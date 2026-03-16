グリーンメチル、企業向け組織変革メソッド「Health Focus Method for Corporate」の提供を開始

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役：小林良太）は、企業向け組織変革メソッド「Health Focus Method for Corporate（ヘルスフォーカスメソッド for コーポレート）」の提供を開始しました。

Health Focus Method for Corporateは、不調やパフォーマンスの乱れには必ず構造的な根本原因がある、という前提に立ち、身体を評価する生化学データプロファイルと、マインドを評価するマインドプロファイルを統合的に解析することで、組織の意思決定と実行を支える状態を再設計するメソッドです。

グリーンメチルは、「病や悩みがない世界をつくる」ことを掲げ、身体とマインドの両面から人の状態を構造的に捉える研究・実装を進めてきました。今回の発表は、同社が展開する「Health Focus Method」のうち、組織変革領域を担うメソッドの正式リリースとなります。

■ なぜ今、組織変革に“パフォーマンス設計”が必要なのか

多くの企業では、次のような課題が見られます。

- 離職率の悪化- 休職者の増加- リーダー人材の不足- 受け身の組織風土- 売上の伸び悩み

これらは、制度や気合だけでは説明できません。

多くの場合、意思決定を担う人の身体状態、思考構造、行動習慣が積み重なり、チームや組織全体の状態として表れています。

個人のエネルギーが不安定であれば、判断は鈍ります。

判断が鈍れば、実行は遅れます。

実行が遅れれば、組織は停滞し、成果の再現性は下がります。

Health Focus Method for Corporateは、こうした課題を表面的な症状としてではなく、組織の出力を支える“状態の構造”の問題として捉えます。

■Health Focus Method for Corporateとは

Health Focus Method for Corporateでは、生化学データ、バイタルデータ、認知科学、行動心理学データを統合的に分析することで、人と組織の状態とパフォーマンスに影響する構造的要因を科学的に解析します。

個人の健康状態、思考パターン、行動習慣は、それぞれ独立して存在するものではありません。

それらはチームや組織という環境の中で相互に影響し合い、意思決定の質、実行速度、心理的安全性、組織文化、成果の再現性として現れます。

そのため、個人の状態を構造的に分析することは、結果として組織の状態を理解することにつながります。

Health Focus Method for Corporateは、身体とマインドの両面から、人と組織を本来の機能が発揮できる状態へ導くためのメソッドです。

■ 根本原因を捉える、2つの高解像度プロファイル

Health Focus Method for Corporateでは、組織課題の根本原因を特定するために、2つの高解像度プロファイルを構築します。

1．生化学データプロファイル

血液・尿・唾液・便・持続血糖測定（CGM）などの一次データをもとに、専用の解析システムで身体状態を統合的に評価します。

把握するのは、栄養状態、代謝機能、血糖応答、ストレスホルモン、炎症反応、消化吸収、腸内環境、睡眠負荷など、身体の出力を左右する複数の機能レイヤーです。

さらに、食事、ストレス、睡眠、消化管、毒素負荷などの根本原因が、炎症、インスリン抵抗性、内分泌機能低下、ミトコンドリア機能低下といった生理学的エラーを通じて、慢性疲労、集中力低下、判断の鈍化、気力低下としてどう現れているかを構造として読み解きます。

2．マインドデータプロファイル

専用の高解像度判定システムと、専門家による1on1面談を通じて、思考・判断・行動の構造を精密に分析します。

解析対象には、思考パターン、意思決定傾向、情報処理スタイル、行動特性、時間軸、モチベーションの源泉、感覚優位性、自己制御機能などが含まれます。

加えて組織変革領域では、経営層・幹部層に対する分析を通じて、組織のゴールやビジョンの明確性、ルールや判断基準の共有度、認知のズレ、心理的安全性の構造といった、組織を動かす認知・行動の土台も評価します。

■ 統合解析で、人と組織の“つながり”を特定する

本メソッドの特徴は、2つのプロファイルを別々に扱うのではなく、統合して解析する点にあります。

これにより、身体側のエラーが認知や行動にどう影響しているか、また、認知や行動のクセ、判断基準の曖昧さ、組織内の認識のズレが、身体負荷や実行停滞をどう固定化しているかを、ひとつの構造として把握することができます。

表面的な症状に対処するのではなく、

どこでエラーが起き、何がそれを維持しているのかを特定することで、改善に優先順位をつけた設計が可能になります。

■ Health Focus Method for Corporateが目指す変化

Health Focus Method for Corporateは、次のような状態の実現を目指します。

- 意思決定の質とスピードが安定する- 重要テーマへの集中が持続する- リーダー人材が育ちやすくなる- 受け身ではない組織風土が育つ- 離職・休職リスクが低減する- 組織成果の再現性が高まる

本メソッドが目指すのは、一時的なモチベーション向上ではありません。

高いパフォーマンスが、個人にも組織にも再現される状態をつくることです。

■ 組織変革を支える提供体制

Health Focus Method for Corporateでは、生化学データの解析、マインドの構造理解、日常への実装を、3名の専門家が分担・統合して支えます。

医師は、生化学データを医学的観点から読み解き、身体機能のエラー部位と優先課題を見極めます。

エグゼクティブマインドコーチは、高解像度判定システムと1on1面談を通じて、経営層・幹部層の思考・判断・行動の構造を明らかにします。

エグゼクティブヘルスコーチは、解析結果を日常業務や生活習慣に落とし込み、実装・微調整・定着までを支援します。

身体だけでも、マインドだけでも終わらせず、両面から支えることで、組織変革が戻りにくい形で定着することを目指します。

■ メソッドの展開領域

Health Focus Methodは、今後次の2つの領域で展開されます。

Personal（個人向け）

経営者・ビジネスリーダー本人のための、ハイパフォーマンス設計メソッド

Corporate（企業向け）

人と組織の状態を統合的に解析し、組織変革を支えるメソッド

■ 詳細情報

Health Focus Methodの詳細については、以下の特設ページをご覧ください。

https://healthfocusprogram.com/

■紹介動画

Health Focus Method for Corporateの概要を、動画でご覧いただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nHJg0cvATSw ]

■ Meditech Hub（メディテックハブ）とは

「Meditech Hub（メディテックハブ）」は、AI技術と多層バイオデータ解析を基盤に、

分子栄養学・精密医療（Precision Medicine）・機能性医学の知見を統合した次世代型AI診療支援プラットフォームです。

医療現場で課題とされてきた「診療の属人化」「教育・運用負担」「業務効率の低下」、さらに自由診療・栄養療法導入における「専門人材の不足」「学習コスト」「経営リスク」など、複合的な課題の解決を目的に設計されています。

電子カルテを基盤に、特許技術（特許第7457420号）に基づく血液栄養解析、治療ロードマップ、PHR連携、サプリ管理、患者フォローなどを一元的にクラウド提供。

診療の再現性と効率性を高めながら、持続可能な医療経営を支援します。

さらに、血液・尿・毛髪・唾液・DNA・便などの多層バイオデータを統合的に整理・分析し、個人の健康状態を多角的に理解できる環境を提供。

AI技術と医療DXの融合を通じて、医療現場の標準化と継続的発展を目指しています。

本リリースに関するお問い合わせ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/