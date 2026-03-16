現代日本のアガべシーンを網羅する、待望のアガベ単属書籍の決定版!!『Agave Complete アガベ原種・名品図鑑』3/17発売

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『Agave Complete アガベ原種・名品図鑑』（Shabomaniac! 著） を2026年3月17日（火）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたします。日本の多肉植物・珍奇植物ブームを牽引してきたShabomaniac!氏が、ライフタイムホビーとしてアガベに向き合う時代に贈る、長く楽しむための知識と経験を凝縮した集大成の一冊です。

チタノタ、エボリ、笹の雪、イシスメンシス……アガベの名品写真を満載した美しい図鑑です。アガベシーンを牽引するエキスパートたちの栽培テクニックを惜しみなく公開します。

■圧倒的なボリュームの図鑑パート

原種からクラシックアガベ、さらに最新人気種までを網羅。

初公開のコレクター秘蔵株も含め、特選標本350個体と野生株50個体を収録。

■エキスパートの技術と美意識

美しい斑入りをどうやって作出するのか？ 交配受粉の実際は？ チタノタ実生選抜の極意とは？

プロフェッショナルが、はじめて語る栽培技法を紹介します。



■自生地にみるワイルドなアガベの魅力

日本人愛好家が訪ねたメキシコ・オアハカのアガベ・チタノタ。どのような環境に生きているのか？

自生地写真満載で、ワイルドアガベの魅力もたっぷり！

この一冊でアガベのすべてが見えてくる……。

手元において何度でも読み返したくなる、アガベライフを楽しむすべての人へ。愛好家必携です。

■本書の目次

■著者プロフィール

Shabomaniac!（しゃぼまにあっく）

園芸・植物研究家。幼少期からサボテン・多肉、熱帯植物など世界の植物を蒐集栽培。栽培困難種の育成研究や海外からの新種導入にも取り組む。育てた植物を自生地のように魅力的な姿にアレンジして楽しむ「HabitatStyle」をはじめて提唱。

種子からの育成記録や自生地巡りをブログやInstagram で発信している。著書に『シャボテン新図鑑』『アガベ・アロエ・ソテツ名品図録』『珍奇植物ハビタットスタイル』『AROID ADDICTS サトイモ科熱帯植物図鑑』（日本文芸社）、『多肉植物・サボテン語辞典』（主婦の友社）など。

Shabomaniac!blog http://shabomaniac.blog13.fc2.com

(shabomaniac.blog13.fc2.com in Bing)

Instagram @shabomaniac(https://www.instagram.com/shabomaniac)

■書誌情報

書名：Agave Complete アガベ原種・名品図鑑

著者：Shabomaniac!

定価：2530円（税込）

判型：B5変型判

ページ数：160P

ISBN：978-4-537-22363-7

発売日：2026年3月17日

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10154984.html

■書籍の購入について

全国の書店・オンライン書店等でご購入いただけます

amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4537223634/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18489677/

■日本文芸社の関連好評書

『シャボテン新図鑑』

Shabomaniac! 著 定価2420円(税込) https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b606812.html

『アガベ・アロエ・ソテツ名品図録』

Shabomaniac! 著 定価2200円(税込） https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b630360.html

『珍奇植物ハビタットスタイル』

Shabomaniac!・河野忠賢共著 定価2200円(税込) https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b615706.html

『AROID ADDICTS サトイモ科熱帯植物図鑑』

Shabomaniac! 編著者 三浦基彰 監修者 定価2200円(税込) https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10133484.html

■日本文芸社について

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 竹村 響

所在地：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル8F

設 立：1959年1月

資本金：１億円

従業員数：74名（2025年3月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.nihonbungeisha.co.jp