徴する、adidas OriginalsのFIRE BIRD TRACK TOP ＆ TRACK PANTSに、JOURNAL STANDARDエクスクルーシブカラーが登場。

今回ベースカラーに採用したのは、深みのあるバーガンディカラー。

スリーストライプスにはニュアンシーなグレーを選び、スポーティーでありながらもシックで洗練された印象に仕上げました。

本作は、同シーズンに展開するシューズ別注モデル"TOKYO"と連動したカラーリング。

統一されたカラーストーリーが、スタイリングに奥行きをもたらします。

程よい光沢感のあるジャージー素材と、ブランドを象徴するFIREBIRDのアイコニックなシルエット。

クラシックなスポーツウェアの空気感を残しながら、現代的なムードへと昇華した一着です。

セットアップでの着用はもちろん、単品でもスタイリングのアクセントとして取り入れたいアイテムに仕上がっています。

【ITEM INFO】

adidas for JOURNAL STANDARD FB TRACK TOP

price：\13,200-(intax)

size：XS～XL

color：ボルドー

オンラインストアURL：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26070610005210?q_sclrcd=066

adidas for JOURNAL STANDARD FB TRACK PANTS

price：\12,100-(intax)

size：XS～XL

color：ボルドー

オンラインストアURL：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/pants/26030610007310?q_sclrcd=066

【展開店舗】

発売日：3月19日（木）より随時発売

※入荷次第の販売の為地方店など販売時期がずれる可能性がございます。

展開店舗：JOURNAL STANDARD全店/VISIT JOURNAL STANDARD/オンラインストア

お問い合わせ先：JOUNAL STANDARD 表参道店 MEN’S

電話番号：03-6418-7961

【COMPANY INFO】

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/