八重洲ダイビルにて「nosh」×「ouno八重洲 × Compass Offices」共同プロジェクト始動

Compass Offices Japan株式会社

東京・八重洲に位置する「八重洲ダイビル」において、

ダイビル株式会社（本社：大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館6階、代表取締役社長執行役員：丸山 卓）と

コンパスオフィシズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区虎ノ門5丁目13番1号 虎ノ門40MTビル7階、代表取締役：森川 和哉）が共同で運営する

「ouno八重洲 × Compass Offices」では、





同ビルに東京支店を構えるナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング16F、代表取締役：田中智也）が提供する冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を導入し、入居企業向けの新たなオフィス内サービスの提供を開始いたしました。本取り組みは、同一ビル内企業同士の連携によって実現したものであり、ビル全体の価値向上と入居企業のウェルビーイング向上を目的とした新たな共創プロジェクトです

■ 取り組みの概要

本プロジェクトでは、シェアオフィス内の一室に冷凍庫および電子レンジを設置し、入居企業の皆様が「nosh」のヘルシーな冷凍食をオフィス内で手軽に利用できる環境を整備いたしました。

これにより、

- 忙しいビジネスパーソンの食生活をサポート- 外出せずに栄養バランスの取れた食事が可能- オフィス内でのコミュニケーション促進

といった新たな付加価値を提供いたします。

■ “働く空間”に“食”を組み込む新たな試み

今回の取り組みは、noshが展開する企業向けサービス「office nosh」と、Compass Officesが培ってきたフレキシブルワークスペース運営ノウハウを融合したものです。

私たちはこれまで、

「柔軟な働き方を支える空間づくり」に取り組んでまいりました。

今回の導入により、

空間提供にとどまらず、“働く人のウェルビーイングを支える拠点”へと進化いたします。

オフィスという日常空間の中に“食の選択肢”を取り入れることで、

- 健康経営のサポート- 企業価値向上への貢献- コミュニティ形成の活性化

を目指してまいります。