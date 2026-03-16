公益財団法人川端康成記念会への支援

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

当財団は、日本人初のノーベル文学賞受賞者である川端 康成氏の功績を顕彰し、日本文学の普及と文化継承に取り組む公益財団法人川端康成記念会 (所在地：神奈川県鎌倉市、代表理事：川端 あかり氏、以下「同財団」)へ支援することを決定いたしました。

同財団は、鎌倉を拠点に初代鎌倉名誉市民である川端 康成氏の功績を国内外に発信し、川端文学への理解を深めることを目的に、鎌倉市民を対象とした記念会の庭園公開等を行っております。芥川賞の選考委員を第1回から務め、日本文学界における新人発掘に熱心であった川端 康成氏の志が、「次代を担う人材育成」に取り組む当財団の目的と合致することから今回の支援が決定いたしました。

当財団は、日本文学の普及発展や旧邸を活用した地域振興の活動に対する支援を行い、「青少年の健全な育成」や「諸外国との友好親善」の機会を創出するとともに、同財団を通じ、鎌倉市への地域貢献を支援してまいります。

♢公益財団法人川端康成記念会について

１９７２年、故・川端 康成氏の功績を記念し、日本文学および川端文学研究に益し、日本文化の向上に寄与することを目的に設立しました。優秀な短編文学に対する川端康成文学賞の授与、川端 康成氏の作品資料や遺品、愛蔵品などの保存および公開を行っています。

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





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