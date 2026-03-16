HCLTech、NVIDIAと共同で次世代マルチモーダルAIエッジプラットフォーム「VisionX 2.0」を発表

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechは、マルチモーダルAIエッジプラットフォームのアップグレード版となるVisionX 2.0を発表しました。VisionX 2.0は、ミッションクリティカルな産業環境において、大規模展開に対応しながらリアルタイムのインテリジェンスを提供し、安全性の向上と運用効率の最適化を実現します。

VisionX 2.0は、HCLTechの受賞歴を持つIntelligent Secure Edge機能(https://www.hcltech.com/visionx)を基盤に、高度なコンピュータービジョン、視覚言語モデル（VLM）、マルチモーダル融合、エッジ向けに最適化された生成AIを統合しています。さらに、NVIDIA Blueprint for video search and summarization (VSS)(https://www.nvidia.com/en-us/use-cases/video-analytics-ai-agents/)、NVIDIA DeepStream(https://developer.nvidia.com/deepstream-sdk)、NVIDIA Cosmos Reason VLM、NVIDIA TAO(https://developer.nvidia.com/tao-toolkit) for post-training vision modelsを含む、NVIDIA physical AI computing stackを活用し、卓越したパフォーマンスを実現します。

要求水準の高い産業用途向けに設計されたVisionX 2.0は、以下の主要な機能強化を備えています。

- オンプレミス型エッジAIパフォーマンス：NVIDIA Jetson(https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/)、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell(https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/professional-desktop-gpus/rtx-pro-6000-family/) GPU、Dell NativeEdge環境への展開により、エッジでのリアルタイム推論を実現します。これにより、帯域幅の制約を緩和し、データプライバシーを保護するとともに、機密性の高い産業オペレーションをサポートします。- マルチモーダルAIoTエンジン：映像、音声、画像、LiDAR、ステレオカメラ、IoTテレメトリデータを統合的に解析し、イベント、異常、安全違反、リスクを高精度で検出します。- 信頼性の高い検証を可能にするVSS Event Reviewer：選択されたコンピュータービジョンの映像クリップをCosmos Reasonへ送信し、偽陽性の検出を実施。さらに、自然言語処理（NLP）をベースとした追加推論により、シーンレベルの洞察を提供し、意思決定の信頼性向上に貢献します。- ゼロトラストエッジセキュリティ：Dell NativeEdge OS上でゼロトラストアーキテクチャとゼロタッチプロビジョニングを実装し、分散拠点における安全でスケーラブルな展開を可能にします。- シームレスな統合：堅牢で柔軟な統合レイヤーにより、既存のカメラ、映像管理システム（VMS）、各種センサーとの互換性を確保します。

HCLTechの最高技術責任者（CTO）兼 エコシステムズ部門責任者であるVijay Gunturは、次のように述べています。「VisionX 2.0により、HCLTechは産業エッジにおけるインテリジェンスの在り方を再定義します。セキュアエッジエンジニアリングにおける当社の豊富な専門知見と、NVIDIAのAIインフラストラクチャおよびAIモデルを組み合わせることで、企業は事後対応型の監視から、ミリ秒単位の判断が求められる環境における、信頼性の高いリアルタイム意思決定へと移行することが可能になります。VisionX 2.0は、セキュリティやパフォーマンスを損なうことなく、より安全なオペレーションの実現、高効率化、そしてスケーラブルなAI活用の推進を支援します」

NVIDIAのRoboticsおよびEdge AI担当Vice PresidentであるDeepu Talla氏は、次のように述べています。「産業変革の次なる波は、フィジカルAIによって推進されています。これは、リアルタイムかつマルチモーダルなインテリジェンスにより、グローバルなオペレーション全体におけるパフォーマンス、安全性、自律性を高めるものです。NVIDIA MetropolisとNVIDIA Omniverseを活用することで、HCLTechのVisionX 2.0プラットフォームは、産業エッジにおいて高性能AIを展開するための、信頼性と拡張性を兼ね備えた基盤を企業に提供します」

HCLTechのフィジカルAI(https://www.hcltech.com/ja-jp/physical-ai-aiot)ポートフォリオは、キネティックAI（認知ロボティクス）、自律システム、エッジAIの力を結集し、実世界の環境における生産性、レジリエンス、持続可能性の向上を推進します。

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60か国以上に226,300人を超える社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、ハイテク、半導体、通信とメディア、小売と消費財、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションをご提案、ご提供しています。

2025年12月末までの12ケ月間の連結売上高は145億ドルでした。

Supercharging ProgressをメッセージとしたHCLTechの詳細はwww.hcltech.com(http://www.hcltech.com/)をご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。

※本資料は、インド・ノイダ発で2026年2月20日に発表されたプレスリリースの抄訳版です。リリースの原文（英語）は、以下のURLからご確認下さい。

https://www.hcltech.com/press-releases/hcltech-unveils-visionx-20-next-gen-multi-modal-ai-edge-platform-nvidia