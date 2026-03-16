【新日本海フェリー】新造船（舞鶴-小樽航路）「はまなす」就航日決定のお知らせ

株式会社ＳＨＫライン

新日本海フェリー株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：入谷泰生）は、舞鶴-小樽航路において、新造船「はまなす」の就航日を2026年6月29日（月）小樽発舞鶴行きに決定しましたのでお知らせいたします。

新造船「はまなす」は北海道・自然をコンセプトに、活動的で自然が感じられる明るい船内デザインを追求しました。四季折々のフェアメニューを取り揃えたレストラン「群来 ―KUKI―」、2層吹き抜けのフォワードサロン「雪花」など、随所に北海道や小樽ゆかりの名称や意匠を取り入れ、旅情を誘います。

■ 北前船の壁画があるグリルレストラン「雪あかり」

オーセントホテル小樽総料理長監修のコース料理をご堪能いただけます。室内の装飾には北前船の帆船が並ぶ壁画が描かれており、かつて北前船の航行によって食材や文化が交流していたことを題材に、寄港地の旬の食材を活かしたメニューをご用意しています。

■ 全客室でWi-Fi利用可能（Starlinkを活用したフェリーWi-Fi導入、有料サービス）

2025年就航の姉妹船「けやき」同様、船上Wi-Fiサービス「フェリーWi-Fi」を活用し、全客室で高速Wi-Fiをご利用いただけます。洋上でも快適な通信が実現し、バイクツーリングから家族旅行まで、船上での過ごし方がさらに広がります。

※「フェリーWi-Fi」はKDDI株式会社・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供するサービスです。

また、環境負荷軽減対策として、次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池を暴露甲板に実証的に設置いたします。折り曲げやゆがみに強く軽量化が可能な同電池の採用により、船内居住環境の向上にも貢献いたします。

新造船「はまなす」は、北海道の自然と文化に包まれた心ときめく船旅をご提供いたします。なお、「はまなす」の命名進水式の様子や詳細情報を掲載する特設サイトを、本日より公開いたします。

□特設サイトURL： https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/hamanasu/

□予約開始日：2026年3月30日（月）午前9時から受付

新日本海フェリーはこれからも、お客様に「また乗りたい」と感じていただけるような、魅力ある船旅を創出してまいります。

○開放的な3層吹き抜けのエントランス

コンサートやパフォーマンスショーなどの船内イベントを期間限定で開催いたします。

○特設サイトイメージ