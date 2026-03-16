開催レポート：消費財メーカーの営業変革 今年こそは乗り越える！社内外の壁。『顧客づくり提案 実践ガイドブック』出版記念セミナーを開催 著者3名が登壇。マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会トレードマーケテイング部は、2026年3月3日（火）、書籍『顧客づくり提案 実践ガイドブック』の出版を記念したセミナー「小売業への営業変革 今年こそは乗り越える！社内外の壁」を東京都内にて開催いたしました。

当日はあいにくの悪天候にもかかわらず、食品・飲料、日用品、OTCをはじめとする幅広い業界の営業関連部門の皆様をお迎えし、盛況のうちに終了いたしました。

セミナー：小売業への営業変革 今年こそは乗り越える！社内外の壁

■ 開催の背景と目的

本セミナーは、その出版を記念し、共著者3名が一堂に会し、「今年こそ営業を変える」という意志をお持ちの消費財メーカーの営業変革推進担当者・経営幹部に向け、壁を乗り越えるための実践的なヒントを届けることを目的に開催しました。



セミナータイトルに「今年こそ乗り越える」という挑戦的なタイトルをあえて掲げたのも、課題意識を持ちながらも一歩を踏み出せずにいる方々への、強いメッセージを込めました。

■セミナーでお伝えしたこと

【第１部】課題提起と実践知の共有

セミナー開催時の様子

１. メーカーの営業活動・データ活用・組織変革の現状

登壇：マーケティング研究協会 取締役 塚本 和之

現在、多くの消費財メーカーの営業支援に携わるマーケティング研究協会 塚本が、提案型営業が根付かない原因と構造を整理。20年以上変わらないメーカー営業のステップ（レベル感）が上がらない背景、POSデータ・IDPOSデータの活用実態の低調さ、そして組織変革を阻む要因について、データと事例をもとに問題提起を行いました。

メーカーの営業活動の4ステップ

２. 営業の活動プロセス・人材育成に向けて社内外を動かすには？

登壇：マーケティング研究協会 顧問 谷 雅之



消費財メーカーでの勤務経験を持つ谷が、自らが営業変革を推進した際のリアルな経験をもとに登壇。変革推進の壁を乗り越えるための6つのポイントを、成功・失敗双方の具体例を交えながら紹介しました。現場で実際に機能した手法と、陥りがちな落とし穴の両面から、実践的な示唆が提供されました。

３. IDPOSデータの導入・活用に向けて社内外を動かすには？

登壇：ジェイビートゥビー株式会社 代表取締役 奥島 晶子

IDPOSデータの導入・活用支援、分析の第一人者である奥島氏が、多くのメーカー・小売業の現場で実際に起きている事例をもとに登壇。社内導入フェーズで直面する壁と対策、導入後の定着期における課題と対応策を、豊富な実例とともに解説しました。カテゴリーシェアが低い企業でのIDPOS活用の意義についても、具体的な視点が示されました。

【第２部】トークセッション ― 様々な"壁"をどのように乗り越え、営業力強化のロードマップを描くか？

第１部の内容を受け、3名によるトークセッションを実施。

参加者の関心が高いテーマについて、踏み込んだ対応策や生々しい実例を交えた議論が展開されました。主な論点は以下のとおりです。

- 営業変革に必要な予算を、中長期で確保するにはどうすれば良いか- 投資に対する回収プランはどのように示せるか- 組織一体の推進体制をつくる（傍観者をつくらない）ためには、具体的にどう進めるか- 営業変革の進捗を確認するためのKPIはどのように設定すれば良いか- カテゴリーシェアの低いメーカーにおけるIDPOS活用の意義とは- データ活用が定着しているメーカーに共通する特徴とは何か

これらの問いに対して、登壇者3名がそれぞれの立場から具体策と示唆を提供しました。

参加者からは「メーカーの営業現場の実情に即した内容で非常に参考になった」「データを使用はしていたが、取引先のために活用するという視点ではなかったので、参考にしたい」「営業組織を考えるうえで大いにヒントになった」といった声が寄せられました。

※書籍について

消費財メーカー・卸売業・小売業のための 顧客づくり提案 実践ガイドブック

https://www.marken.co.jp/consulting/2025/12/post_11.php

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会 トレードマーケティング部

食品・飲料、日用品、化粧品、医薬品など、消費財と呼ばれる製品を取り扱うメーカー様における、小売業に対する営業力強化を支援しています。

「顧客(得意先小売業)の深い理解と、顧客の顧客(生活者・消費者・ショッパー)を知る」という、「トレードマーケティングの視点」を持ち、多岐にわたるカテゴリーのメーカー様の課題に深く入り込み、さまざまな支援をしております。小売業の課題を解決しながら自社の目標を達成する。そのための人財の育成、営業組織づくりを実現します。

https://www.marken.co.jp/sales01/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/