マーケティングAI OS「ENSOR」、縦型動画の企画・絵コンテ制作をAIで完結する2機能をリリース ── ペルソナ設計から構成案5本まで最短10分

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、同社が提供するマーケティングAI OS「ENSOR（エンソー）」に、縦型動画の企画・制作を支援する2機能を新たに搭載したことをお知らせいたします。

■ リリースの背景

縦型動画広告の重要性が高まる一方、

「構成案を作るのに時間がかかりすぎる」

「デザイナーへのイメージ共有が言葉では伝わらない」

という課題が現場で頻繁に発生しています。

動画の構成案を1本仕上げるには、まずターゲットユーザー（N1）の設定から始め、その悩みを深掘りし、刺さるメッセージを考え、構成に落とし込む──この一連のプロセスだけで2時間近くを要することも少なくありません。

ENSORは、この「企画の壁」を取り除くため、N1分析から動画構成案、さらに絵コンテ生成までを一気通貫で行える2機能をリリースしました。

■ 新機能の詳細

１. 縦型動画 構成案作成（N1分析→5パターン）

サービス名とLPのURLを送信するだけで、ターゲットユーザー（N1）を複数提案。選んだN1に対してAIが深掘り分析を行い、刺さる動画構成案を5パターン一気に出力します。

「どんなペルソナに」「どんな悩みに刺しに行くか」というマーケ戦略の核心部分をAIが担うため、経験の浅い担当者でもクオリティの高い構成案を短時間で手にできます。

▼ Before

N1設定・悩みの深掘りだけで2時間近くかかることも。

構成案1本仕上げるだけでも半日仕事になることも。

▼ After

AIがN1を自動提案、選ぶだけ。最長10分のやり取りで5パターンの構成案が完成。

２. 動画構成案 絵コンテ生成

動画構成案と作成したい動画のイメージ（Vlog・カメラ目線・実際のUIなど）を入力するだけで、必要なシーンのイメージ画像を5点出力します。１.の縦型動画構成案作成と連携することで、構成案→絵コンテという一連の流れをENSOR上で完結できます。

デザイナーへの発注時に「言葉では伝わらない」というコミュニケーションロスを解消し、認識合わせの往復工数を大幅に削減します。

▼ Before

言葉だけのディレクションでデザイナーとの認識ズレが多発。

構成案と絵コンテは別々のツール・工程で管理。

▼ After

絵コンテ画像5点をビジュアルで一発共有。構成案→絵コンテをENSOR上で一気通貫で完結。

■ ENSOR（エンソー）について

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとした、マーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを、従来の1/5の時間で実行します。広告・CRM・SFA・ECなどに散在するデータを統合し、AIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして、データ分析・クリエイティブ生成業務の工数削減を実現しています。



【主な機能】

- AI編集：高品質なデザイン生成。背景差し替えや横展開を含め、3分での修正・10分での入稿完了を実現- ラフ作成：ブランド理解済みAIとの対話で、最適な訴求軸とコピーを生成- 動画生成：ENSORで作成した静止画バナーを簡単操作で動画化。背景の動き、人物モーション、CTAボタンのアニメーション、全体エフェクトなど多彩な表現が可能- LP（ランディングページ）生成：チャット形式でAIと会話するだけで、完成度の高いLPのイメージと実装用コードを取得。専門的なデザイン・コーディング知識がなくても、マーケター自身でLPの構成案を素早く形にできる- データ連携：広告・CRM・DWHなど複数のマーケティングデータを統合し、分析から施策改善まで活用- ブランドトンマナ：URLを入力するだけでカラー・フォント・トンマナを自動抽出。全表現の共通基準として機能- ブランドチェック：企画・レビューを一画面に集約し、承認フローを効率化。生成したクリエイティブやコピーが広告表現ルールや自社のブランドトーン&マナーに準拠しているかをAIが自動チェック。推奨表現・NG表現を事前設定でき、公開前のリスクチェックを効率化。ラフ案作成機能で生成したキャッチコピーは自動でチェック対象に反映- テンプレート：100種類以上のテンプレートから生成したいイメージに近いものを選択し、それをベースに画像生成。業種・用途に合わせたテンプレートで、クリエイティブ制作の起点として活用可能

▼ENSOR サービスサイト

https://www.ensor-ai.com/



▼法人向け個別説明のご予約はこちら

https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

■REHATCH株式会社について

会社名：REHATCH株式会社

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表者：代表取締役 迫田 亮太

設立：2019年8月

事業内容：マーケティング特化AIエージェント「ENSOR」の開発・提供、マーケティング支援事業

コーポレートサイト：

■ 本件に関するお問い合わせ

REHATCH株式会社 広報担当

E-mail：sdt@re-hatch.jp

TEL：03-5846-9184